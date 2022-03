Marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en Amérique du Nord

Data Bridge Market Research analyse que le marché nord-américain des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque devrait croître à un TCAC de 3,90 % au cours de la période de prévision 2021-2028.

Les moniteurs cardiaques sont définis comme le matériel qui reflète l’exercice électrique du cœur sous la forme de formes d’onde de stress. Grâce à l’électrocardiographie, ils suivent l’exercice régulier et transitoire du tronc. Pour le fonctionnement doux et adéquat du noyau, ils sont placés à l’intérieur des chambres du noyau. Ces appareils sont utilisés pour le traitement de troubles cardiaques majeurs tels que le souffle auriculaire, les derniers signes de crise cardiaque, la fibrillation auriculaire, l’insuffisance cardiaque, l’ischémie coronarienne et l’absence de disponibilité d’oxygène pour le tissu cardiaque, les effets des médicaments et certaines erreurs génétiques, entre autres.

Ce rapport sur le marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes d’émergence poches de revenus, modifications de la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée et taille du marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque est segmenté en fonction du produit et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Le marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque est segmenté sur la base du produit en appareils ECG, enregistreurs de boucle implantables, appareils de surveillance du débit cardiaque (COM), moniteurs d’événements, surveillance par télémétrie cardiaque mobile (MCT / MCOT), moniteurs ECG portables intelligents, défibrillateurs, stimulateurs cardiaques, dispositifs de thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT). Les appareils ECG ont été subdivisés en type et en type de dérivation. Le type a été divisé en systèmes ECG au repos, systèmes ECG à l’effort et moniteurs Holter. Le type de dérivation a été divisé en fils de dérivation ECG à dérivation unique, fils de dérivation ECG et autres.

Les dispositifs de surveillance du débit cardiaque (COM) ont été subdivisés en dispositifs COM peu invasifs et dispositifs COM non invasifs. Les moniteurs d’événements ont été subdivisés en type et en technologie.

Le type a été divisé en moniteur d’événement pré-symptôme (boucle de mémoire) et post-symptôme. La technologie a été divisée en moniteurs de détection automatique et moniteur d’événement manuel. Les défibrillateurs ont été subdivisés en défibrillateurs automatiques implantables et défibrillateurs externes.

Les défibrillateurs automatiques implantables ont été divisés en défibrillateurs automatiques implantables transveineux et en défibrillateurs automatiques implantables sous-cutanés. Les défibrillateurs automatiques implantables transveineux ont été classés en défibrillateurs biventriculaires ICDS/thérapie de resynchronisation cardiaque, ICDS double chambre et ICDS simple chambre.

Les défibrillateurs externes ont été divisés en défibrillateurs externes automatisés qui sont ensuite classés en défibrillateurs externes entièrement automatisés et en défibrillateurs externes semi-automatisés. Les stimulateurs cardiaques ont été subdivisés en type et implantabilité. L’implantabilité a été divisée en stimulateurs implantables et en stimulateurs externes.

Le type a été divisé en stimulateurs cardiaques à double chambre et en stimulateurs cardiaques à chambre unique. Les dispositifs de thérapie de resynchronisation cardiaque (CRT) ont été subdivisés en CRT-P (CRT avec fonction de stimulateur cardiaque) et CRT-D (CRT avec fonction de stimulateur cardiaque et ICD).

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque est segmenté en hôpitaux , établissements de soins à domicile et ambulatoires et autres.

Marché des dispositifs de surveillance cardiaque et de gestion du rythme cardiaque en Amérique du Nord L’industrie fournit des données historiques, présente les tendances du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie alliée. Un rapport marketing influent couvre une description détaillée, un scénario concurrentiel, un large portefeuille de produits de fournisseurs clés et une stratégie commerciale adoptée par les concurrents, ainsi que leur analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport de marché aide à développer une stratégie marketing réussie pour l’entreprise. Le document de marché a été préparé sur la base d’une analyse de marché détaillée avec des contributions d’experts de l’industrie. Il comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

