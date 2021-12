Marché des drones LIDAR 2021-2028 : analysé par la croissance des entreprises, les facteurs de développement et les tendances futures

La recherche et l’analyse menées dans LiDAR Drones Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des drones LiDAR. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des drones LiDAR est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des drones LiDAR devrait passer de sa valeur initiale estimée de 34,53 millions USD en 2018 à une valeur estimée de 404,83 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 36,03 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’adoption accrue du produit par des organisations privées et gouvernementales.

Facteurs de marché:

Demande et adoption rapides du produit de l’industrie agricole et des pratiques agricoles ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

La croissance de la demande de systèmes de surveillance précis et efficaces de la part des diverses industries d’utilisation finale devrait stimuler la croissance du marché

Contraintes du marché :

Le manque de professionnels qualifiés et de pilotes nécessaires pour manœuvrer ces drones devrait freiner la croissance du marché

Préoccupations concernant la gestion du trafic aérien au milieu des niveaux croissants de drones dans l’environnement ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des drones LiDAR

Par composant Lasers LiDAR Navigation et positionnement Caméra UAV Autres

Par produit Drone LiDAR à voilure tournante Drone LiDAR à voilure fixe

Par application Cartographie du couloir Archéologie Construction Environnement Divertissement La défense Agriculture de précision Autres

Par géographie Amérique du Nord nous Canada Mexique Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas la Suisse Le reste de l’Europe Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En août 2018, SICK AG a annoncé le lancement de capteurs de détection de lumière et de télémétrie de haute précision. Les capteurs appelés « LMS1000 » et « MRS1000 » sont configurés pour être utilisés comme capteurs LiDAR infrarouges offrant des niveaux de précision élevés, même sur de grandes distances. Les capteurs sont équipés de la technologie HDDM+ de l’entreprise fournissant des informations précises et efficaces

En septembre 2017, Trimble Inc. a annoncé le lancement de trois nouveaux systèmes GNSS-Inertial pour le géoréférencement direct sur les UAV (Unmanned Aerial Vehicles), appelés « APX-15-EI UAV », « APX-18 UAV » et « APX-20 UAV ». Ces produits devraient élargir le portefeuille de produits du géoréférencement direct de la société sur les drones

Analyse compétitive

Le marché mondial des drones LiDAR est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des drones LiDAR pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des drones LiDAR sont DJI ; SICK AG ; Robotique 3D ; Velodyne Lidar, Inc. ; Waymo LLC ; Teledyne Optech; RIEGL Laser Measurement Systems GmbH ; Leica Geosystems AG – fait partie d’Hexagon ; Systèmes LiDAR de Phoenix ; HEXAGONE; FARO Technologies, Inc. ; Location de drones Blue Skies ; Trimble Inc. ; Ouster, Inc. ; Valéo ; Topcon ; Léosphère ; Fagerman Technologies, dba. LiDARUSA ; CARTOGRAPHIE LASER 3D et Coptrz.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

