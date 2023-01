Marché des dispositifs contraceptifs intra-utérins en Europe Acteurs clés de l’industrie, tendances, analyses et prévisions jusqu’en 2028

La prévalence croissante des grossesses non désirées dans le monde, l’intérêt accru des fabricants pour l’adoption de technologies de pointe et l’augmentation des compétences en recherche et développement ont entraîné une augmentation de la valeur marchande des dispositifs contraceptifs intra-utérins. Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs contraceptifs intra-utérins augmentera à un TCAC d’environ 4,25 % au cours de la période de prévision 2021-2028.

Le dispositif contraceptif intra-utérin (DIU) est un petit dispositif contraceptif en forme de T qui est inséré dans l’utérus (utérus) pour empêcher la conception ou la grossesse. Le dispositif contraceptif intra-utérin (DIU) empêche l’ovule et le sperme de se rencontrer. Cela se fait de deux manières, soit en immobilisant le sperme sur son chemin vers les trompes de Fallope, soit en brisant la muqueuse de l’utérus afin que l’ovule ne puisse pas féconder.

Les principaux acteurs inclus dans le rapport sur le marché des dispositifs contraceptifs intra-utérins sont Allergan, Bayer AG, EUROGINE, SL, MylanN.V., Pregna International Limited, The Cooper Companies Inc., Merck & Co., Inc., Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. , SMB Corporation of India, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Pour en savoir plus sur le marché des dispositifs contraceptifs intra-utérins, analyste,

Étendue et taille du marché européen des dispositifs intra-utérins contraceptifs

Le marché des dispositifs contraceptifs intra-utérins est segmenté en fonction du produit et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché européen des dispositifs contraceptifs intra-utérins est segmenté en DIU hormonaux et en DIU au cuivre.

Le marché européen des dispositifs contraceptifs intra-utérins a également été segmenté sur la base de l’utilisation finale dans les hôpitaux, les cliniques de gynécologie, les soins de santé communautaires et autres.

Analyse par pays du marché des dispositifs contraceptifs intra-utérins

Le marché Dispositifs contraceptifs intra-utérins est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché par produit et utilisation finale sont fournies comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs intra-utérins contraceptifs sont l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe.

L’Allemagne en Europe domine le marché des dispositifs contraceptifs intra-utérins en raison de la prévalence des technologies de santé avancées, de l’augmentation du financement des activités de recherche et développement et de l’augmentation des cas de grossesse non désirée.

La section par pays du rapport sur le marché des dispositifs contraceptifs intra-utérins fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario du marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales sont pris en compte.

