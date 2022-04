Marché des draps et blouses chirurgicaux Avec l’analyse d’impact de Covid-19 et les perspectives de la demande 2029

Marché mondial des draps et blouses chirurgicaux, par type (draps chirurgicaux, blouses chirurgicales), modèle d’utilisation (jetables, réutilisables), utilisateur final (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie- Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Analyse du marché: marché mondial des draps et blouses chirurgicaux

Le marché mondial des draps et blouses chirurgicaux devrait passer de sa valeur initiale estimée de 2,40 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 3,55 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cela peut être attribué à la demande croissante de draps et de blouses réutilisables qui survivent plus longtemps que les draps et blouses jetables traditionnels.

Analyse concurrentielle : marché mondial des draps et blouses chirurgicaux

Le marché mondial des draps et robes chirurgicaux est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour augmenter leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des draps et blouses chirurgicaux pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des draps et blouses chirurgicaux

Quelques-uns des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché des draps et blouses chirurgicaux sont Cardinal Health, 3M, Mölnlycke Health Care AB, Owens & Minor Inc., Thermo Fisher Scientific, STERIS plc, PAUL HARTMANN AG, Priontex, Medica Europe BV, Allen Medical Systems Inc., FULLSTAR NON-WOVEN PRODUCTS CO. LTD, Garmex, Hogy Medical, Johnson & Johnson Services Inc., Lohmann & Rauscher, Medline Industries Inc., priMED Medical Products Inc., Surgeine Healthcare (India) Private Limited, TIDI Products LLC., et Vygon.

Définition du marché: marché mondial des draps et blouses chirurgicaux

Les draps chirurgicaux et les blouses sont un type de revêtement protecteur qui agit comme une barrière entre le patient et les micro-organismes dans les procédures chirurgicales et d’autres contaminations possibles qui pourraient être présentes dans la pièce. Ils viennent dans une variété de formes et de tailles selon les besoins du consommateur. Il est également fabriqué à partir d’un certain nombre de matériaux différents.

Facteurs de marché:

L’augmentation du nombre de chirurgies pratiquées est l’un des principaux facteurs de croissance du marché

La sensibilisation accrue à la propagation des infections hospitalières ainsi que des infections chirurgicales a augmenté la demande pour ces produits

Contraintes du marché :

Les avantages des draps et des blouses réutilisables signifient en fin de compte l’achat du produit une fois et son utilisation pendant une longue période, ce qui agit comme une contrainte majeure sur le marché.

Les réglementations gouvernementales strictes concernant le matériau utilisé dans ces rideaux et blouses agissent également comme une contrainte majeure sur le marché.

Segmentation : Marché mondial des draps et blouses chirurgicaux

Par type Champs chirurgicaux Blouses chirurgicales

Par modèle d’utilisation Champs chirurgicaux jetables et blouses Draps chirurgicaux et blouses réutilisables

Par utilisateur final Hôpitaux Centres de chirurgie ambulatoire Autres



Informations clés dans le rapport :

Les principaux acteurs du marché sont analysés et leurs effets sur le marché sont également observés

L’analyse du marché est effectuée pour la période de prévision de 2019 à 2026, et les segmentations du marché sont observées au cours de cette période

Les moteurs et les contraintes du marché ont été clairement analysés pour l’effet qu’ils ont sur le marché au cours de la période de prévision de 2019 à 2026

