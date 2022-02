Marché des Dolomites d’Amérique du Sud 2021 | Croissance énorme avec les tendances récentes et la demande des principaux fournisseurs Lhoist Group, Sibelco, RHI Magnesita GmbH, JFE GROUP, Omya AG

Le « marché de la dolomite en Amérique du Sud » devrait croître de 721,90 millions de dollars américains d’ici 2028, contre 597,11 millions de dollars américains en 2021. Le marché devrait croître à un TCAC de 2,7 % de 2021 à 2028. La dureté de la dolomite en fait un matériau de construction supérieur. La dolomite est utilisée dans la fabrication de matériaux de construction tels que les briques, le ciment, le béton et les matériaux de pavage. Il est broyé et dimensionné pour être utilisé comme matériau de base des routes, ballast de chemin de fer, etc. De plus, il est également utilisé comme agrégat dans les mélanges de béton et d’asphalte pour une grande variété d’applications de construction, y compris les autoroutes, les pistes d’aéroport, les rues résidentielles et les chaussées. , stationnements, trottoirs. Il est également calciné dans la production de ciment. Le monde connaît un boom dans les activités de construction commerciale et industrielle. Plusieurs mégaprojets propulsent l’expansion de cette industrie. En outre, l’industrie de la construction florissante dans la région offre des opportunités de croissance aux acteurs du marché de la dolomite.

Principaux acteurs du marché des Dolomites en Amérique du Sud: Lhoist Group, Sibelco, RHI Magnesita GmbH, JFE GROUP, Omya AG

Le rapport sur le marché de la Dolomite en Amérique du Sud fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché de la Dolomite en Amérique du Sud pour offrir des informations utiles et le scénario actuel pour prendre la bonne décision. . Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360 ° du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur régional de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus sur le marché des Dolomites en Amérique du Sud en comprenant les approches de croissance stratégique.

Segmentation du marché des Dolomites en Amérique du Sud :

Marché des Dolomites en Amérique du Sud – Par application

Agriculture

Animal Feed

Ceramics and Glass

Iron and Steel

Construction

Others

Marché des Dolomites en Amérique du Sud – Par pays

Brazil

Argentina

Rest of SAM

Le rapport est une combinaison d’analyses qualitatives et quantitatives du marché des Dolomites en Amérique du Sud. Le rapport se concentre également sur l’analyse exhaustive des ravageurs et la dynamique étendue du marché au cours de la période de prévision.

