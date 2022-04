Marché des dispositifs de thrombectomie 2022 basé sur les acteurs clés, les types et les applications et les opportunités jusqu’en 2028

Selon une nouvelle étude de marché intitulée » Dispositifs de thrombectomie jusqu’en 2027 – Analyse et prévisions mondiales par type, application et utilisateur final. » Le marché mondial des dispositifs de thrombectomie devrait atteindre 2 101,29 millions de dollars américains en 2027 contre 1 282,07 millions de dollars américains en 2018. Le marché devrait croître avec un TCAC de 5,9 % de 2019 à 2027.

Le rapport présente les tendances qui prévalent sur le marché mondial des dispositifs de thrombectomie et les facteurs qui animent le marché ainsi que ceux qui agissent comme des obstacles.

Le marché des dispositifs de thrombectomie devrait croître, en raison de facteurs tels que l’augmentation de l’incidence des maladies cardiovasculaires et neurologiques, les progrès technologiques en cours et un scénario de remboursement médical favorable. De plus, la croissance des dépenses de santé et l’augmentation de la recherche et des études dans le domaine de la thrombectomie sont susceptibles d’avoir un impact positif sur la croissance du marché dans les années à venir.

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises.

Le marché mondial des dispositifs de thrombectomie, en fonction du type, est segmenté en dispositifs de thrombectomie mécaniques, dispositifs de thrombectomie par aspiration, dispositifs de thrombectomie rhéolytique et thrombectomie par ultrasons. En 2018, le segment des dispositifs mécaniques de thrombectomie détenait la plus grande part de marché du marché des dispositifs de thrombectomie. Ce segment devrait également dominer le marché en 2027 en raison des diverses applications de la thrombectomie mécanique telles que les procédures neurovasculaires, vasculaires périphériques et cardiovasculaires, entre autres.

Marché des dispositifs de thrombectomie : paysage concurrentiel et développements clés

Les principales sociétés opérant sur le marché des dispositifs de thrombectomie comprennent Penumbra, Inc, Edwards Lifesciences CorporationKoninklijke Philips N.V., Teleflex Incorporated, Johnson & Johnson Services, Inc (DePuySynthes), Argon Medical, Inari Medical, Medtronic, Stryker Corporation, Terumo Corporation entre autres. Le marché a observé divers développements organiques et inorganiques au cours des dernières années sur le marché des dispositifs de thrombectomie. Par exemple, en février 2019, Edwards Lifesciences Corporation a annoncé qu’elle avait reçu l’approbation du marquage CE pour le système de réparation de valve transcathéter PASCAL qui est utilisé pour le traitement des patients souffrant de régurgitation mitrale. Le lancement a permis à l’entreprise d’offrir de meilleurs produits innovants sur le marché

Raison d’acheter :

Gagnez et réduisez le temps nécessaire à la recherche d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché des dispositifs de thrombectomie.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché mondial des dispositifs de thrombectomie, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt de la sécurité en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution.

