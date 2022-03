Marché des dispositifs contraceptifs en Amérique du Nord, partage, analyse des applications, perspectives régionales, stratégies concurrentielles et prévisions jusqu’en 2028

Le marché des dispositifs contraceptifs en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,15% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport de recherche sur le marché du pont de données sur le marché de l’analyse de l’aviation fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la prévision. période tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation du niveau d’instruction supérieur accélère la croissance du marché des dispositifs contraceptifs.

La contraception est considérée comme une technique d’évitement de la grossesse en appliquant des médicaments ou un dispositif. Il est également reconnu comme contrôle de la fertilité et contrôle des naissances. Les médicaments ou dispositifs utilisés dans la contraception interfèrent avec le processus normal de fécondation spermatozoïde pour éviter une grossesse.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des dispositifs contraceptifs au cours de la période de prévision sont l’évitement des grossesses non désirées et le développement de l’attention portée à la demande de planification familiale. En outre, l’utilisation croissante de la contraception chez les jeunes femmes devrait en outre propulser la croissance du marché des dispositifs contraceptifs. De plus, les risques pour la santé concernant les grossesses chez les adolescentes sont en outre estimés pour amortir la croissance du marché des dispositifs contraceptifs. D’autre part, les problèmes de santé liés à l’application de contraceptifs devraient en outre entraver la croissance du marché des dispositifs contraceptifs au cours de la période.

En outre, la sensibilisation accrue à la contraception moderne offrira davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché des dispositifs contraceptifs dans les années à venir. Cependant, l’accessibilité des méthodes contraceptives alternatives et le manque d’acceptation sociale pourraient encore remettre en question la croissance du marché des dispositifs contraceptifs dans un proche avenir.

Ce rapport sur le marché des dispositifs contraceptifs en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des dispositifs contraceptifs en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché des dispositifs contraceptifs en Amérique du Nord et taille du marché

Le marché des dispositifs contraceptifs est segmenté en fonction du type de produit, de la technologie et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de produit, le marché des dispositifs contraceptifs est segmenté en dispositifs contraceptifs masculins et dispositifs contraceptifs féminins. Les dispositifs contraceptifs féminins sont en outre sous-segmentés en préservatifs féminins, diaphragmes et éponges, anneaux vaginaux, dispositifs intra-utérins, implants sous-cutanés et autres.

Sur la base de la technologie, le marché des dispositifs contraceptifs est segmenté en contraceptifs hormonaux, contraceptifs barrières.

Sur la base du canal de distribution, le marché des dispositifs contraceptifs est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail, cliniques, canal en ligne, canal public et ONG et autres.

Principaux acteurs clés du marché :

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Mona Lisa SA

DKT INTERNATIONAL

OCON Medical Ltd.

Pregna International Limited.

Medical Engineering Corporation SA

SMB Corporation de l’Inde

Meril Life Sciences Pvt. Ltd.

MEDinCN.com Limited et concédants de licence.

Bernstein Liebhard LLP.

AME sprl

Technico Industries Ltd.

Analyse au niveau du pays du marché des dispositifs contraceptifs en Amérique du Nord

Le marché des dispositifs contraceptifs est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, technologie et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs contraceptifs sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord.

Les États-Unis dominent le marché des dispositifs contraceptifs en raison de l’augmentation du soutien des organisations gouvernementales. En outre, le nombre croissant d’hôpitaux et de produits pharmaceutiques stimulera davantage la croissance du marché des dispositifs contraceptifs dans la région au cours de la période de prévision. Le Canada devrait observer une croissance importante du marché des dispositifs contraceptifs en raison de la vigilance croissante des pilules contraceptives. De plus, l’augmentation de la population devrait encore propulser la croissance du marché des dispositifs contraceptifs dans la région dans les années à venir.

La section par pays du rapport sur le marché des dispositifs contraceptifs fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

