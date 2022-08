Marché des drogues psychédéliques par type de service, type d’appareil, technologie, application et valeur estimée à 6 401,95 millions de dollars d’ici 2029

Data Bridge Market Research a récemment publié une étude commerciale complète sur le « marché des drogues psychédéliques». » comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies de marketing, les tendances ou opportunités émergentes et les avancées techniques dans l’industrie connexe. En pensant du point de vue du client, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille avec soin pour formuler un rapport sur le marché Médicaments psychédéliques. Ce rapport fournit des données sur les modèles, les améliorations, les industries cibles, les matériaux, les limites et les avancées. De plus, il travaille à déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Cela permet une compréhension plus précise du paysage du marché,

En outre, le rapport d’activité sur les médicaments psychédéliques évalue chaque segment du marché mondial à l’aide d’un modèle très détaillé afin que les lecteurs puissent être informés des opportunités futures et des domaines à forte croissance de l’industrie. Le rapport vous permet de vous concentrer sur les aspects les plus importants du marché, tels que les tendances récentes du marché. En outre, il propose une étude complète de la dynamique cruciale du marché, y compris les moteurs de croissance, les contraintes, les défis, les tendances et les opportunités. Les lecteurs sont présentés avec des faits et des chiffres précis sur le marché et ses facteurs importants tels que la consommation, la production, la croissance des revenus et le TCAC.

Ces médicaments ont de nombreuses applications dans le traitement du trouble dépressif majeur, du trouble de stress post-traumatique, du trouble panique, de la dépression résistante au traitement et de la dépendance aux opioïdes, entre autres. Les drogues psychédéliques sont également connues sous d’autres noms, tels que le dérivé de l’acide lysergique (LSD), également connu sous le nom de papier buvard, points, sucre, acide, trip et verre. La kétamine est également connue sous le nom de vitamine K, hit, vert, K. /spécial. K, violet et super acide, le PCP est également connu sous le nom de poussière d’ange/ange, pot/pot d’amour, paix, herbe tueuse, super herbe et ozone.

Le marché mondial des drogues psychédéliques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 13,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et qui devrait atteindre 6 401,95 millions USD en 2029 contre 2 386,72 millions USD en 2021.

Acteurs du marché couvert

Les principales sociétés opérant sur le marché sont Jazz Pharmaceuticals, Inc., Janssen Global Services, LLC (une filiale de Johnson & Johnson Services, Inc.), Hikma Pharmaceuticals PLC, COMPASS, Verrian, Pfizer Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., Avadel, Celon Pharma SA., Cybin Corp., GH Research, Entheon Biomedical Corp, PharmaTher Holdings Ltd., NRx Pharmaceuticals, Inc., usonainstitute.org, entre autres.

Dynamique du marché des drogues psychédéliques

Conducteurs

Acceptation croissante des drogues psychédéliques pour traiter la dépression

Les psychédéliques ont gagné en popularité au cours de la dernière décennie car ils sont impliqués dans les pratiques de guérison et de traitement mental humain et ont le pouvoir de guérir l’esprit. Un nombre croissant de chercheurs et de scientifiques explorent la valeur thérapeutique des médicaments et des composés psychédéliques qui pourraient fournir une nouvelle option de traitement pour les personnes souffrant de dépression. La recherche et le développement continus de drogues psychédéliques ont augmenté l’acceptation des drogues psychédéliques. Les résultats prometteurs des drogues psychédéliques ont augmenté l’utilisation de drogues psychédéliques aux États-Unis et dans d’autres régions, ce qui a entraîné une demande accrue de drogues psychédéliques,

Augmentation de la prévalence de la dépression et des troubles mentaux.

Les troubles mentaux (ou maladies mentales) affectent les sentiments, l’humeur, la pensée et le comportement des personnes et peuvent être durables (chroniques) ou occasionnels. La dépression et les troubles mentaux ont la capacité d’affecter la capacité d’un individu à effectuer des tâches quotidiennes. Il existe de nombreux types de troubles mentaux. La dépression et les troubles mentaux ont augmenté dans le monde en raison de divers facteurs, notamment les antécédents familiaux et les gènes, la violence ou le stress, des facteurs biologiques, la consommation d’alcool ou de drogues récréatives, et bien d’autres.

De plus, l’augmentation de la consommation de substances illicites a accru la dépression et les troubles mentaux. Par conséquent, la prévalence croissante de la dépression et des troubles mentaux augmente la demande de drogues psychédéliques, qui devrait agir comme un moteur de la croissance du marché.

Sensibilisation accrue à la santé mentale.

