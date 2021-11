Marché des dispositifs d’aide à la marche Recherche approfondie avec les facteurs déterminants de l’industrie et les prévisions 2021-2028

Les données statistiques et numériques qui ont été incluses dans le rapport sont représentées par des tableaux, des graphiques et des graphiques qui facilitent la compréhension des faits et des chiffres. Dans le rapport d’activité Marché des dispositifs d’aide à la marche; une analyse d’investissement systématique a été effectuée qui prévoit des opportunités imminentes pour les acteurs du marché. Les données compétentes et les techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport sont synonymes d’exactitude et d’exactitude. Le rapport est une analyse méticuleuse du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. L’étude de marché d’un rapport Marché des dispositifs d’aide à la marche de grande envergure prend en considération une analyse de l’attractivité du marché, où chaque segment est comparé en fonction de sa taille de marché, de son taux de croissance et de son attractivité générale.

Le marché mondial des dispositifs d’aide à la marche devrait atteindre une valeur estimée à 8,35 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC stable au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée au vieillissement de la population et aux initiatives croissantes prises par le gouvernement pour assurer la disponibilité des dispositifs d’aide à la marche.

Définition du marché : marché mondial des dispositifs d’aide à la marche

Les dispositifs d’aide à la marche sont des dispositifs mécaniques qui aident le patient en lui fournissant l’équilibre, l’assistance, la force et l’endurance nécessaires pour marcher de manière autonome. Il se compose d’appareils d’assistance adaptés et de réadaptation pour les personnes handicapées physiquement, leur permettant d’effectuer de manière autonome les tâches pour lesquelles elles avaient auparavant besoin d’aide et d’assistance.

Concurrents clés du marché : marché mondial des dispositifs d’aide à la marche

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché mondial des dispositifs d’aide à la marche sont AlterG, Inc., Invacare Corporation, Permobil, Ossenberg GmbH, Electric Mobility Euro Ltd., Comfort, Levo AG Wohlen, GF HEALTH PRODUCTS, INC., Pride Mobility Products Corp., Ottobock, Honda Motor Co., Ltd., Sunrise Medical (US) LLC, CTM HOMECARE PRODUCT, Inc., Medical Depot, Inc., MEYRA-ORTOPEDIA Vertriebsgesellschaft mbH, TAITRA, Karma Medical Products Co., LTD. , Care Ltd., Besco Medical, Briggs Healthcare, NOVA Medical Products et Performance Health, entre autres.

Développements clés sur le marché :

En janvier 2019, Honda Motors s’apprête à lancer un nouveau dispositif innovant d’aide à la marche conçu en collaboration avec l’Ohio State University après avoir annoncé qu’ils menaient des essais contrôlés randomisés de phase II pour le dispositif. Le produit conçu pour les personnes souffrant de la maladie de Parkinson. Le dispositif d’assistance à la marche de Honda aidera ceux qui ont des problèmes de marche et d’équilibre. Avec ce lancement, il révolutionnerait le marché mondial de l’assistance à la marche, en élargissant son utilisation et son application.

En avril 2017, Toyota a présenté une nouvelle attelle robotique d’assistance à la marche, Welwalk WW-1000, qui aiderait les personnes souffrant de paralysie partielle. Il est placé sur la jambe affectée, aidant les patients à marcher. Cette orthèse de jambe robotique intelligente est dotée d’un capteur intégré qui connaît exactement le niveau de soutien dont les patients ont besoin à ce moment-là. Cet appareil technologiquement avancé ouvre la voie à un avenir meilleur pour les appareils d’aide à la marche.

Analyse concurrentielle : marché mondial des dispositifs d’aide à la marche

Le marché mondial des appareils d’aide à la marche est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des dispositifs d’aide à la marche pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché

La prévalence croissante des maladies neurologiques débilitantes, de la polyarthrite rhumatoïde et de l’arthrose augmente la demande de dispositifs d’aide à la marche

Demande croissante d’équipements de rééducation avant d’effectuer des interventions chirurgicales

L’augmentation des dépenses de santé stimule la demande pour ce marché

Les améliorations technologiques et les innovations dans les dispositifs d’aide à la marche agiraient comme un catalyseur de la croissance de ce marché.

Contraintes du marché

Les problèmes de mobilité/complications associés au fonctionnement de ces appareils devraient entraver le potentiel de croissance

Le coût élevé des aides à la marche freine la croissance de ce marché

Segmentation : Marché mondial des dispositifs d’aide à la marche

Par type de produit

Ceintures de marche et gilets de levage

Cannes Cannes Quad Cannes pliantes

Béquilles

Marcheur Marcheurs standards Déambulateurs/Rollators Hémi marcheurs

Fauteuils roulants Fauteuils roulants manuels Fauteuils roulants électriques Traction avant Entraînement central des roues À traction arrière Fauteuils roulants électriques debout

Scooters électriques Scooters de bateau Scooters de route Trottinettes



Par géographie

Amérique du Nord

Amérique du Sud

L’Europe 

Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des dispositifs d’aide à la marche sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

