Marché des échafaudages biorésorbables Développement, tendances du marché, facteurs clés, segmentation et prévisions jusqu’en 2021-2028

Marché mondial des échafaudages biorésorbables, par matériau (stent en magnésium résorbable (AMS), échafaudage polymère, échafaudage en polycarbonate, autres), types (échafaudages coronaires à élution médicamenteuse, dispositif à élution d’everolimus, dispositif à élution de Novolimus, dispositif à élution de sirolimus, paclitaxel-éluting Dispositif), Applications (Intervention vasculaire périphérique, Régulation du flux sanguin et autres), Utilisateurs finaux (Hôpitaux, Cliniques, Autres), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse , Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite , Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028



Le marché des échafaudages biorésorbables devrait connaître une croissance du marché à un taux de 14,80% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 2 716,31 millions USD d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des échafaudages biorésorbables fournit une analyse et des informations sur le divers facteurs devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la prévalence des troubles liés au mode de vie dans le monde accélère la croissance du marché des échafaudages biorésorbables.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des échafaudages biorésorbables sont Abbott, Medtronic, Boston Scientific Corporation, BIOTRONIK, Elixir Medical, REVA Medical, Inc., Amaranth Medical, MEDICAL PLANNING Co., Ltd., SEC.report, B. Braun Melsungen AG , Cardinal Health, Lombard Medical Limited, Translumina, MicroPort Scientific Corporation, Terumo Corporation, Cook, WL Gore & Associates, Inc., BD, STENTYS SA, Devex parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des échafaudages biorésorbables

Le paysage concurrentiel du marché des échafaudages biorésorbables fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché des échafaudages biorésorbables.

Les échafaudages biorésorbables (BRS) sont spécifiquement conçus dans le but de réduire les événements liés aux stents métalliques permanents car ils fournissent une résorption complète ultérieure et un support mécanique temporel. L’hypothèse BRS serait fondée sur l’hypothèse que l’absence de cage métallique faciliterait la restauration complète de la vasomotion et induirait un élargissement luminal.

L’augmentation de la prévalence des maladies cardiovasculaires (MCV) parmi la population du monde entier agit comme l’un des principaux facteurs de croissance du marché des échafaudages biorésorbables. L’augmentation de l’adoption des chirurgies cardiovasculaires grâce aux divers avantages offerts tels que l’absorption complète par le corps et l’augmentation de l’incidence des maladies liées au mode de vie telles que le diabète et l’obésité, entre autres, accélère la croissance du marché des échafaudages biorésorbables. L’augmentation de l’adoption de modes de vie malsains tels que la consommation d’alcool, une mauvaise alimentation et le manque d’exercice et les innovations apportées par des acteurs clés afin de restaurer naturellement le mouvement des artères influencent davantage le marché des échafaudages biorésorbables. De plus, le changement de mode de vie, la croissance de la population, L’augmentation du nombre de chirurgies cardiovasculaires et l’augmentation des dépenses de santé affectent positivement le marché des échafaudages biorésorbables. En outre, les activités de recherche et développement visant à empêcher le recul des vaisseaux permettant la sécrétion de médicaments anti-prolifératifs étendent des opportunités rentables aux acteurs du marché des échafaudages biorésorbables au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

D’autre part, le coût élevé associé aux échafaudages biorésorbables devrait entraver la croissance du marché des échafaudages biorésorbables. L’augmentation de la préférence pour les dispositifs de greffe vasculaire pour l’angioplastie et les maladies coronariennes devrait remettre en cause le marché des échafaudages biorésorbables au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché des échafaudages biorésorbables fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans les réglementations du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée et taille du marché des échafaudages biorésorbables

Le marché des échafaudages biorésorbables est segmenté en fonction du matériau, des types, des applications et des utilisateurs finaux. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base du matériau, le marché des échafaudages biorésorbables est segmenté en stent en magnésium absorbable (AMS), échafaudage polymère, échafaudage en polycarbonate et autres.

Sur la base des types, le marché des échafaudages biorésorbables est segmenté en échafaudages coronaires à élution médicamenteuse, dispositif à élution d’évérolimus, dispositif à élution de novolimus, dispositif à élution de sirolimus et dispositif à élution de paclitaxel.

Sur la base des applications, le marché des échafaudages biorésorbables est segmenté en intervention vasculaire périphérique, régulation du flux sanguin et autres.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des échafaudages biorésorbables est segmenté en hôpitaux, cliniques et autres.

Analyse globale du marché des échafaudages biorésorbables au niveau des pays

Le marché des échafaudages biorésorbables est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, matériau, types, applications et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché mondial des échafaudages biorésorbables sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du centre L’Est et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

North America dominates the bioresorbable scaffolds market due to the large number of people suffering from cardiovascular diseases, increase in obese and diabetic population, rise in stress and desk-bound lifestyle, large geriatric population and presence of number of leading companies. Asia-Pacific is expected to witness the fastest growth during the forecast period of 2021 to 2028 because of the rapid development in technology and a huge number of patients suffering from different vascular diseases.

The country section of the bioresorbable scaffolds market report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as consumption volumes, production sites and volumes, import export analysis, price trend analysis, cost of raw materials, down-stream and upstream value chain analysis are some of the major pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des échafaudages biorésorbables vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des échafaudages biorésorbables, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact sur le marché des échafaudages biorésorbables. Les données sont disponibles pour la période historique 2011-2019.

