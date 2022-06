Marché des dispositifs vasculaires périphériques de cardiologie interventionnelle par entreprises, par service, croissance, analyse des concurrents, nouvelles technologies et prévisions

Le rapport d’activité du marché Dispositifs vasculaires périphériques de cardiologie interventionnelle fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. conduit à des stratégies commerciales avancées. En tant que source d’informations vérifiée et fiable, ce rapport d’étude de marché offre une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui poussent l’entreprise dans la bonne direction du succès. Le rapport gagnant a été encadré avec l’utilisation appropriée d’outils tels que l’analyse SWOT et les méthodes d’analyse des cinq forces de Porter.

Le marché mondial de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques était évalué à 17 334,47 millions USD en 2021 et devrait atteindre 29 805,61 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Définition du marché mondial de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques

Cardiologie interventionnelle avec des technologies basées sur des cathéters pour le traitement des maladies cardiaques structurelles. La procédure consiste à insérer un dispositif, tel qu’un ballonnet, un cathéter, un stent ou d’autres dispositifs dans l’artère fémorale. De nombreux dispositifs interventionnels sont largement déployés pour traiter les troubles vasculaires périphériques qui affectent le système circulatoire.

Métrique du rapport Détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (ballons d’angioplastie, stent, cathéters, endoprothèses endovasculaires de réparation d’anévrisme, filtres de veine cave inférieure (VCI), dispositifs de modification de la plaque, accessoires et dispositifs de modification du flux hémodynamique), type (conventionnel et standard), procédure (intervention iliaque, interventions fémoropoplitées, Interventions tibiales (au-dessous du genou), angioplastie périphérique, thrombectomie artérielle et athérectomie périphérique), indication (maladie artérielle périphérique et intervention coronarienne), groupe d’âge (gériatrie, adultes et pédiatrie), utilisateur final (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, soins infirmiers installations, cliniques et autres), canal de distribution (appel d’offres direct, distributeurs tiers et autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Medtronic (Irlande), BD. (États-Unis), Cordis. (États-Unis), Abbott. (États-Unis), Boston Scientific Corporation (États-Unis), Cook (Royaume-Uni), Cardiovascular Systems, Inc. (États-Unis), AngioDynamics. (États-Unis), Edwards Lifesciences Corporation. (États-Unis), Biosensors International Group, Ltd. (Singapour), WL Gore & Associates, Inc. (États-Unis), Teleflex Incorporated. (États-Unis), OrbusNeich Medical Company Limited (Hong Kong), Merit Medical Systems. (États-Unis), Terumo Medical Corporation (Japon), B. Braun Melsungen AG (Allemagne), MicroPort Scientific Corporation (Chine), Lepu Medical Technology(Beijing)Co.,Ltd (Chine) et Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), parmi les autres

Dynamique du marché de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Population gériatrique

L’augmentation de la population gériatrique est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques, car la population vieillissante est plus sujette aux maladies.

Remboursement favorable

La présence d’un scénario de remboursement favorable pour les procédures vasculaires périphériques accélère la croissance du marché.

Affections cardiovasculaires

L’utilisation de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques pour traiter de nombreuses affections cardiovasculaires au moyen de cathéters et d’une invasion minimale influence davantage le marché.

Opportunités

En outre, l’augmentation de la préférence pour les procédures cardiaques mini-invasives en raison des avantages, notamment moins d’invasion, de perte de sang et de douleur, offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Contraintes / Défis Marché mondial de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques

D’autre part, l’augmentation du nombre de défaillances de produits et de rappels devrait entraver la croissance du marché. En outre, l’augmentation de la disponibilité de traitements alternatifs et la pénurie de professionnels qualifiés ayant une expertise dans les dispositifs vasculaires périphériques devraient défier le marché de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact varié sur le marché de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques. Les actes médicaux majeurs ont été refusés pendant la pandémie afin de prévenir le risque de propagation du coronavirus. Les actes médicaux majeurs ont été refusés pendant la pandémie afin de prévenir le risque de propagation du coronavirus. Cependant, une augmentation des procédures de cardiologie interventionnelle est attendue dans l’après-COVID en raison de l’assouplissement des restrictions.

Développement récent

Medtronic a annoncé l’approbation des cathéters focaux de cryoablation cardiaque Freezor™ et Freezor™ Xtra par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en février 2022. Ce sont les premiers et les seuls cathéters d’ablation approuvés pour le traitement pédiatrique de la tachycardie nodale auriculo-ventriculaire réentrante (AVNRT).

Analyse/aperçus régionaux du marché de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques

Le marché de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, type, procédure, indication, groupe d’âge, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques en raison de la croissance de la population gériatrique et de la forte prévalence des maladies vasculaires périphériques dans la région.

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du nombre d’approbations de produits dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et évolution des scénarios réglementaires de santé et leur impact sur le marché de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Cardiologie interventionnelle et dispositifs vasculaires périphériques

Le paysage concurrentiel du marché de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la cardiologie interventionnelle et des dispositifs vasculaires périphériques sont Medtronic (Irlande), BD. (États-Unis), Cordis. (États-Unis), Abbott. (États-Unis), Boston Scientific Corporation (États-Unis), Cook (Royaume-Uni), Cardiovascular Systems, Inc. (États-Unis), AngioDynamics. (États-Unis), Edwards Lifesciences Corporation. (États-Unis), Biosensors International Group, Ltd. (Singapour), WL Gore & Associates, Inc. (États-Unis), Teleflex Incorporated. (États-Unis), OrbusNeich Medical Company Limited (Hong Kong), Merit Medical Systems. (États-Unis), Terumo Medical Corporation (Japon), B. Braun Melsungen AG (Allemagne), MicroPort Scientific Corporation (Chine), Lepu Medical Technology(Beijing)Co.,Ltd (Chine) et Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), parmi les autres.

