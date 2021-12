Marché des drones commerciaux par application de produit Ventes et segmentation des fabricants – Prévisions jusqu’en 2028

Commercial Drones Market est un rapport professionnel et méticuleux qui se concentre sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Il se dote d’une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir.

Le marché mondial des drones commerciaux devrait passer de sa valeur initiale estimée de 3,96 milliards USD en 2018 à une valeur projetée de 17,04 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 20% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la croissance des offres technologiques résultant en des produits avancés et innovants.

Définition du marché : marché mondial des drones commerciaux

Les drones commerciaux sont des véhicules aériens sans pilote équipés de dispositifs et d’équipements de capture et d’enregistrement d’images visuelles, car ces drones sont utilisés pour capturer des images et enregistrer des vidéos de divers terrains. L’utilisation de drones a considérablement augmenté en raison de ses avantages associés à la capture et à l’atteinte de lieux avec facilité et à la fourniture d’aides visuelles améliorées.

Facteurs de marché:

L’adoption croissante de drones commerciaux pour un certain nombre d’applications d’utilisation finale, principalement du segment agricole pour la visualisation et l’analyse de la superficie des terres, devrait agir comme un moteur de la croissance du marché

Des niveaux accrus d’investissements et d’activités de recherche associés aux drones commerciaux de sources privées et gouvernementales ; ce facteur devrait agir comme un moteur de la croissance du marché

Contraintes du marché :

La disponibilité de substituts aux drones tels que les satellites et d’autres alternatives d’imagerie devrait freiner la croissance du marché

Coût élevé des drones et exigence d’investissements en capital élevés pour la maintenance de ces drones ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des drones commerciaux

Par type de drone Drones à lame rotative Drones multi-rotors Drones à rotor unique Drones à voilure fixe Drones hybrides Autres

En offrant Logiciels et services Matériel

Par application Gouvernement & Défense Agriculture et environnement Énergie Médias et divertissement Construction & Archéologie Autres

Par géographie Amérique du Nord nous Canada Mexique Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie dinde Belgique Pays-Bas Le reste de l’Europe Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Malaisie Indonésie Thaïlande Philippines Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En juin 2018, GE Ventures a annoncé le lancement d’une startup basée à Boston, aux États-Unis, nommée AiRXOS. La société se concentrant sur la fourniture de logiciels de drones commerciaux et de solutions de produits aux consommateurs et aux industries. Le démarrage est une coentreprise entre deux des divisions commerciales de GE, GE Business Innovations et GE Aviation.

En août 2017, 3D Robotics et DJI ont annoncé qu’ils avaient collaboré pour intégrer le logiciel Site Scan de 3D Robotics pour les drones compatibles avec les drones de DJI. Cette entreprise aidera à fournir aux consommateurs le meilleur que les deux organisations peuvent offrir.

Analyse concurrentielle : marché mondial des drones commerciaux

Le marché mondial des drones commerciaux est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des drones commerciaux pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Principaux concurrents/acteurs du marché : marché mondial des drones commerciaux

Robotique 3D ; DJI ; Laboratoires Aeryon Inc. ; Parrot Drones SAS ; Sciences du vol Aurora ; Denel SOC Ltd; Draganfly Innovations Inc.; Northrop Grumman Corporation; Société Lockheed Martin ; Elbit Systems Ltd. ; Société Générale de Dynamique ; AeroVironment, Inc. ; Systèmes d’avions sans pilote Leptron, Inc. ; PrecisionHawk; YUNEEC ; Trimble Inc. ; INSITU; sensFly; Xiaomi ; Sentera, Inc. ; AiRXOS, une entreprise de GE ; QUADROCOPTÈRE ; Les technologies identifiées sont quelques-uns des principaux concurrents actuellement présents sur le marché.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

