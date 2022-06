Marché des distributeurs automatiques intelligents par sources: analyse, part, tendances, taille et prévisions de 2022 à 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des distributeurs automatiques intelligents . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les distributeurs automatiques intelligents présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des distributeurs automatiques intelligents était de 8,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des distributeurs automatiques intelligents devrait atteindre 20 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2030.

Un distributeur automatique propose divers produits et denrées alimentaires en échange de jetons ou d’argent. Un distributeur automatique intelligent est appelé distributeur automatique qui engage efficacement les clients par le biais de vidéos, d’audio et de parfums, en plus de leur proposer des produits.

Facteurs influençant le marché L’

augmentation du revenu disponible et l’évolution de la demande des utilisateurs finaux stimuleront principalement la croissance du marché mondial des distributeurs automatiques intelligents. De plus, l’évolution des goûts, des penchants et de la curiosité des acheteurs devrait offrir de nombreuses opportunités de croissance pour la croissance du marché.

La demande croissante de collations et l’installation croissante de distributeurs automatiques dans les écoles, les collèges et d’autres lieux publics contribueront à la croissance du marché mondial des distributeurs automatiques intelligents.

Les fabricants de distributeurs automatiques intelligents ont jeté leur dévolu sur de nouvelles formes d’interaction homme-machine. En conséquence, une nouvelle technologie basée sur les gestes, des commandes à écran tactile, des technologies vidéo et un mécanisme de paiement sans numéraire ont été développés. Les fabricants se concentrent également sur l’amélioration de l’expérience globale de distribution, ce qui profitera à l’ensemble du marché des distributeurs automatiques intelligents au cours de la période d’étude.

La tendance à la hausse des méthodes de paiement sans numéraire stimulera également la croissance du marché des distributeurs automatiques intelligents. Au contraire, le nombre croissant de réglementations régissant les ventes de grignotines peut limiter la croissance du marché.

Analyse d’impact

du COVID-19 Le virus COVID-19 s’est propagé dans divers pays, ce qui a obligé les gouvernements à fermer temporairement les lieux publics. En conséquence, cela a entravé la demande de distributeurs automatiques intelligents. De plus, le changement des habitudes alimentaires et l’intérêt croissant pour les achats en ligne ont entravé la croissance du marché. Le marché a également connu divers défis associés à la fabrication de distributeurs automatiques intelligents. Ainsi, tous ces facteurs ont entravé la croissance du marché mondial des distributeurs automatiques intelligents.

Analyse régionale L’

Amérique du Nord devrait dominer le marché des distributeurs automatiques intelligents en termes de revenus. La croissance de ce marché est attribuable à la demande croissante de solutions en libre-service dans les points de vente, qui simplifient le processus de vente. De plus, le nombre croissant de supermarchés, grands magasins, centres commerciaux, etc. disponibles dans la région stimulera la croissance du marché mondial des distributeurs automatiques intelligents. Les progrès technologiques croissants et l’adoption précoce de technologies de pointe dans la région contribueront également à la croissance du marché des distributeurs automatiques intelligents tout au long de la période de prévision.

Concurrents sur le marché

• Continental Vending, Inc.

• Sanden Holdings Corporation

• Systèmes de vente Azkoyen

• Distributeurs automatiques américains • Systèmes de vente en

vrac

• Systèmes de marchandisage automatisés

• Groupe Evoka, Bianchi Industry SpA

• Systèmes de marchandisage de grues

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des distributeurs automatiques intelligents se concentre sur le type, l’application et la région.

Par type

• Boissons chaudes

• Snacks

• Boissons emballées

• Autres

Par application

• QSR, centres commerciaux et magasins de détail

• Bureaux

• Transports publics

• Autres

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

