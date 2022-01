Marché des dossiers médicaux électroniques (DME) Analyse, segmentation, taille, part, tendance, demande future et mises à jour des principaux acteurs par prévision jusqu’en 2029

Le rapport de recherche de qualité suprême est généré en effectuant une analyse d’études de marché de haut niveau sur des segments de marché clés afin d’identifier les opportunités, les défis, les moteurs et les structures de marché pour nos clients. Ce rapport de recherche sur l’industrie aide à déterminer et à optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel qui comprend l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. En tant que rapport d’étude de marché de grande envergure, il contribuera certainement à la croissance des activités de plusieurs manières. Un rapport de marché influent présente potentiellement les nombreuses idées et solutions commerciales qui aideront à garder une longueur d’avance sur la concurrence.

Marché mondial des dossiers médicaux électroniques (EMR), par composant (services, logiciels, matériel), mode de livraison (sur site, basé sur le cloud), applications (EMR général, EMR spécialisé), utilisateur final (EMR hospitalier, DME basé sur le médecin), fonctionnalité (systèmes de base, systèmes entièrement fonctionnels), type (DME traditionnels, DME activés par la parole, DME interopérables), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique , Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028

Le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,0% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport de recherche sur le marché des ponts de données sur le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. Le nombre croissant d’hôpitaux adoptant des solutions EMR accélère la croissance du marché des dossiers médicaux électroniques (EMR).

Principaux acteurs : –

Medica, AdvancedMD, Inc., ALERT Life Sciences Computing, SA, AllMeds, Inc., Amazing Charts LLC, Aprima, athenahealth, Inc, Bernoulli, Cambio Healthcare Systems, CareCloud Corporation, Cerner Corporation, Change Healthcare, Medsphere Systems Corporation, CompuGroup Medical SE, CPSI, CureMD Healthcare, eClinicalWorks, eMDs, Inc., Epic Systems Corporation, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Greenway Health, LLC, Henry Schein Medical Systems, Inc, Medical Information Technology, Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dossiers médicaux électroniques (DME)

Le paysage concurrentiel du marché des dossiers médicaux électroniques (DME) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des dossiers médicaux électroniques (DME).

Le DME ou dossier médical électronique fait référence à l’appareil numérique qui contient les antécédents médicaux et de traitement du patient. L’appareil aide à aider les cliniciens à suivre les données au fil du temps et est utile car on peut suivre et gérer facilement leur santé. Il est capable de générer et d’envoyer des ordonnances aux pharmacies par voie électronique. Ils consistent en des données telles que des signes vitaux, des statistiques personnelles, des résultats de tests de laboratoire, des informations de facturation et autres.

La numérisation croissante dans le secteur de la santé et les initiatives gouvernementales telles que l’encouragement des médecins à adopter les dossiers de santé électroniques, la création de centres de vulgarisation régionaux pour fournir des conseils techniques et autres et l’investissement dans la formation des travailleurs des technologies de l’information sur les soins de santé sont les principaux facteurs à l’origine des dossiers médicaux électroniques (DME ) marché. Le besoin croissant d’un système de santé intégré, les avancées technologiques dans les technologies et les tendances du Big Data dans l’industrie de la santé accélèrent la croissance du marché des dossiers médicaux électroniques (DME). Le volume croissant de patients dû à l’épidémie mondiale de COVID-19 et la nécessité de réduire l’escalade des coûts des soins de santé influencent le marché des dossiers médicaux électroniques (DME). De plus, l’augmentation de la population gériatrique, les activités de recherche et de développement, La flambée des dépenses de santé et l’amélioration des infrastructures de santé ont un effet positif sur le marché des dossiers médicaux électroniques (DME). En outre, la demande croissante de solutions de DSE basées sur le cloud et la transition vers une prestation de soins de santé centrée sur le patient offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché des dossiers médicaux électroniques (DME) au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

D’autre part, le coût élevé du déploiement, la réticence à adopter les solutions EMR dans les pays en développement et le besoin d’investissements importants dans le développement des infrastructures sont les principaux facteurs qui devraient entraver la croissance du marché des dossiers médicaux électroniques (DME). Les problèmes d’interopérabilité et l’augmentation des problèmes de sécurité des données devraient défier le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Ce rapport sur le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée et taille du marché des dossiers médicaux électroniques (DME)

Le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) est segmenté en fonction du composant, du mode de livraison, des applications, de l’utilisateur final, de la fonctionnalité et du type. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des composants, le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) est segmenté en services, logiciels et matériel.

Sur la base du mode de livraison, le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) est segmenté en sur site et en nuage.

Sur la base des applications, le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) est segmenté en DME général et DME spécialisé.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) est segmenté en DME hospitalier et DME médical.

Sur la base de la fonctionnalité, le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) est segmenté en systèmes de base et en systèmes entièrement fonctionnels.

Sur la base du type, le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) est segmenté en DME traditionnels, DME à reconnaissance vocale et DME interopérables.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des dossiers médicaux électroniques (DME)

Le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, mode de livraison, applications, utilisateur final, fonctionnalité et type, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) lors de l’adoption à grande échelle des dossiers de santé électroniques par les hôpitaux, les cliniques et autres établissements de santé, la présence de grandes entreprises et l’expansion de l’infrastructure informatique des soins de santé.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des dossiers médicaux électroniques (DME) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des dossiers médicaux électroniques (DME), l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact sur le marché des dossiers médicaux électroniques (DME). Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

