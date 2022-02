Marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord 2028 | Paysage des principaux fournisseurs par demande de production régionale par pays et Johnson & Johnson Services, Inc. Jazz Pharmaceuticals, Inc. Celon Pharma SA COMPASS

Le marché nord-américain des drogues psychédéliques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 11,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 6 433,94 millions d’ici 2028. La prévalence croissante de la dépression mentale et de l’anxiété et la disponibilité de médicaments hors AMM sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché des drogues psychédéliques au cours de la période de prévision.

Scénario de marché du marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord

Toutes les analyses par pays du marché nord-américain des drogues psychédéliques sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base de la source, le marché est segmenté en synthétique et naturel. Sur la base du type, le marché est segmenté en dissociatifs, empathogènes et sérotoninergiques (drogues psychédéliques classiques). Sur la base de l’application, le marché est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble de stress post-traumatique (SSPT), trouble dépressif majeur, autres. Sur la base de la voie d’administration, le marché est segmenté en oral, intranasal, parentéral, autres. Sur la base des médicaments, le marché est segmenté en acide gamma-hydroxybutyrique (GHB), kétamine, 3, 4-méthylènedioxyméthamphétamine (ecstasy), psilocybine. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, clinique spécialisée, organismes de recherche, autres. Sur la base des canaux de distribution, le marché est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de préparation, autres.

TOP ACTEURS CLÉS du marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord

Johnson & Johnson Services, Inc.

Jazz Pharmaceuticals, Inc.

Celon Pharma SA

BOUSSOLE

usonainstitute.org

Develco pharma suisse ag

Doughlas produits pharmaceutiques limités

NeuroRX, Inc.

Hikma Pharmaceuticals PLC

Amneal Pharmaceuticals, LLC.

AVADEL PHARMACEUTICALS, PLC

Portée du rapport :

Le rapport sur le marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord propose une gamme de segments liés à cette industrie et à ce marché avec une recherche et une analyse complètes. Celles-ci impliquent les perspectives de l’industrie en ce qui concerne les facteurs critiques de succès (CSF), la dynamique de l’industrie qui couvre principalement les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, les opportunités clés, les perspectives d’application et de technologie, les informations régionales ou géographiques, l’analyse au niveau des pays. Cette liste peut être élaborée avec des profils d’entreprise clés, un paysage concurrentiel et une analyse de la part de marché de l’entreprise. Toutes les données, chiffres et informations sont étayés par des outils d’analyse authentiques, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Alors, amenez l’entreprise au niveau de croissance maximal avec la gamme complète

Table des matières:

1. Aperçu du marché mondial

2. Impact économique sur l’industrie

3. Concurrence des fabricants

4. Production, revenus (valeur) par région

5. Offre (production), consommation, exportation, importation par régions

6. Production, revenus ( Valeur), tendance des prix par type

7. Marché par application

8. Analyse des coûts de fabrication

9. Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10. Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/commerçants

11. Analyse des facteurs d’effet de

marché 12. Prévisions du marché

13. Annexe

Pointeurs clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des drogues psychédéliques jusqu’en 2028

Taille du marché des drogues psychédéliques

Cadre réglementaire du marché et changements

Pipeline du marché des drogues psychédéliques

Épidémiologie des troubles mentaux

Données sur les psychiatres en exercice

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différentes régions

Données de vente pour les concurrents du marché

Étude des principaux fournisseurs et perturbateurs

Portée et taille du marché des drogues psychédéliques en Amérique du Nord

Le marché des drogues psychédéliques est segmenté en sept segments notables qui sont basés sur la source, le type, les drogues, l’application, la voie d’administration, l’utilisateur final et le canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de la source, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en synthétique et naturel. En 2021, le segment synthétique domine car la plupart des produits sont fabriqués à partir de produits chimiques fabriqués par l’homme avec très peu de produits tels que la psilocybine à base d’ingrédients naturels.

Sur la base du type, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en dissociatifs, empathogènes et autres. En 2021, le segment des empathogènes produit des expériences de communion émotionnelle, d’unité, de parenté et est utilisé pour le traitement de la cataplexie, de la narcolepsie et des troubles associés.

Sur la base des drogues, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine, psilocybine et autres. En 2021, le segment de l’acide gamma-hydroxybutyrique domine car le xyrem de Jazz Pharmaceutical est l’un des plus anciens médicaments psychédéliques disponibles sur le marché, détenant une part importante et appartenant à la classe des médicaments.

Sur la base de l’application, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble de stress post-traumatique, trouble dépressif majeur, dépendance aux opiacés et autres. En 2021, le segment de la narcolepsie domine car le xyrem de Jazz Pharmaceutical est utilisé pour son traitement et il est le principal actionnaire du marché.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en oral, inhalation et injectable. En 2021, le segment oral domine car il est préféré aux diverses autres voies d’administration de l’administration de médicaments.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres. En 2021, le segment des hôpitaux domine le marché des médicaments psychédéliques en raison du nombre élevé de patients et la plupart des médicaments sont administrés sous la supervision d’un médecin.

Sur la base du canal de distribution, le marché des médicaments psychédéliques est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne. En 2021, le segment des pharmacies hospitalières détient la plus grande part de marché, car un plus grand nombre de patients sont traités dans les hôpitaux et la demande de médicaments en pharmacie hospitalière augmente.

Points forts de ce rapport

1. Valeurs du TCAC sur le marché pour la période de prévision

2. Tendances clés du marché

3. Principaux acteurs et marques

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Paysage concurrentiel

6. Segments / régions potentiels et de niche exposant

rapport d’étude de marché sur la croissance prometteuse .

