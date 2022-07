Marché des dispositifs médicaux portables 2022 Tendances à la hausse et recherche de nouvelles technologies jusqu’en 2028

Un rapport d’étude de marché de grande envergure fournit également une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir. Cela aide non seulement à prendre des décisions éclairées, mais aussi à travailler intelligemment. Pour la méthodologie de recherche, les entretiens primaires avec les principaux leaders d’opinion, la grille de position sur le marché DBMR, la matrice des défis du marché DBMR, les sources secondaires et les hypothèses sont pris en compte. Il ne fait aucun doute que les entreprises augmenteront leur durabilité et leur rentabilité grâce à ce rapport d’analyse de marché. document est également une source utile d’assistance et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie.

Le marché des dispositifs médicaux portables enregistre un TCAC sain de 23,80 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse du marché peut être attribuée à la demande croissante de connectivité sans fil parmi les prestataires de soins de santé et aux progrès continus de la technologie.

Définition du marché : marché mondial des dispositifs médicaux portables

Les dispositifs médicaux portables peuvent être appelés dispositifs non invasifs et autonomes capables d’effectuer des tâches médicales particulières. Ces tâches médicales impliquent sur une période de temps un suivi ou un accompagnement médical. L’un des principaux objectifs des dispositifs médicaux portables est de recueillir des données sur la condition physique de l’individu. Ces appareils sont utilisés pour surveiller la distance de marche, la consommation de calories, le sommeil et le rythme cardiaque.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des dispositifs médicaux portables est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des dispositifs médicaux portables pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché :

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial des dispositifs médicaux portables sont Fitbit, Inc., Koninklijke Philips NV, Garmin Ltd., BioTelemetry, Inc, Omron Healthcare, Inc, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Nokia, General Electric Company , Misfit, Xiaomi, VitalConnect, Activinsights Ltd., World Global Network, Polar Electro, Aliph Brands LLC, Pebble Technology International, Sotera Wireless, Inc., Everist Health, Withings, Intelesens Ltd, entre autres.

Marché mondial des dispositifs médicaux portables par type (moniteurs d’activité, montres intelligentes, vêtements intelligents, patchs), canal de distribution (pharmacies, canal en ligne, hypermarchés), type de dispositif (dispositifs de diagnostic et de surveillance, dispositifs thérapeutiques), application (sports et fitness, patient à distance surveillance, soins de santé à domicile), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Développements clés sur le marché :

En février 2019, VivaLNK a lancé une plateforme de capteurs portables médicaux compatible IoT pour la surveillance continue des patients. Il dispose de technologies informatiques de pointe, d’une gamme de capteurs et d’un cloud de données interne. Il capture la biométrie et les signes vitaux humains, et fournit des données du patient aux appareils informatiques de pointe et au cloud, pour l’analyse et l’intégration des applications. Ce lancement de produit élargira le portefeuille de produits de la société et augmentera sa part de marché.

En janvier 2019, Omron Healthcare avait lancé HeartGuide. C’est un tensiomètre portable. Il peut mesurer la pression artérielle grâce à la technologie oscillométrique. Il peut stocker jusqu’à 100 lectures en mémoire et toutes les données peuvent être envoyées à une nouvelle application mobile alternative, HeartAdvisor. Ce lancement de produit élargira le portefeuille de produits de l’entreprise et positionnera l’entreprise en tant que leader du marché.

Facteurs de marché

L’incidence croissante des maladies chroniques est le moteur de la croissance du marché

Les progrès continus des technologies aident le marché à se développer

La demande croissante de connectivité sans fil parmi les prestataires de soins de santé stimule la croissance du marché

La sensibilisation croissante à la forme physique stimule la croissance du marché

Contraintes du marché

Les appareils portables coûteux entravent la croissance du marché

Les questions relatives à la sécurité des données agissent comme une contrainte du marché

Segmentation : Marché mondial des dispositifs médicaux portables

Par type

Moniteurs d’activité

Montres connectées

Vêtements intelligents

Correctifs

Par canal de distribution

Pharmacies

Chaîne en ligne

Hypermarchés

Par type d’appareil

Appareils de diagnostic et de surveillance Appareils de surveillance des signes vitaux Moniteurs de fréquence cardiaque Oxymètres de pouls Tensiomètres Appareils de surveillance du glucose Dispositifs de surveillance du sommeil Dispositifs de surveillance fœtale et obstétricaux Appareils de neurosurveillance



Dispositifs thérapeutiques Appareils de gestion de la douleur Appareils de rééducation Appareils de thérapie respiratoire Pompes à insuline



Par application

Sports et remise en forme

Surveillance à distance des patients

Soin à domicile

