Marché des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (DME) enregistré au TCAC de 6,90% jusqu’en 2029, les rapports fournissent des détails sur l’analyse de l’industrie, la part, la croissance, la taille, la demande et l’analyse des revenus

Rapport d’étude récent publié par Data Bridge Market research intitulé « Marché des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (DME)» (couvrant les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, etc.) qui mettent en évidence les opportunités, l’analyse des risques et s’appuient sur une aide à la prise de décision stratégique et tactique. Le rapport d’analyse du marché des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (EMR) couvre une analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (DME) devrait atteindre la valeur de 4011,33 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,90% au cours de la période de prévision. La demande croissante de solutions de dossiers médicaux électroniques basées sur le cloud, ainsi que les progrès de l’infrastructure de soins de santé, influenceront la demande du marché pour la forme complète ambulatoire.

Obtenez un exemple de rapport sur le marché des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (DME) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-ambulatory-emr-market

Aperçu du marché: –

Les dossiers médicaux électroniques sont une version numérique des dossiers médicaux papier traditionnels d’un patient. Ils comprennent généralement l’intégralité des antécédents médicaux et thérapeutiques du patient, tels qu’ils ont été obtenus grâce à sa pratique médicale.

La prévalence des maladies chroniques augmente à l’échelle mondiale, en raison du vieillissement rapide de la population et de la longévité accrue des personnes atteintes de maladies chroniques. Parallèlement à l’augmentation du nombre de patients souffrant de maladies spécifiques, la prévalence de la multi-morbidité, ou la présence de plusieurs maladies chez la même personne, augmente. Les modes de vie sédentaires augmentent les taux d’obésité et la prévalence de diverses maladies. En conséquence, la prévalence croissante des maladies chroniques devrait alimenter l’expansion du marché des services de soins de santé ambulatoires.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (EMR) sont

Cerner Corporation (États-Unis)

Epic Systems Corporation (États-Unis)

Allscripts Santé

LLC (États-Unis)

Technologie de l’information médicale

ICSP (États-Unis)

General Electric Company (États-Unis)

athenahealth (États-Unis)

MEDHOST (États-Unis)

eClinicalWorks (États-Unis)

Gestion NXGN

(NOUS)

Intersystems Corporation (États-Unis)

CareCloud Inc. (États-Unis)

Cantata Health Solutions (États-Unis)

Systèmes de données avancés (États-Unis)

et CureMD Healthcare (États-Unis)

Parcourir le résumé détaillé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-ambulatory-emr-market

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Présentation du marché

Chapitre 2: Marché mondial des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (DME)

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie du marché mondial des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (EMR)

Chapitre 4: Segmentation du marché des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (DME) en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Explorez la table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-ambulatory-emr-market

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Marché des dossiers médicaux électroniques ambulatoires (EMR) [Global – Ventilé par régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [des pays importants détenant une part de marché majeure]

Part de marché et revenus/ventes par principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché)

Taille du marché par applications/industries verticales

Parcourir les rapports sur les tendances :

Taille, part et opportunités du marché mondial des calculs rénaux https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global

Taille, part et opportunités du marché mondial des laparoscopes https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global laparoscopes market

Taille, part et opportunités du marché mondial de l’épilation au laser https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global laser hair removal market

Taille, part et opportunités du marché mondial de la thérapie au laser https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global laser therapy market

Taille, part et opportunités du marché mondial de l’instrumentation des sciences de la vie https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global life science instrumentation market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez-nous:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com