Marché des dispositifs d’ablation de l’endomètre 2021 | Rapport exclusif sur les derniers revenus et la portée future

La du marché mondial des dispositifs d’ablation de l’endomètre devrait atteindre 1 596,9 millions USD avec un TCAC de revenus stable de 5,3 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance constante des revenus du marché des dispositifs d’ablation de l’endomètre peut être attribuée à la prévalence croissante des troubles gynécologiques chez les femmes, y compris les ménorragies qui sont responsables du choix des patientes pour des procédures chirurgicales avancées telles que l’ablation de l’endomètre.

Les acteurs du marché réalisent des investissements substantiels dans le développement de dispositifs d’ablation de l’endomètre de pointe afin d’accroître leur part de revenus sur le marché en intégrant de nouvelles fonctionnalités pour offrir de meilleurs résultats aux patientes. Par exemple, en novembre 2019, Gynesonics, qui est une entreprise engagée dans l’offre de solutions de soins de santé pour les femmes, a annoncé l’introduction d’un système d’ablation transcervical des fibromes, Sonata 2 System en Amérique du Nord (États-Unis) et en Europe. Ce système innovant d’ablation des fibromes intègre une méthode d’échographie intra-utérine avec les avantages de l’énergie radiofréquence ciblée dans une procédure sans incision préservant l’utérus.

L’Amérique du Nord a représenté la plus grande part des revenus en 2020 en raison du nombre croissant de cas de troubles gynécologiques et de l’amélioration des infrastructures de santé dans les pays de la région. On estime que 11 % ou plus de 6,5 millions de femmes aux États-Unis souffrent d’endométriose. La forte présence des principaux acteurs du marché et l’augmentation de l’application de procédures de traitement peu invasives stimulent davantage la croissance des revenus du marché.

Les principaux acteurs du marché sont

Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Smith & Nephew plc. (Medtronic plc.), Idoman Teoranta, AEGEA Medical, Inc., CooperSurgical Inc., Richard Wolf GmbH, Hologic, Inc., Johnson & Johnson et Minerva Surgical, Inc.

Le rapport vise à fournir une analyse complète de l’endomètre mondial marché des dispositifs d’ablation avec des détails importants sur les principaux acteurs du marché à partir de données de recherche primaires et secondaires perspicaces. Le rapport vise également à bénéficier à l’utilisateur en fournissant des données constructives pour mieux comprendre la croissance, la taille et les approches d’investissement du marché. De plus, le rapport fournit une analyse approfondie du marché des dispositifs d’ablation de l’endomètre, y compris des données clés, telles que les facteurs influençant la croissance du marché, les acheteurs et les vendeurs, la production et la consommation, et les revenus.

Quelques faits saillants du rapport

En février 2021, CooperSurgical a annoncé l’acquisition de la société californienne AEGEA Medical et de son système d’ablation à la vapeur d’eau Mara approuvé par la FDA. L’acquisition complète le portefeuille croissant de produits médicaux pour la santé des femmes de CooperSurgical. Mara est un traitement d’ablation de l’endomètre qui utilise de la vapeur d’eau pour traiter les saignements menstruels abondants. Il a été prouvé que Mara réduit les saignements menstruels abondants et améliore la qualité de vie des femmes de manière efficace et sûre.

Le segment de l’ablation par radiofréquence a représenté une part de revenus significativement importante en 2020 en raison d’une augmentation significativement élevée de l’adoption ces dernières années. Le dispositif inséré dans l’utérus transmet une énergie radiofréquence qui vaporise le tissu endométrial en un court laps de temps. L’ablation par radiofréquence enregistre une adoption croissante en raison de sa commodité, de son efficacité et de sa rapidité de traitement.

Le segment des cliniques a représenté une part de revenus significativement robuste en 2020 en raison des progrès des techniques d’ablation de l’endomètre qui ne nécessitent pas de grand espace et peuvent être utilisées dans les cliniques. L’émergence de cliniques spécialisées dans le traitement de l’ablation de l’endomètre et la disponibilité de technologies de pointe pour le traitement de la maladie dans ces cliniques contribueront à la croissance de ce segment.

Paysage concurrentiel :

Le dernier rapport contient un résumé détaillé du paysage extrêmement concurrentiel du marché mondial des dispositifs d’ablation de l’endomètre, avec un profilage systématique des entreprises opérant dans ce secteur. . Dans cette section du rapport, les experts ont répertorié les initiatives stratégiques entreprises par ces rivaux du marché pour l’expansion commerciale proposée. En outre, il met en évidence les développements clés et les positions financières de ces sociétés pour expliquer le scénario global du marché. Les profils d’entreprise des acteurs établis et nouveaux ont également été évalués dans le rapport grâce à des outils analytiques efficaces tels que l’analyse SWOT.

Dévoilement des principaux facteurs de croissance du marché mondial :

l’étude propose une analyse approfondie des perspectives du produit, qui décrit les dernières tendances de croissance de la production et l’évaluation des bénéfices. Il fragmente davantage le marché mondial des dispositifs d’ablation de l’endomètre en un large éventail de produits.

L’étude couvre les données essentielles liées au paysage des applications de ces produits, à la demande et à la part de marché détenues par chaque type d’application, ainsi qu’à l’analyse de leur taux de croissance sur la période estimée.

Une description détaillée des canaux de distribution, y compris les distributeurs, les producteurs et les acheteurs, est l’un des principaux points saillants du rapport sur le marché.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des dispositifs d’ablation de l’endomètre en fonction du type de technologie, de l’utilisation finale et de la région :

Type de technologie Perspectives (chiffre d’affaires, en millions USD ; 2018-2028)

Cryoablation

Ablation par radiofréquence Ablation

hystéroscopique

Ballon thermique

Ablation hydrothermale

Autres

Utilisation finale Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

du centre de chirurgie ambulatoire

hospitalière

Clinique

Segmentation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon , Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Questions clés auxquelles répond le rapport

: région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les récentes avancées technologiques et de produits sur le marché?

Quelles sont les stratégies clés adoptées par les principaux acteurs du marché Dispositifs d’ablation de l’endomètre?

Quels sont les principaux types de produits et applications de l’industrie Gestion de l’empreinte carbone ?

Quel est le résultat de l’analyse SWOT et de l’analyse des cinq forces de Porter ?

Quel est le paysage concurrentiel du marché Dispositifs d’ablation de l’endomètre ?

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie?

Quel est le taux de croissance de l’industrie dans les années à venir ?

