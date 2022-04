Marché des dispositifs de neurologie interventionnelle (APAC) Dernières innovations, moteurs et état de l’industrie 2022 à 2029 | Stryker, Terumo, Abbott

Aperçu du marché des dispositifs de neurologie interventionnelle en Asie-Pacifique :

Le marché Asie-Pacifique des dispositifs de neurologie interventionnelle devrait croître avec un TCAC de 14,60 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, les dispositifs de neurologie interventionnelle aident à détecter divers troubles neurologiques à un stade précoce afin de prévenir des troubles tels que la maladie d’Alzheimer, la dépression majeure, les lésions de la moelle épinière, les accidents vasculaires cérébraux aigus, les lésions cérébrales traumatiques, entre autres. Ces dispositifs sont des technologies basées sur une invasion minimale. Par conséquent, en raison de l’augmentation des cas de troubles neurologiques, le marché se dirige vers une croissance au cours de la période de prévision.

Les facteurs clés les plus importants qui stimulent la croissance du marché Asie-Pacifique des dispositifs de neurologie interventionnelle sont des politiques de remboursement favorables et les progrès technologiques, augmentant le tourisme médical dans certains pays.

Segmentation du marché des dispositifs de neurologie interventionnelle en Asie-Pacifique :

Sur la base de la technologie, le marché des dispositifs de neurologie interventionnelle est segmenté en embolisation et enroulement, angioplastie par ballonnet, stenting carotidien, neurothrombectomie, dispositifs de micro-support.

Sur la base du produit, le marché des dispositifs de neurologie interventionnelle est segmenté en stent carotidien, microcathéter, déviation de flux, microguides, dispositifs d’aspiration, systèmes de stent, récupération de caillots

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dispositifs de neurologie interventionnelle est segmenté en hôpitaux, cliniques ambulatoires, cliniques de neurologie et autres

Selon l’analyse régionale, le Japon devrait dominer le marché avec une part de marché élevée en raison des progrès technologiques et en particulier le Japon est connu pour la fabrication de technologies à bas prix et la disponibilité d’acteurs clés dans la région du marché est également un facteur clé pour la croissance du marché. De plus, en raison de l’augmentation du nombre de patients atteints de troubles neurologiques dans la région, c’est le facteur clé de la croissance du marché.

Principaux fournisseurs d’Asie-Pacifique :

Medtronic

Stryker

Johnson & Johnson Services, Inc.

Société Terumo

Abbott

Penumbra, Inc.

Société scientifique de Boston

WLGore & Associates, Inc

Microport Scientifique Corporation

Médikit mondial limité

cuisiner

UreSil, LLC

Systèmes médicaux Meit

Braun Melsungen SA

Bayer AG

Acandis GmbH

Integra LifeSciences Corporation

Biocapteurs International Group, Ltd