Étant donné que les maladies mentales ont affecté négativement la capacité des gens à mener à bien les fonctions de la vie normale, il est devenu important d’éduquer les gens sur les différents types de causes, les troubles qu’ils provoquent et les options de traitement disponibles sur le marché pour les guérir. une maladie si dévastatrice pour la vie. Pour sensibiliser, diverses organisations et entreprises lancent des campagnes et des initiatives d’adoption. Ceci, à son tour, permet aux patients de choisir une option de traitement efficace en fonction de la cause de la maladie et des symptômes signalés. Les publicités, les campagnes de sensibilisation et autres ont accru la sensibilisation aux drogues psychédéliques. Les campagnes de sensibilisation ont encouragé les gens à choisir le bon traitement pour les procédures de troubles mentaux, augmentant la demande de drogues psychédéliques. Pour cette raison,

Chance

Augmentation des activités de R&D sur les drogues psychédéliques

Les plantes et les champignons psychédéliques sont utilisés dans les traditions médicinales indigènes depuis des millénaires. Albert Hofmann a lancé des recherches pour le développement de nouvelles drogues psychédéliques en 1938. Il a synthétisé le premier diéthylamide d’acide lysergique (LSD-25) et est maintenant reconnu comme la première personne à ingérer du LSD après cinq ans. Hofmann ignorait les effets et actions importants posés par ce produit. Après une période croissante d’exploration culturelle et scientifique dans les années 1950 et 1960, la recherche sur le développement de drogues psychédéliques a été presque complètement réduite. L’augmentation des dépenses consacrées à la recherche et au développement de drogues psychédéliques crée de nouvelles opportunités sur le marché. Ensuite,

En outre, les initiatives stratégiques prises par les principaux acteurs du marché fourniront une intégrité structurelle et des opportunités futures pour le marché Médicaments psychédéliques au cours de la période de prévision 2022-2029.

Restriction/Défi

Coût élevé des drogues psychédéliques

Cependant, le coût élevé associé aux drogues psychédéliques entravera le taux de croissance du marché des drogues psychédéliques. En outre, des règles et réglementations strictes mettront davantage le marché au défi au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Étendue du marché mondial des drogues psychédéliques

Le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en fonction de la source, du type, des drogues, de l’application, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

police de caractères

Synthétique

Naturel

Sur la base de la source, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en synthétique et naturel.

Écrire

empathogènes

dissociatif

Les autres

Basé sur le type, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en empathogène, dissociatif et autres.

drogues

acide gamma-hydroxybutyrique

Kétamine

psilocybine

Les autres

Sur la base des drogues, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine, psilocybine et autres.

Demande

narcolepsie,

dépression résistante au traitement

Trouble dépressif majeur

dépendance aux opiacés

trouble de stress post-traumatique

Les autres

Sur la base de l’application, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble dépressif majeur, dépendance aux opiacés, trouble de stress post-traumatique et autres.

Voie administrative

Oral

Inhalation

injectable

Sur la base de la voie d’administration, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en oral, inhalation et injectable.

utilisateur final

Hôpital

Cliniques spécialisées

soins à domicile

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des drogues psychédéliques est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres.

Canal de distribution

Pharmacie Hôpitaux

pharmacie de détail

pharmacie en ligne

Le rapport fournit des informations sur les indicateurs suivants :

Pénétration du marché – Informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché des drogues psychédéliques. Développement de produits/Innovation – Informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché. Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché. Développement du marché : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques. Diversification du marché : informations complètes sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents et les investissements sur le marché Médicaments psychédéliques.

Influence clé de ce marché :

Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur ce marché

Ce marché des innovations récentes et des événements importants

Etude détaillée des stratégies commerciales de croissance de ces acteurs leaders du marché.

Etude concluante sur la courbe de croissance du Marché pour les années à venir

Compréhension approfondie de ce marché : moteurs, limites et principaux micromarchés

Impression favorable au sein des dernières tendances vitales du marché et des technologies ayant un impact sur ce marché

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays : Amérique du Nord, Europe, Asie et reste du monde (ROW)

Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives d’avenir.

Faits saillants des facteurs clés suivants : –

descriptif de l’activité

Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

Stratégie corporative

Résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Historique de l’entreprise

Progression des événements clés associés à l’entreprise.

Principaux produits et services

Liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

Concurrents clés

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

Emplacements importants et affiliés

Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de la société.

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’ancienneté.

Indice:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché mondial des drogues psychédéliques

Partie 04 : Taille du marché mondial des drogues psychédéliques

Partie 05 : Segmentation du marché mondial des drogues psychédéliques par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

La table des matières complète

