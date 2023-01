Marché des dispositifs de valve cardiaque en Europe par produit, utilisateur final, type et mode, prévisions mondiales jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research a récemment publié un rapport de recherche intitulé « Rapport sur le marché des appareils à valve cardiaque en Europe , historique et prévisions 2022-2029, données de ventilation par acteurs clés, régions clés, types et application» évaluer de nombreux facteurs impactant sa trajectoire. Le rapport sur le marché Europe Heart Valve Devices donne des informations détaillées, les défis, la croissance et les développements à venir sur l’industrie. Toutes les données statistiques de marché composées sont vérifiées et légales par des spécialistes de l’industrie pour les lecteurs et les utilisateurs finaux. Le rapport évalue le marché européen des dispositifs de valvules cardiaques sur la structure de prix historique et les tendances qui permettent de prédire facilement la dynamique de croissance et d’estimer avec précision les opportunités sur le marché des dispositifs de valvules cardiaques en Europe. Le rapport vous fournira une analyse de l’impact des dernières perturbations du marché telles que la guerre russo-ukrainienne et Covid-19 sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché européen des dispositifs à valve cardiaque devrait atteindre une valeur de 6 980,37 millions USD d’ici 2030, avec un TCAC de 12,8 % au cours de la période de prévision. Le type de produit représente le plus grand segment de type sur le marché en raison de la demande rapide de dispositifs de valves cardiaques dans le monde. Ce rapport de marché couvre également l’analyse des prix, l’analyse des brevets et les avancées technologiques en profondeur.

Le rapport d’étude de marché de haute qualité sur les dispositifs de valve cardiaque en Europe joue un rôle primordial dans le développement et l’amélioration des stratégies de vente, de publicité, de marketing et de promotion. Pour effectuer une analyse concurrentielle, diverses stratégies des principaux acteurs du marché ont été envisagées, allant des lancements de nouveaux produits, des expansions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres qui conduisent à une augmentation de leur empreinte sur le marché. Le rapport sur le marché européen des dispositifs de valve cardiaque identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux facteurs moteurs, défis et opportunités sur le marché de l’industrie des soins de santé.

Dynamique du marché des dispositifs de valve cardiaque

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Conducteurs

Les innovations dans les dispositifs de valves cardiaques offrent de meilleurs résultats cliniques

Le lancement de nouveaux produits pour les procédures peu invasives stimulera probablement le marché européen des dispositifs valvulaires cardiaques. Les valves tissulaires ont révolutionné le marché des valves cardiaques. La prochaine génération de chirurgie valvulaire cardiaque offre moins de courbes de livraison, un placement plus contrôlé, une fonction valvulaire améliorée, une régurgitation valvulaire réduite, une durabilité accrue et un coût réduit. L’innovation produit a stimulé les perspectives de croissance des acteurs du marché des dispositifs valvulaires cardiaques, car elle peut traiter un plus grand nombre de patients avec des résultats cliniques supérieurs. Malgré des avancées significatives ces dernières années, la cardiologie interventionnelle structurelle reste un marché émergent à fort potentiel.

De plus, les conceptions intelligentes, les nouvelles technologies et les applications de biomatériaux continuent de repousser les limites du développement de nouveaux produits, garantissant que ces dispositifs seront à la pointe de l’innovation de produits interventionnels pour les années à venir. Les innovations de conception aident les acteurs du marché à exploiter des opportunités de croissance rentables dans les dispositifs à valve cardiaque.

Perspectives concurrentielles du marché européen des dispositifs de valve cardiaque Les

acquisitions, les partenariats et les collaborations faisaient partie des stratégies de croissance inorganiques du marché. Grâce à ces activités, les participants au marché européen des dispositifs de valve cardiaque ont pu augmenter leur clientèle et leurs revenus.

Principaux joueurs clés :

Abbott

Boston Scientific Corporation ou ses filiales

Artivion, Inc.

