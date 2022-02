Marché des drogues psychédéliques: perspective de l’industrie, analyse, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

Le marché des drogues psychédéliques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 13,3% au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 7 567,52 millions USD d’ici 2028 contre 2 823,67 millions USD en 2021-2028. La prévalence croissante de la dépression mentale et de l’anxiété et la disponibilité de médicaments hors AMM sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché des drogues psychédéliques au cours de la période de prévision.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des drogues psychédéliques en Europe détient la part de marché la plus élevée. Les leaders du marché sont Jazz Pharmaceutical, Inc. et Janssen Pharmaceuticals, Inc., qui représentent une part de marché estimée à environ 59,60 % et 20,28 %. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant des produits utilisés dans le traitement psychédélique.

Portée du marché mondial des drogues psychédéliques

Le marché des drogues psychédéliques est segmenté en cinq régions, Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique. Les régions sont ensuite segmentées en États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pologne, Suisse, Pays-Bas, Hongrie, Autriche, Norvège, Irlande, Belgique, Lituanie, Reste de l’Europe, Arabie saoudite, Émirats arabes unis. , Israël et Egypte.

Toutes les analyses par pays du marché mondial des drogues psychédéliques sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Sur la base de la source, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en synthétique et naturel. Sur la base du type, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en dissociatifs, empathogènes et autres. Sur la base des drogues, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine, psilocybine et autres. Sur la base de l’application, le Le marché des médicaments psychédéliques est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble de stress post-traumatique, trouble dépressif majeur, dépendance aux opiacés et autres. Sur la base de la voie d’administration, le marché des médicaments psychédéliques est segmenté en oral, inhalation et injectable. base de l’utilisateur final, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en hôpitaux,

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Jazz Pharmaceuticals, Inc.Janssen Pharmaceuticals, Inc. (filiale de Johnson & Johnson Services, Inc.)Pfizer Inc.VerrianAvadelCelon Pharma SACOMPASSF. Hoffmann-La Roche LtdHikma Pharmaceuticals PLCNeuroRx, Inc.PharmaTher Inc.usonainstitute.org

Ci-dessus sont les principaux acteurs couverts dans le rapport

En savoir plus sur les informations telles que les faits et les chiffres du rapport sur le marché mondial des drogues psychédéliques

