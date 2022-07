Marché des dispositifs médicaux portables Rapport de recherche sur la part de l’industrie, la segmentation par taille, le facteur de croissance et l’analyse d’ici 2028

Ce rapport fournit une étude de recherche complète et précise sur le marché mondial tout en se concentrant principalement sur les scénarios de marché actuels et historiques. Les experts en la matière et l’équipe de chercheurs hautement qualifiés ont consacré des heures de travail pour rassembler un rapport de recherche authentique sur l’industrie. Selon le rapport, les facteurs moteurs devraient avoir un impact énorme sur le développement du marché dans les années à venir. Les aperçus, l’analyse SWOT et les stratégies de chaque fournisseur sur le marché permettent de comprendre les forces du marché et comment celles-ci peuvent être exploitées pour créer de futures opportunités.

Les données et informations concernant l’industrie proviennent de sources fiables telles que les sites Web, les rapports annuels des entreprises, les revues, etc. et ont été vérifiées et validées par les experts du marché. Le rapport de marché aide à la planification en fournissant des informations précises et à la pointe de la technologie sur les demandes, les préférences, les attitudes et l’évolution des goûts du consommateur concernant le produit spécifique. Ce rapport d’analyse de l’industrie a été préparé en tenant compte de diverses étapes de collecte, d’enregistrement et d’analyse des données de marché. Le rapport utilise diverses étapes de base d’analyse de marché, notamment des enquêtes, des groupes de discussion, des entretiens personnels, des observations et des essais sur le terrain.

Selon Data Bridge Market Research, la région Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée sur le marché mondial des dispositifs médicaux portables. Le leader du marché est Apple Inc., qui représente une part de marché estimée à environ 35 % à 40 %. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant des dispositifs médicaux portables dans cette région.

Le marché des dispositifs médicaux portables se développe avec des facteurs tels que la popularité croissante des dispositifs de diagnostic mini-invasifs à travers le monde, l’incidence accrue des maladies chroniques et les progrès technologiques dans le système médical portable. Cependant, le coût élevé de fabrication des dispositifs médicaux portables ainsi que la durée de vie limitée de la batterie des dispositifs portables peuvent entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision donnée.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Sotera Wireless, Inc.

Bio-Beat

Medtronic

Abbott

Inadapté

Des champs

Guangdong Transtek Medical Eletronics Co., Ltd.

Hocome

Withings

Xiaomi

Fitbit, Inc.

Électro polaire

Omron Healthcare, Inc.

Apple Inc.

Garmin Ltd.

Activinsights Ltd.

Bio Télémétrie, Inc.

Vital Connect

Royal Philips SA

SAMSUNG

iRhythm Technologies, Inc.

Dexcom, Inc.

Appareil Huawei Co., Ltd.

Scénario de marché mondial des dispositifs médicaux portables

En septembre 2018, Apple Inc. a lancé l’Apple Watch Series 4, repensée et repensée pour aider les utilisateurs à rester connectés, à devenir plus actifs et à gérer leur santé de manière nouvelle et puissante. Ce nouveau lancement de produit par Apple Inc. a augmenté son portefeuille de produits sur le marché. Contribue ainsi à l’augmentation des ventes à l’avenir.

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions ciblent Apple Inc., Abbott, Xiaomi ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance du marché des dispositifs médicaux portables en Amérique du Nord et les leaders du marché ciblant les États-Unis, le Canada et le Mexique comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Le marché des dispositifs médicaux portables devient de plus en plus concurrentiel avec des entreprises telles qu’Apple Inc., Abbott et Xiaomi, car ce sont les principales entreprises dominantes dans le domaine des dispositifs médicaux portables ayant un nombre maximal de produits. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché mondial des dispositifs médicaux portables.

Débloquez de nouvelles opportunités sur le marché mondial des dispositifs médicaux portables ; la dernière version de Data Bridge Market Research met en évidence les principales tendances du marché importantes pour les perspectives de croissance. Faites-nous savoir si des acteurs spécifiques ou une liste d’acteurs doivent être pris en compte pour obtenir de meilleures informations.

Développement du marché mondial des dispositifs médicaux portables

En avril 2020, Omron Healthcare, Inc. a lancé son nouveau produit portable sans fil nommé Focus TENS Therapy for Knee afin de soulager les douleurs, les raideurs et l’inconfort chroniques, aigus et arthritiques du genou. Ce lancement de produit par Omron Healthcare, Inc. a élargi son portefeuille de produits, entraînant une augmentation de la demande et des ventes à l’avenir.

Portée du marché mondial des dispositifs médicaux portables

Le marché mondial des dispositifs médicaux portables est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie et reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Toutes les analyses par pays du marché mondial des dispositifs médicaux portables sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée.

Marché mondial des dispositifs médicaux portables, sur la base du type, le marché est segmenté en dispositifs de diagnostic et dispositifs thérapeutiques. Sur la base du site, le marché est segmenté en bandeau, ordinateur de poche, bras et poignet, clip, capteur de chaussure, autres. Sur la base de l’appareil, le marché est segmenté en montre-bracelet/bracelet, vêtements intelligents, smartwatch, oreillettes, autres. Sur la base des applications, le marché est segmenté en santé cardiaque, obésité, soins du diabète, surveillance de la condition physique, suivi du sommeil.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché mondial des dispositifs de chirurgie micro-invasive du glaucome (MIGS) jusqu’en 2027

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

Certains des principaux faits saillants des couvertures TOC :

Chapitre 1 : Méthodologie et champ d’application

Paramètres de définition et de prévision

Méthodologie et paramètres de prévision

Source d’information

Chapitre 2 : Résumé exécutif

Tendances commerciales

Tendances régionales

Tendances produits

Tendances d’utilisation finale

Chapitre 3 : Aperçu de l’industrie

Segmentation de l’industrie

Paysage de l’industrie

Matrice des fournisseurs

Paysage technologique et d’innovation

Le rapport sur le marché mondial des dispositifs médicaux portables fournit efficacement les fonctionnalités requises du marché mondial pour la population et pour les entreprises à la recherche de personnes pour des fusions et acquisitions, faisant des investissements, de nouveaux fournisseurs ou concernées par la recherche des installations d’étude de marché mondiales appréciées. Il offre un échantillon sur la taille, l’offre et le taux de développement du marché. Le rapport sur le marché mondial des dispositifs médicaux portables fournit la structure complète et un aperçu fondamental du marché de l’industrie.

Méthodologie de recherche: marché mondial des dispositifs médicaux portables

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

