Marché des dispositifs d’endoscopie robotique Perspectives clés de l’industrie, stratégies de tarification, prévisions et rapport d’analyse des principaux fabricants 2030  

La du marché mondial des appareils d’endoscopie robotique a atteint 1 683,1 millions USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 12,7 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La forte demande d’endoscopie pour le diagnostic et le traitement des maladies cibles, en plus de l’augmentation des investissements, des subventions et des fonds des gouvernements et des organisations mondiales pour l’amélioration des infrastructures de santé, et la disponibilité de nouveaux produits et appareils équipés de technologies avancées sont quelques-uns des facteurs clés qui motivent croissance des revenus du marché.

La chirurgie assistée par robot utilise des technologies spécialisées telles que le bras chirurgical, la console chirurgicale et une caméra spéciale, entre autres, ce qui permet au chirurgien d’effectuer efficacement des procédures dans des zones difficiles d’accès grâce à de petites incisions. De plus, le mouvement flexible du bras robotique associé à une meilleure visualisation 3D pour l’imagerie sont d’autres facteurs clés qui stimulent la demande de dispositifs d’endoscopie robotique.

Le rapport sur le marché mondial des dispositifs d’endoscopie robotique, publié par Emergen Research, est une compilation détaillée des aspects cruciaux du marché des dispositifs d’endoscopie robotique, y compris les principaux acteurs offres de produits, la large gamme d’applications de ces produits, les principaux segments de marché, les principaux concurrents du marché, leurs profils d’entreprise, les stratégies de tarification, les capacités de production, les programmes de génération de revenus, les avancées technologiques et bien d’autres. Les principaux destinataires de ce rapport incluent certains des capital-risqueurs de renommée mondiale.

Moteurs du marché

La demande mondiale croissante de médicaments personnalisés et l’adoption croissante de technologies de soins de santé avancées dans les hôpitaux stimulent la croissance du marché. La demande accrue de nouvelles technologies, le nombre croissant d’opérations chirurgicales, la pollution dans les salles d’opération (OR) dans les hôpitaux, les problèmes de bien-être des patients en OR combinés à une préférence accrue pour la chirurgie modérément invasive (MIS) sont les principaux moteurs de la croissance du marché.

Statistiques du marché des appareils

d’endoscopie robotique Taille du marché des appareils d’endoscopie robotique – 1683,1 millions USD en 2021, croissance du marché – à un TCAC de 12,7%, tendances du marché – Disponibilité de nouveaux produits et appareils dotés de technologies avancées

Les principaux participants comprennent Auris Health, Inc., Olympus Corporation. Intuitive Surgical, Brainlab AG, Asensus Surgical US, Inc., CMR Surgical Ltd., avateramedical GmbH, Medtronic, B. Braun Melsungen AG, Boston Scientific Corporation et AKTORmed GmbH.

Quelques faits saillants du rapport :

Le segment chirurgical a représenté une part de revenus significativement importante en 2021. L’augmentation de la demande de chirurgies endoscopiques mini-invasives en raison d’un temps de récupération plus rapide et de séjours hospitaliers plus courts est l’un des principaux facteurs de croissance de ce segment. Les grandes entreprises qui investissent dans le développement de technologies avancées pour les dispositifs chirurgicaux ainsi que l’émergence de startups medtech sont des facteurs clés contribuant à la croissance des revenus de ce segment.

Le segment de la laparoscopie représentait la plus grande part des revenus en 2021. La demande croissante de chirurgie mini-invasive est un facteur clé de la croissance de ce segment. La prévalence croissante des maladies chroniques, associée au nombre croissant de personnes âgées et au grand nombre de patients, en particulier dans les pays très peuplés tels que la Chine et l’Inde, stimule la demande de procédures laparoscopiques.

Le segment des hôpitaux a représenté une part de revenus significativement importante en 2021. Les hôpitaux sont équipés de salles de chirurgie et d’opération bien équipées, disposent de professions de santé qualifiées et la disponibilité de diverses couvertures de soins de santé, d’avantages et de services sont quelques-uns des principaux facteurs de croissance de ce segment. En outre, les investissements élevés dans les infrastructures de santé, en particulier dans les pays développés, ainsi que l’adoption rapide des dispositifs d’endoscopie robotique pour les interventions chirurgicales contribuent de manière significative à la croissance du segment des hôpitaux.

Le rapport parle également de l’évolution de la demande et des tendances émergentes qui devraient stimuler la croissance du marché. La demande croissante pour les produits du marché des appareils d’endoscopie robotique devrait stimuler la demande du marché des appareils d’endoscopie robotique, renforçant ainsi la croissance de l’industrie. De plus, le rapport étudie également l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des dispositifs d’endoscopie robotique sur la base de l’approche, de l’application, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives de l’approche (revenus, millions USD ; 2019-2030)

chirurgical

diagnostic

(revenus, millions USD ; 2019-2030)

Laparoscopie

Coloscopie

Bronchoscopie

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

chirurgie ambulatoire

Hôpitaux

Autres

Perspectives régionales

L’Amérique du Nord est en tête du secteur avec une part de 43,9 % en 2019 en termes de revenus. Les principaux facteurs de croissance du marché régional sont la demande croissante de services de santé accessibles, augmentant la nécessité de réduire les dépenses de santé et l’acceptation active du DSE par les prestataires de soins de santé. Le marché de l’intégration des salles d’opération en Asie-Pacifique devrait se développer de manière significative au cours de la période de prévision. Le développement est alimenté par un bassin croissant de patients souffrant de maladies chroniques impliquant des traitements chirurgicaux et un besoin croissant de dispositifs médicaux hospitaliers de pointe.