Société des sciences de la vie Edwards

Medtronic

NéoVasc

Dispositifs micro-interventionnels incorporés

XELTIS, TTK

Meril Life Sciences Pvt. Ltd

Foldax, Inc.

Vénus Medtech (Hangzhou) Inc.

Colibri Heart Valve entre autres.

Segmentation du marché des dispositifs de valve cardiaque en Europe :

L’étude de marché observe un certain nombre de segments et sous-segments importants en fonction des besoins, de l’application, des utilisateurs finaux et de la géographie pour acquérir une compréhension du

marché.

PAR TYPE DE PRODUIT

Valves cardiaques mécaniques

Valvule cardiaque biologique

Valves transcathéter

Sur la base du type de produit, le marché des dispositifs de valve cardiaque est segmenté en valve cardiaque mécanique, valve cardiaque biologique et valve transcathéter.

PAR TRAITEMENT

CHIRURGIE OUVERTE

LA CHIRURGIE MINIMALEMENT INVASIVE

Sur la base du traitement, le marché des dispositifs valvulaires cardiaques est segmenté en chirurgie ouverte et en chirurgie mini-invasive.

PAR L’UTILISATEUR FINAL

HÔPITAL & CLINIQUES

CENTRES DE CHIRURGIE AMBULATOIRE

CENTRES CARDIAQUES

CENTRES DE RECHERCHE

AUTRES

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dispositifs de valve cardiaque est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de chirurgie ambulatoire, centres cardiaques, centres de recherche et autres.

PAR CANAL DE DISTRIBUTION

APPEL D’OFFRES DIRECT

DISTRIBUTEURS TIERS

Sur la base du canal de distribution, le marché des dispositifs valvulaires cardiaques est segmenté en appels d’offres directs et distributeurs tiers.

Analyse/aperçus régionaux du marché des dispositifs de valve cardiaque en Europe

Le marché des dispositifs valvulaires cardiaques est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies sur le type de produit, le traitement, l’utilisateur final et le canal de distribution.

Les pays couverts dans ce rapport de marché Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Espagne, Pays-Bas, Suisse, Norvège, Pologne, Suède, Belgique, Turquie, Danemark, Finlande et le reste de l’Europe.

L’Allemagne domine la région Europe en raison de la production de masse de dispositifs valvulaires cardiaques et de la demande croissante des marchés émergents et de l’expansion des industries de la santé.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays.



Étude et stratégies du marché européen des dispositifs valvulaires cardiaques réalisées comme ci-dessous:

Le rapport contient une évaluation détaillée des principaux acteurs de l’industrie opérant sur le marché européen des dispositifs de valve cardiaque.

Il couvre les dernières stratégies de développement, l’analyse de la chaîne de valeur et les principales perspectives de croissance acceptées par les principaux fabricants du marché.

Il étudie les indicateurs micro et macro-économiques orientés vers la croissance.

Évaluation de la taille récente du marché européen des dispositifs de valve cardiaque, des informations sur les prévisions et des améliorations technologiques au sein de l’industrie

La recherche décrit les informations actuelles influençant le scénario stratégique et les tendances imminentes de l’industrie sur le marché européen des dispositifs de valve cardiaque.

Ce rapport estime la taille du marché et sa contribution au marché parent

Évaluation de l’analyse des facteurs du marché des dispositifs de valve cardiaque en Europe Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques

2022-2029 Dernier rapport de recherche mis à jour avec aperçu, définition, table des matières, mise à jour des principaux acteurs du marché

Le rapport comprend les principaux acteurs du marché mis à jour en 2022-2029 avec leur dernière stratégie commerciale, le volume des ventes et l’analyse des revenus

