Marché des dispositifs de détection de médicaments contrefaits 2022 par estimation de la taille de l’industrie, part de l’industrie, demande future, dynamique, moteurs, méthodologie de recherche d’ici 2029

Analyse et aperçu du marché: marché mondial des dispositifs de détection de médicaments contrefaits

La contrefaçon de médicaments est l’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les établissements de santé et les fabricants de produits pharmaceutiques. Les médicaments et équipements médicaux contrefaits sont disponibles à grande échelle sur le marché, ce qui entrave la bonne volonté du marché. En conséquence, il est apparu une forte demande pour des systèmes de détection efficaces. Cela a conduit à l’introduction de dispositifs de détection de médicaments contrefaits sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs de détection de médicaments contrefaits devrait subir un TCAC de 4,80% au cours de la période de prévision. Les « appareils portables » représentent le plus grand segment de modalités sur le marché des dispositifs de détection de médicaments contrefaits en raison de l’adoption croissante de ces dispositifs en raison d’une interface utilisateur flexible intégrée, d’une conception ergonomique et d’une durée de vie de la batterie plus longue.

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des dispositifs de détection de médicaments contrefaits est:

Advanced Systems Development, Inc., B&W Tek., Centice Corporation, Consumer Physics, Global Pharma HealthCare Ltd., Olympus Corporation, PharmaSecure Inc., RIGAKU CORPORATION, Sproxil, Stratio, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., TSI Group Inc. … .

Portée du marché mondial des dispositifs de détection de médicaments contrefaits

Le marché des dispositifs de détection de médicaments contrefaits est segmenté en fonction du produit, de la modalité, de l’utilisation finale, de l’évaluation des médicaments et de l’évaluation thérapeutique. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Dispositifs de détection de composition chimique contrefaite

Emballage contrefait

Dispositifs de détection d’étiquetage

Modalité

Des appareils portables

Appareils portables

Appareils de paillasse

Utilisation finale

Compagnies pharmaceutiques

Laboratoires de dépistage des drogues

Organismes de recherche

Les autres

Évaluation des médicaments

Pilule orale

Injectable

Inhalable

Topique

Collyre

Bilan thérapeutique

Alimentaire

Anti-infectieux

Agents sanguins

Cardiovasculaire

Système nerveux central

Cytostatiques

Dermatologique

Génito-urinaire

Les hormones

Solutions hospitalières

Métabolisme

Musculo-squelettique

Respiratoire

Autre parasitologie

Organes sensoriels

Sur la base d’une évaluation thérapeutique, le marché des dispositifs de détection de faux médicaments est fragmenté en alimentaires, anti-infectieux, agents sanguins, cardiovasculaires, système nerveux central, cytostatiques, dermatologiques, génito-urinaires, hormones, solutions hospitalières, métabolisme, musculo-squelettiques, respiratoires, autres parasitologies , et les organes sensoriels.

Dynamique du marché des dispositifs de détection de médicaments contrefaits

Conducteurs

L’augmentation de la prévalence des maladies

La prévalence croissante des maladies chroniques et aiguës et des infections dans la population est l’un des principaux facteurs responsables de la croissance de la demande de dispositifs de détection de médicaments contrefaits. En d’autres termes, le taux d’incidence croissant des troubles cutanés, des maladies respiratoires chroniques, de l’asthme, des troubles musculo-squelettiques, du cancer et autres constitue des opportunités de croissance lucratives créatives pour le marché des dispositifs de détection de médicaments contrefaits.

Augmentation de la population gériatrique

C’est un fait de la vie qu’à mesure que l’âge augmente, on devient plus vulnérable au développement de maladies et d’infections. Cela indique que l’augmentation de l’âge est directement proportionnelle à l’augmentation de la demande de drogues sur le marché. Étant donné qu’il existe une grande disponibilité de médicaments et de produits contrefaits sur le marché, ce facteur stimulera la croissance de la demande de dispositifs de détection de médicaments contrefaits.

Investissements gouvernementaux dans les infrastructures de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral devrait stimuler la demande de dispositifs de détection de médicaments contrefaits. De plus, la croissance et l’expansion du secteur de la santé, tirées par des acteurs publics et privés, en particulier dans les économies en développement, créeront des opportunités de croissance lucratives sur le marché.

De plus, l’augmentation du niveau de revenu personnel disponible, la sensibilisation accrue aux nombreux effets secondaires des médicaments contrefaits et l’augmentation des investissements pour le développement de technologies avancées et innovantes ont un effet positif sur le taux de croissance du marché.

Opportunités

En outre, la recrudescence du financement public-privé pour les activités de recherche ciblées et la sensibilisation croissante des travailleurs élargiront les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, l’accent croissant du gouvernement sur l’introduction de normes strictes et l’innovation de nouveaux dispositifs et instruments médicaux augmentera encore le taux de croissance du marché à l’avenir.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé associé aux compétences en recherche et développement, le manque de sensibilisation dans les économies sous-développées, les infrastructures limitées et la pénurie de professionnels de la santé et de chercheurs qualifiés devraient entraver la croissance du marché. En outre, la production de faux médicaments dans la région du Myanmar et les failles dans la hiérarchie de l’industrie de l’emballage et la sublimation du produit pendant le transport devraient défier le marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Structure, Matières premières amont, Industrie aval

