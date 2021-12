Marché des Dispositifs d’Administration de Médicaments Parentéraux avancés avec une croissance fulgurante au cours de la Période de prévision 2027 // AptarGroup Incorporated, Abbott Laboratories, Bristol-Myers Squibb Company, Baxter International

Les avantages des systèmes d’administration de médicaments avancés par rapport aux systèmes désuets sont l’aptitude à administrer un médicament de manière plus sélective à un site exact. traitement plus facile, plus précis et moins fréquent de l’erratisme réduit dans l’absorption des attentions systémiques des médicaments qui est plus compatible avec le site et le mécanisme d’action Angles de supplément d’aiguille pour 4 types d’administration parentérale de médicaments par injection intramusculaire, sous-cutanée, intraveineuse et intradermique.

La voie de prise en charge parentérale est la voie la plus active pour l’administration des matériaux pharmaceutiques actifs à indice thérapeutique étroit, à faible biodisponibilité, en particulier pour les médicaments prescrits aux patients comateux.

Acteurs clés-

AptarGroup Incorporated, Abbott Laboratories, Bristol-Myers Squibb Company, Baxter International Incorporated, Roche Holding Limited, Becton, Dickinson and Company, Amgen Incorporated, Boston Scientific Corporation, GlaxoSmithKline plc, Novartis AG, Pfizer et autres.

Les conséquences de cet examen transmettent aux clients finaux des infographies réussies et des informations factuelles et logiques dans un assortiment de structures telles que des diagrammes, des tableaux, des graphiques et des images. Des décideurs supplémentaires, des fournisseurs exceptionnels pour des spécialistes des affaires, offrent des données granuleuses sur le marché mondial.

Le marché des Dispositifs d’Administration de Médicaments Parentéraux Avancés est segmenté par les points clés suivants:

Segmentation du Marché par Type:

* Cathéters IV

* Seringues préremplissables

* Seringues hypodermiques

* Cartouches d’injecteur

• Autre

Segmentation du Marché par Application:

* Bifurqué en tant qu’agents du système nerveux central

* Hormones et agents apparentés, agents respiratoires

* Agents gastro-intestinaux, agents anti-infectieux

* Agents cardiovasculaires

* Agents génito-urinaires

* Agents nutritionnels

Segmentation du Marché par Région:

* Amérique du Nord

* Amérique Latine

• Europe

* Moyen-Orient et Afrique

* Asie-Pacifique

Il donne une perspective claire sur les arrangements, les applications et la division du marché des Dispositifs d’administration de médicaments parentéraux avancés. Les développements actuels et les règles concernant ce marché sont découverts avec des informations à grande échelle. Il étudie les constructions de dépenses et la valorisation en ce qui concerne les fournisseurs, les composants non raffinés et le matériel requis, et les différentes régions. Les cinq examens du Portier tout comme les examens SWOT ont été utilisés pour étudier le marché des Dispositifs d’administration de médicaments Parentéraux avancés.

Table des Matières:

Chapitre 1. Aperçu du Marché des Dispositifs D’Administration de Médicaments Parentéraux Avancés

Chapitre 2. Concurrence sur le marché par Acteurs/Fournisseurs, par Type, par régions

Chapitre 3. Ventes sur le marché et revenus par application

Chapitre 4. Profils des acteurs du marché et données de vente

Chapitre 5. Chaîne Industrielle, Stratégie d’Approvisionnement et Acheteurs en Aval

Chapitre 6. Analyse de La Stratégie de Marché,

• Distributeur

• Commerçant

Chapitre 7. Taille du Marché et Prévisions

Chapitre 8. Conclusion

Chapitre 9. Annexe