Occasion

Accroître la sensibilisation aux prothèses

Une prothèse est un dispositif conçu pour remplacer une partie manquante du corps ou pour améliorer la fonction d’une partie du corps. Les prothèses valvulaires cardiaques sont de plus en plus utilisées en cas d’anomalies des valves naturelles nécessitant une intervention. Généralement, ils peuvent être divisés en valves cardiaques mécaniques, valves biologiques et greffes allogéniques. Le but des valvules artificielles est d’agir hémodynamiquement comme une valvule naturelle avec un minimum d’effets secondaires. Des dispositifs de prothèses cardiovasculaires ont été développés pour remplacer les tissus cardiaques endommagés. Ces dispositifs médicaux sont conçus pour imiter la fonction des organes cardiovasculaires normaux. Les cœurs artificiels permettent aux chirurgiens cardiaques d’augmenter le traitement des blocs cardiaques.

De plus, la prévalence des prothèses valvulaires varie de 0,2 pour 1 000 chez les personnes âgées de moins de 5,3 ans à 5,3 chez les personnes âgées de moins de 3 ans.

Ainsi, la sensibilisation croissante aux prothèses constitue une opportunité pour la croissance du marché.

Qu’apporte ce rapport ?

Comment le marché européen des dispositifs de valve cardiaque évolue-t-il ?

Qu’est-ce qui motive et freine la dynamique des dispositifs valvulaires cardiaques en Europe ?

Comment le segment de chaque sous-marché Europe Heart Valve Devices va-t-il croître au cours de la période de prévision et combien de ventes ces sous-marchés représenteront-ils en 2029 ?

Comment les parts de marché de chacun des sous-marchés européens des dispositifs valvulaires cardiaques évolueront-elles de 2022 à 2029 ?

Quel sous-marché européen Dispositifs de valve cardiaque sera le principal moteur du marché global de 2022 à 2029?

Comment les facteurs réglementaires politiques influenceront-ils les marchés et les sous-marchés régionaux de Dispositifs valvulaires cardiaques en Europe?

Qui sont les principaux acteurs et quelles sont les perspectives sur la période de prévision ?

Quelles sont les avancées mobiles et imminentes qui devraient influencer l’avancement du marché des dispositifs de valve cardiaque en Europe?

La recherche comprend des données historiques de 2018 à 2022 et des prévisions jusqu’en 2029, qui offrent le rapport ouvertement aux dirigeants de l’industrie, au marketing, aux ventes et aux chefs de produit à la recherche de données clés de l’industrie dans des documents simplement accessibles ; C’est une ressource appréciée des consultants, des analystes et des parties prenantes. Tableaux et graphiques



Table des matières en bref :

1 Introduction

2 Segmentation du marché

3 Résumé analytique

4 APERÇU DU MARCHÉ

5 Marché européen des dispositifs à valve cardiaque, par type de produit

6 Marché européen des dispositifs à valve cardiaque, par traitement

7 Marché européen des dispositifs à valve cardiaque, par utilisateur final

8 Marché européen des dispositifs à valve cardiaque, par canal de distribution

9 Marché européen des dispositifs de valve cardiaque, par région

10 Marché européen des dispositifs de valve cardiaque : paysage de l’entreprise

11 Analyse SWOT

12 Profil de l’entreprise

13 Questionnaire

14 Rapports connexes

Toutes les données de recherche et d’analyse sont cartographiées dans un modèle exploitable avec des recommandations stratégiques des experts. Le rapport d’étude de marché sur les dispositifs de valve cardiaque en Europe calcule la fluctuation de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 pour le marché. L’année de base pour les évaluations dans le rapport a été supposée être 2021 tandis que l’année historique est 2020, ce qui indique comment le marché européen des dispositifs de valve cardiaque va agir dans les années projetées en donnant des informations sur les différentes informations sur le marché. Toutes les études réalisées pour générer un rapport influent sur les dispositifs valvulaires cardiaques en Europe sont basées sur des groupes de grande taille et également au niveau mondial. Ce rapport divise les données de répartition par régions, type, entreprises et applications.

