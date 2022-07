Marché des dispositifs de fusion vertébrale Stratégies concurrentielles, perspectives régionales et demande mondiale en 2030

Le marché mondial des dispositifs de fusion vertébrale représentera 8,90 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à l’augmentation de l’état de dégénérescence de la colonne vertébrale parmi la population vieillissante, car les personnes de plus de 65 ans sont plus susceptibles de souffrir d’affections vertébrales symptomatiques à la suite d’une dégénérescence naturelle. L’émergence d’une meilleure technologie de soins de santé dans les économies émergentes en raison de l’augmentation de l’allocation budgétaire des soins de santé devrait stimuler la croissance du marché des dispositifs de fusion vertébrale au cours de la période de prévision.

Rapport de recherche et prévisions du marché mondial des dispositifs de fusion vertébrale jusqu’en 2028 est un rapport d’enquête fournissant une étude approfondie du marché mondial des dispositifs de fusion vertébrale en ce qui concerne la taille du marché, la part de marché, tendances actuelles et émergentes, et les derniers développements technologiques. Le rapport met également en lumière le paysage concurrentiel du marché des dispositifs de fusion vertébrale à l’échelle mondiale et régionale, ainsi qu’une estimation

Quelques faits saillants du rapport :

En novembre 2019, DePuy Synthes Les entreprises ont lancé le système SYMPHONY Occipito-Cervico-Thoracic (OCT). Le système récemment lancé par la société devrait aider au traitement chirurgical des affections du cou et du haut du dos. Le système comprend un ensemble d’implants et d’instruments qui peuvent être utilisés pour la stabilisation de la colonne vertébrale chez les patients subissant une chirurgie de fusion cervicale postérieure.

Le segment des appareils thoraco-lombaires détenait la plus grande part de marché de 45,3 % en 2019. Le vieillissement de la population et sa demande croissante de soins de la colonne vertébrale devraient stimuler la croissance des appareils thoraco-lombaires.

La chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale devrait croître avec le TCAC le plus rapide de 4,0 % au cours de la période de prévision. Les risques associés aux chirurgies ouvertes contribuent à l’adoption croissante de la chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale par les professionnels de la santé.

Le segment Hôpitaux et ambulatoires détenait la plus grande part de marché des dispositifs de fusion vertébrale en 2019. La présence d’une couverture d’assurance maladie favorable pour la plupart des traitements de la colonne vertébrale et la disponibilité de chirurgiens qualifiés de la colonne vertébrale dans les hôpitaux devraient stimuler la demande du segment. .

Cette recherche permet aux propriétaires d’entreprise/individus/parties prenantes de collecter des informations décisives sur la segmentation du marché en fonction de la catégorie de produit, de l’utilisation et du volume des ventes dans les différents régions géographiques. Les parties prenantes de l’entreprise peuvent préparer un plan d’expansion efficace en utilisant les statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance discutés dans le rapport.

Concurrence sur le des dispositifs de fusion vertébrale :

le rapport sur le marché des hélicoptères contient des informations sur les lancements de produits, la durabilité et les perspectives des principaux fournisseurs, tels que : Braun Melsungen, Alphatec Holdings, Inc., Exactech, Inc., DePuy Synthes Companies (Johnson & Johnson Services, Inc.), Medtronic PLC, Globus Medical, Inc., NuVasive, Inc., Stryker Corporation, Orthofix International NV et Zimmer Biomet Holdings, Inc., entre autres.

Segmentation du marché mondial des dispositifs de fusion vertébrale :

Emergen Research a segmenté le marché mondial des dispositifs de fusion vertébrale sur la base du produit, de la chirurgie, de l’utilisateur final et de la région :

perspectives du produit (revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Dispositifs de fixation cervicale

Dispositifs thoraco

Dispositifs de fusion intersomatique

produits biologiques

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale

chirurgie de la colonne vertébrale ouverte

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Cliniques spécialisées

Hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire

Autres

Géographiquement, ce rapport étudie les régions clés, se concentre sur les ventes de produits, la valeur, la part de marché et les opportunités de croissance dans ces régions, couvrant :

États-Unis

Europe

Chine

Japon

Asie du Sud-Est

Inde

Ce rapport contient des réponses aux questions suivantes :

Quelle sera la taille et le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision ?

Quelles sont les tendances récentes de l’industrie qui peuvent être mises en œuvre pour générer des flux de revenus supplémentaires ?

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quels sont les segments importants opérant sur le marché Dispositifs de fusion vertébrale?

Quelles sont les projections de l’industrie compte tenu de la capacité, de la production et de la valeur de la production ?

Où les développements stratégiques mèneront-ils l’industrie à moyen et à long terme ?

Quelle est l’opportunité pour le marché des dispositifs de fusion vertébrale?

Quelle est la valeur du marché des appareils de fusion vertébrale?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché Dispositifs de fusion vertébrale?

