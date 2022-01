Marché des dispositifs de valve cardiaque 2021 | Croissance par principales entreprises, régions, types, applications et prévisions d’ici 2028 | DBMR

Pour atteindre un niveau suprême d’informations sur le marché et se familiariser avec les meilleures opportunités de marché sur les marchés spécifiques, le rapport de marché est la clé parfaite. Diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur sont données dans le rapport. Le rapport est structuré avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Le document commercial englobe divers segments liés à l’industrie et au marché avec une recherche et une analyse approfondies.

Le marché des dispositifs de valve cardiaque devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché augmente avec un TCAC de 13,20% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 10,37 milliards d’ici 2028. Le nombre croissant d’essais cliniques contribuera à accélérer la croissance du marché des dispositifs pour valves cardiaques.

Principaux concurrents clés :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de valve cardiaque sont CryoLife, Inc. ; Abbott ; Micro Interventional Devices, Inc. ; Société scientifique de Boston ; LivaNova SA ; Meril Sciences de la vie Pvt. Ltd. ; Société des sciences de la vie Edwards ; Medtronic ; Auto Tissue Berlin GmbH; lepumedical.com; Néovasc inc.; Les analystes de TTK HealthCare et JenaValve Technology, Inc. DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation :

Par traitement (réparation de la valve cardiaque et remplacement de la valve cardiaque)

Type (Valves mécaniques, valves tissulaires/bioprothétiques, valves cardiaques par cathéter/valves cardiaques percutanées et autres)

Position (valve mitrale valve aortique et autre position)

Utilisateur final (hôpitaux et cliniques, centres spécialisés, institut de recherche cardiaque et autres)

Quelques points majeurs dans la table des matières :

Chapitre 1. Présentation du rapport

Chapitre 2. Tendances de la croissance mondiale

Chapitre 3. Part de marché par les principaux acteurs

Chapitre 4. Répartition des données par type et application

Chapitre 5. Marché par utilisateurs finaux/application

Chapitre 6. Éclosion de COVID-19: impact mondial sur l’industrie du marché des dispositifs de valve cardiaque

Chapitre 7. Analyse des opportunités dans la crise de Covid-19

Chapitre 9. Force motrice du marché

Portée et taille du marché des dispositifs de valvule cardiaque

Le marché des dispositifs de valve cardiaque est segmenté en fonction du traitement, du type, de la position et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base du traitement, le marché des dispositifs de valve cardiaque est segmenté en réparation de valve cardiaque et remplacement de valve cardiaque.

En fonction du type, le marché des dispositifs de valve cardiaque est segmenté en valves mécaniques, valves tissulaires ou bioprothétiques, valves cardiaques transcathéter ou valves cardiaques percutanées et autres.

En fonction de la position, le marché des dispositifs de valve cardiaque est segmenté en valve aortique mitrale et autre position.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des dispositifs de valve cardiaque est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres spécialisés, instituts de recherche cardiaque et autres.

Fourni pour les grandes régions comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, reste des pays, etc.)

