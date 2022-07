Marché des dispositifs d’administration de vaccins en Amérique du Nord : acteurs clés mondiaux, tendances, part, chaîne d’approvisionnement, technologie, analyse concurrentielle, développement de la croissance et prévisions jusqu’en 2027

Le marché des dispositifs d’administration de vaccins en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,0% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 2 684,62 millions USD d’ici 2027 contre 1 491,86 millions USD en 2019.

L’augmentation des programmes et des campagnes de vaccination et le développement de nouveaux vaccins sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision. Les dispositifs d’administration de vaccins comprennent des caractéristiques telles que le développement de nouveaux vaccins aura un impact sur le lancement de nouveaux produits par les fabricants sur le marché, ce qui augmente sa demande ainsi que le fardeau croissant des maladies infectieuses conduit à la demande d’une administration précise des vaccins afin d’obtenir une forte réponse immunitaire à la livraison de vaccins ciblés.Actuellement, diverses études de recherche sont en cours, ce qui devrait créer un avantage concurrentiel pour les fabricants afin de développer des dispositifs d’administration de vaccins nouveaux et innovants, ce qui devrait offrir diverses autres opportunités sur le marché des dispositifs d’administration de vaccins. Cependant, le stockage des vaccins et la peur des patients liés aux injections et aux piqûres d’aiguilles devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision

Le rapport sur le marché des dispositifs d’administration de vaccins fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et taille du marché des dispositifs d’administration des vaccins en Amérique du Nord

Le marché des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en fonction du produit, de la voie d’administration, du type, de la marque, du dosage, du type de vaccin, de la modalité, de la facilité d’utilisation, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des dispositifs d’administration de vaccins en Amérique du Nord est segmenté en seringues , auto-injecteurs, injecteurs à jet, micro-aiguilles, administration par inhalation / pulmonaire, système de micro-injection, dispositifs d’injection de stylo, implants biodégradables, systèmes d’injection sans aiguille basés sur l’électroporation, systèmes d’administration de vaccins buccaux / sublinguaux, dispositifs d’entraînement d’auto-injecteurs et autres dispositifs. En 2020, le segment des seringues devrait dominer le marché car ceux-ci sont principalement préférés par l’administrateur des vaccins pour l’administration de routine des vaccins.

Sur la base de la voie d’administration, le marché nord-américain des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en vaccination intramusculaire, sous-cutanée et intradermique. En 2020, le segment de la vaccination intramusculaire devrait dominer le marché car il permet une absorption rapide du vaccin.

Sur la base du type, le marché nord-américain des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en vaccins commercialisés et en vaccins au stade clinique (électroporation). En 2020, les vaccins commercialisés devraient dominer le marché, car de nombreux dispositifs d’administration de vaccins sont disponibles sur le marché, adaptés à l’administration de différents types de vaccins.

Sur la base de la marque, le marché des dispositifs d’administration de vaccins en Amérique du Nord est segmenté en système de pulvérisation nasale BD accuspray, BD hypak pour les vaccins système de seringue préremplissable en verre, système d’injection préremplissable à désactivation automatique BD uniject, Gx innosafe, Gx RTF clearject , plajex et autres. En 2020, les autres segments devraient dominer le marché en raison de la disponibilité d’un grand nombre de dispositifs d’administration de vaccins pour répondre à la demande croissante d’administration de vaccins.

Sur la base du dosage, le marché nord-américain des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en fixe et variable . En 2020, le segment fixe devrait dominer le marché car un nombre maximal de vaccins est administré en quantité fixe afin de réduire la variabilité de la posologie du vaccin, ce qui améliore la réponse des vaccins.

Sur la base du type de vaccin, le marché des dispositifs d’administration de vaccins en Amérique du Nord est segmenté en vaccin antipoliomyélitique oral bivalent, vaccin BCG, vaccin tétanos-diphtérie, vaccin DTC-HEPB-HIB, vaccin antigrippal, vaccin conjugué contre le pneumocoque, vaccin contre la rougeole et autres. En 2020, le segment des vaccins antipoliomyélitiques oraux bivalents domine le marché en raison de la demande croissante de dispositifs avancés d’administration de vaccins muqueux.

Sur la base de la modalité, le marché des dispositifs d’administration de vaccins en Amérique du Nord est segmenté en dispositifs d’administration automatique de vaccins et dispositifs d’administration manuelle de vaccins. En 2020, le segment des dispositifs d’administration automatique de vaccins domine le marché en raison de l’innovation croissante dans le domaine du développement de vaccins.

Sur la base de la convivialité, le marché nord-américain des dispositifs d’administration de vaccins est segmenté en jetable et réutilisable. En 2020, le segment jetable domine le marché en raison de l’utilisation croissante de seringues jetables technologiquement avancées pour l’administration de vaccins.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des dispositifs d’administration de vaccins en Amérique du Nord est segmenté en hôpitaux , centres communautaires, établissements de soins à domicile, instituts de recherche et universitaires, centre de chirurgie ambulatoire et autres. En 2020, le segment des hôpitaux domine le marché car des administrateurs de vaccins formés sont disponibles dans les hôpitaux, de plus des technologies avancées d’administration de vaccins sont également présentes dans les hôpitaux.

Sur la base du canal de distribution, le marché des dispositifs d’administration de vaccins en Amérique du Nord est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et autres. En 2020, le segment des appels d’offres directs domine le marché car il est la principale source d’approvisionnement des hôpitaux, des cliniques et des centres communautaires, entre autres. L’achat de dispositifs d’administration de vaccins par des canaux directs est très rentable pour les prestataires de soins de santé car ils sont achetés en gros dans le cadre d’un contrat de service.

Analyse au niveau du pays du marché des dispositifs d’administration des vaccins

Le marché des dispositifs d’administration de vaccins est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par la base du produit, la voie d’administration, le type, la marque, la posologie, le type de vaccin, la modalité, la facilité d’utilisation, l’utilisateur final et le canal de distribution. Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs d’administration de vaccins sont les États-Unis, le Canada et le Mexique.

La région de l’Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de l’augmentation de la couverture vaccinale et de l’augmentation des investissements dans la R&D pour les nouveaux vaccins. Dans la région de l’Amérique du Nord, les États-Unis dominent le marché en raison de la prévalence croissante des maladies infectieuses.La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques nord-américaines et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositifs d’administration des vaccins

Le paysage concurrentiel du marché Dispositifs d’administration de vaccins fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché des dispositifs d’administration de vaccins.

Les principales entreprises qui vendent des dispositifs d’administration de vaccins sont BD, INOVIO Pharmaceuticals, Gerresheimer AG, Corium Inc., iHealthNet LLC, SCHOTT AG (une filiale de Carl-Zeiss-Stiftung), 3M, Mystic Pharmaceuticals, D’Antonio Consultants International , Inc., West Pharmaceutical Services, Inc., Mylan Pharmaceuticals Inc. (filiale de Mylan NV), Medical International Technologies (MIT Canada) Inc., Antares Pharma, InjexUK, entre autres. De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des dispositifs d’administration de vaccins.

