Marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire avec rapport d’analyse approfondie de l’industrie sur les tendances, la croissance, les opportunités et les prévisions jusqu’en 2028

Le marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire croît à un TCAC de 5,1 % et devrait atteindre 7,84 milliards USD en 2021, des facteurs tels que les risques élevés associés à la technique de prélèvement sanguin capillaire agiront comme un frein et pourraient entraver la croissance du marché dans la période de prévision de 2021 à 2028.

Pour surmonter ces obstacles, le développement et la demande croissante de technologies de collecte de sang sûres offriront en outre diverses nouvelles opportunités qui conduiront à la croissance du marché des dispositifs de collecte de sang capillaire au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Des fonctionnalités avancées telles que les initiatives stratégiques des acteurs du marché auront un impact sur le lancement de nouveaux produits par les fabricants sur le marché, ce qui renforcera sa demande ainsi que l’exigence accrue de technologies de collecte de sang sûres a renforcé la demande de dispositifs de collecte et d’échantillonnage de sang capillaire va probablement s’accélérer la croissance du marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, diverses études de recherche sont en cours, ce qui devrait créer un avantage concurrentiel pour les fabricants afin de développer de nouveaux dispositifs innovants et avancés de collecte et d’échantillonnage de sang capillaire, ce qui stimulera encore diverses opportunités qui conduiront à la croissance de la collecte de sang capillaire. marché des appareils au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Offres clés :

Taille du marché et prévisions par chiffre d’affaires | 2021−2028

Dynamique du marché – Principales tendances, moteurs de croissance, contraintes et opportunités d’investissement

Segmentation du marché – Une analyse détaillée par produit, par types, utilisateur final, applications, segments et géographie

Paysage concurrentiel – Principaux fournisseurs clés et autres fournisseurs importants

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Radiomètre Medical ApS

Sarstedt AG & Co

Becton

Dickinson et compagnie

Medtronic

Thermo Fisher Scientific

Câble Labortechnik GmbH

Société médicale Terumo

Société de produits de certificats

Groupe Greiner

Améliorer la technologie médicale Co. Ltd

Vous trouverez ci-dessus les principaux acteurs couverts dans le rapport pour en savoir plus et une liste exhaustive des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire que les entreprises nous contactent https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-capillary-blood-collection-devices- marché

Étendue du marché mondial des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire et taille du marché

Le marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire est segmenté en fonction du produit, de la modalité, du mode d’administration, de l’application, de la plate-forme, du groupe d’âge, de la procédure, du type de test, de la technologie, du matériel, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire est segmenté en dispositifs de prélèvement sanguin, dispositifs de prélèvement sanguin capillaire, cassette de test rapide, dispositif de prélèvement sanguin capillaire à distance, dispositif portable de prélèvement sanguin capillaire .

Sur la base de la modalité, le marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire est segmenté en échantillonnage manuel et échantillonnage automatisé/auto-injection.

Sur la base du mode d’administration, le marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire est segmenté en ponction et incision.

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire est segmenté en maladies cardiovasculaires, infections et maladies infectieuses , maladies respiratoires, cancers, polyarthrite rhumatoïde et autres.

Basé sur la plate-forme, le marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire est segmenté en plate-forme d’immunoessai enzymatique (plate-forme ELISA), plate-forme PCR, plate-forme d’immunoessai à flux latéral, plate-forme ELTABA et autres.

En fonction du groupe d’âge, le marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire est segmenté en gériatrie, nourrisson, pédiatrie et adulte

Sur la base de la procédure, le marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire est segmenté en tests conventionnels et au point de service.

Sur la base du type de test, le marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire est segmenté en test de sang total, tests de taches de sang séché, tests de protéines plasmatiques / sériques, tests de panel hépatique / profil hépatique / fonction hépatique, tests de panel métabolique complet (CMP) et autres.

Sur la base de la technologie, le marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire est segmenté en micro-échantillonnage absorbant volumétrique, analyse chimique basée sur l’électrophorèse capillaire et autres.

Sur la base des matériaux, le marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire est segmenté en plastique, verre, acier inoxydable et céramique.

Le marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en laboratoires et en milieu de soins à domicile .

Sur la base du canal de distribution, le marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire

Le marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, modalité, mode d’administration, application, plate-forme, groupe d’âge, procédure, type de test, technologie, matériel, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus. .

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud. , Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire en raison de la prévalence croissante du diabète sucré, des dépenses de santé élevées et de la technologie bien développée, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de l’amélioration des infrastructures de santé a augmenté le nombre d’activités de recherche dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché des dispositifs de prélèvement sanguin capillaire fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Points clés couverts dans ce marché Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028:

-Taille du marché

-Volumes des nouveaux ventes du marché

-Volumes des ventes de remplacement du marché

-Base installée du marché

-Marché par marques

-Volumes des procédures du marché

-Analyse des prix des produits du marché

-Résultats des soins de santé du marché

-Coût du marché of Care Analysis

-Cadre réglementaire du marché et changements

-Analyse des prix du marché et des remboursements -Parts de marché

dans différentes régions -Développements récents pour les concurrents du marché -Applications à venir sur le marché -Étude sur les innovateurs du marché

