Marché des dispositifs de protection contre les décharges électrostatiques (ESD) Analyse globale de l’industrie, taille, part et prévisions 2022-2030

Le marché mondial des dispositifs de protection contre les décharges électrostatiques (ESD) devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de centres de données, l’utilisation croissante des appareils mobiles et l’adoption croissante de l’IoT sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché. Cependant, des facteurs tels que la concurrence entre les fournisseurs locaux et les problèmes de conception entravent la croissance du marché.

Un dispositif de protection ESD protège les équipements électriques contre les décharges électrostatiques. Les dispositifs de protection ESD canalisent une surtension électrostatique vers la terre afin de protéger l’appareil. Un dispositif de protection ESD est un composant qui peut être endommagé par des charges statiques courantes qui s’accumulent sur les personnes, les outils et autres non-conducteurs ou semi-conducteurs. Les dispositifs de protection ESD sont utilisés à tous les points où les appareils électriques sont susceptibles d’entrer en contact avec une personne ou un objet. L’ESD est le transfert d’énergie entre deux objets qui sont chargés différemment, ce qui peut autrement être dangereux pour l’appareil électronique ainsi que pour l’utilisateur.

Accédez à des exemples de pages de rapport @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00010

Sur la base de l’utilisateur final, le segment de l’électronique grand public a connu une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la pénétration croissante des smartphones dans les économies en développement et d’une augmentation de l’achat de dispositifs portables intelligents. L’électronique grand public est un énorme domaine potentiel pour l’Internet des objets (IoT) qui alimente la demande de dispositifs de protection (ESD). Par géographie, l’Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché au cours de la période de prévision en raison de la croissance du secteur manufacturier.

Certains des principaux acteurs présentés dans les dispositifs de protection contre les décharges électrostatiques (ESD) incluent ROHM Semiconductor, Semtech Corporation, Littelfuse, Inc., Texas Instruments Incorporated, Murata Manufacturing Co., Ltd., Infineon Technologies AG, Nexperia, ON Semiconductor Corporation, Bourns , Inc. et STMicroelectronics N.V.

Produits couverts :

• Fusible à rétablissement automatique

• Fusible ordinaire

• Fusion thermique

Types couverts :

• Dispositifs de protection ESD à base de semi-conducteurs

• Dispositifs de protection ESD à base de céramique

Directionnalités couvertes :

• Bidirectionnel

• Unidirectionnel

Types de produits couverts :

• Résine

• Plastique

Vérifiez la remise instantanée @ https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00010

Tensions couvertes :

• Tension de serrage max > 300 V

• Tension de serrage max. 200 à 300 V

• Tension de serrage Max 100 à 200 V

• Tension de serrage maximale < 100 V

Applications couvertes :

• Protection de la ligne électrique

• Protection de la ligne de données

• Des ordinateurs

• Les serveurs

• Équipement de test

• Appareils mobiles

• Écrans numériques

• Systèmes de sécurité et d’alarme

• Équipement médical

• Terminaux de point de vente

• Écrans numériques

• Autres applications

Utilisateurs finaux couverts :

• Aérospatial et Défense

• Électronique grand public

• Automobile

• Instruments de précision

• Entraînement motorisé

• Renouvelable

• Industrie alimentaire

• Industrie chimique

• Infrastructures électriques

• Circuit imprimé

• Équipement électronique

• Autres utilisateurs finaux

Régions couvertes :

Demande de rapport Table des matières @ https://www.marketreporthub.com/table_of_contents.php?id=00010

Amérique du Nord

NOUS

Canada

Mexique

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

Italie

France

Espagne

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

Chine

Inde

Australie

Nouvelle-Zélande

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Argentine

Brésil

Chili

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Qatar

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et AF