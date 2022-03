Marché des écrans médicaux 2022: taille, part, tendances, croissance, stratégies, opportunités, principales entreprises, analyse régionale et prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des écrans médicaux devrait croître à un TCAC de 4,95 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La sensibilisation croissante à la santé et aux bilans de santé est le moteur de la croissance du marché des écrans médicaux.

Scénario de marché du marché Affichage médical

Selon Data Bridge Market Research, le marché des écrans médicaux dans les régions en développement connaît une croissance en termes de taux d’adoption, en raison de la sensibilisation croissante à la santé et aux bilans de santé associés. L’augmentation du nombre d’adoptions de salles d’opération hybrides aide également le marché à se développer. La hausse des investissements dans la recherche et le développement de technologies devrait également renforcer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les régions que les acteurs du marché des écrans médicaux devraient cibler ? Data Bridge Market Research a prévu que l’Amérique du Nord dominerait le marché des écrans médicaux en raison de la forte approbation des technologies de pointe telles que les salles d’opération OLED et hybrides, de l’augmentation des dépenses de santé, des politiques de rémunération favorables et de l’augmentation du volume des tests de diagnostic et des chirurgies.

La technologie d’affichage médical est populaire car elle produit des images plus nettes, plus claires et plus nettes avec moins de bruit et dure plus longtemps que les écrans commerciaux. Dans certaines applications, telles que la mammographie, l’imagerie thoracique et l’imagerie osseuse, il est considéré comme l’étalon-or. Un certain nombre de technologies traitent de la précision de l’image dans les écrans médicaux, y compris la correction de l’uniformité, qui fournit une luminosité et des couleurs beaucoup plus cohérentes sur l’ensemble de l’écran.

Certains des facteurs à l’origine de la croissance du marché comprennent l’adoption accrue de salles d’opération hybrides, des cycles de remplacement plus courts pour les écrans médicaux et la préférence pour des traitements moins invasifs. Les chirurgies endovasculaires et vasculaires, les chirurgies rachidiennes et neurologiques, les procédures de traumatologie orthopédique et les chirurgies cardiaques sont toutes effectuées dans des salles d’opération hybrides. Cette fonctionnalité permet des procédures chirurgicales avancées dans les hôpitaux, ce qui augmente la demande d’affichages médicaux. D’autre part, les centres de diagnostic et d’imagerie florissants créent une pléthore d’opportunités, entraînant la croissance du marché des écrans médicaux au cours de la période de prévision.

La croissance du marché des écrans médicaux est entravée par la pression à la baisse sur les prix en raison de sa nature de produit de base, ainsi que par l’augmentation de l’adoption d’écrans médicaux remis à neuf au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des écrans médicaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

TOP ACTEURS CLÉS du marché Affichage médical

Advantech Co., Ltd

Quête International Inc

Steris SA

Siemens Healthcare Private Limited

Technologie médicale BenQ

AccurayIncorporated

Systèmes médicaux Alpinion Co., Ltd

Nanjing Jusha Commercial & Trading Co, Ltd

COJE CO., LTD

Axiomtek Co Ltd

Dell

Société de développement HP

LP, Analogic Corporation

ASAHI ROENTGEN. CO., LTD

Médiso SA

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd,

Mobisante

Portée du rapport :

Le rapport sur le marché des écrans médicaux présente une gamme de segments liés à cette industrie et à ce marché avec une recherche et une analyse complètes. Ce rapport de marché aide à découvrir les conditions et les tendances générales du marché. Le rapport donne une enquête approfondie sur le scénario actuel du marché universel, qui prend en compte plusieurs dynamiques de marché. Les données statistiques et numériques du rapport sont interprétées à l’aide d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter.

Le marché des écrans médicaux sur la base des pays est segmenté en États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

Toutes les analyses par pays du marché des écrans médicaux sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base de la résolution, le marché des écrans médicaux est segmenté en résolution 2MP, résolution 2,1-4 MP, résolution 4,1-8 MP et résolutions supérieures à 8 MP et autres. Sur la base de l’application, le marché des écrans médicaux est segmenté en diagnostic, chirurgie, dentisterie et autres. Sur la base de la taille du panneau, le marché des écrans médicaux est segmenté en écran de 0 à 22,9 pouces, écran de 23,0 à 26,9 pouces, écran de 27,0 à 41,9 pouces et supérieur à 42,0 pouces, autres. Sur la base de la technologie, le marché des écrans médicaux est segmenté en écran LCD rétroéclairé par LED, écran LCD rétroéclairé CCFL et écran OLED, etc. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des écrans médicaux est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic et soins de santé communautaires. Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres de détail et directs.

Étendue du marché mondial des écrans médicaux et taille du marché

Le marché des écrans médicaux est segmenté en fonction de la résolution, de la taille du panneau, de l’application des couleurs d’affichage, de la technologie, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de la résolution, le marché des écrans médicaux est segmenté en résolution 2MP, résolution 2,1-4 MP, résolution 4,1-8 MP et résolutions supérieures à 8 MP et autres.

Sur la base de la taille du panneau, le marché des écrans médicaux est segmenté en écran de 0 à 22,9 pouces, écran de 23,0 à 26,9 pouces, écran de 27,0 à 41,9 pouces et supérieur à 42,0 pouces, autres

Sur la base de la couleur d’affichage, le marché des écrans médicaux est segmenté en couleur et monochrome.

Sur la base de l’application, le marché des écrans médicaux est segmenté en diagnostic, chirurgie, dentisterie et autres. L’application diagnostique est en outre sous-segmentée en radiologie générale, pathologie numérique, application multimodalité et radiologie générale.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des écrans médicaux est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic et soins de santé communautaires.

Sur la base du canal de distribution, le marché des écrans médicaux est segmenté en appels d’offres de détail et directs.

Analyse au niveau du pays du marché des écrans médicaux

Le marché des écrans médicaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, résolution, taille de panneau, application de couleur d’affichage, technologie, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des écrans médicaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des écrans médicaux en raison de l’adoption généralisée de technologies de pointe telles que la diode électroluminescente organique OLED et les salles d’opération hybrides, l’augmentation des dépenses de santé, des politiques de remboursement favorables et une augmentation du volume des tests de diagnostic et des chirurgies.

La section par pays du rapport sur le marché des écrans médicaux fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

