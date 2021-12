Marché des dispositifs contraceptifs Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport Marché des dispositifs contraceptifs rassemble une étude détaillée des opportunités présentes et à venir pour élucider les investissements futurs dans l’industrie. L’aspect de segmentation du marché minutieusement analysé donne une idée claire de la consommation de produits en fonction de nombreux facteurs allant du type, de l’application, du modèle de déploiement, de l’utilisateur final à la région géographique. 2020 est l’année de base tandis que 2019 est l’année historique pour le calcul dans le rapport. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales.

Le marché mondial des dispositifs contraceptifs enregistre un TCAC substantiel de 7,90 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation du marché peut être attribuée aux initiatives prises par le gouvernement et les ONG sur les contraceptifs et les progrès réguliers des technologies.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des dispositifs contraceptifs est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des dispositifs contraceptifs pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Concurrents clés du marché :

Rares sont les principaux concurrents du marché qui travaillent actuellement sur le marché mondial des dispositifs contraceptifs sont Bayer AG, Pfizer Inc, Janssen Global Services, LLC, Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Merck Sharp & Dohme Corp, Mylan NV, ALLERGAN, Reckitt Benckiser Group plc, Veru Inc., Church & Dwight Co., Inc., Medisafe Distribution Inc., CooperSurgical, Inc., Devex, Mayer Laboratories, Inc., Medisafe Distribution Inc., ANSELL LTD., Reckitt Benckiser Group plc., Agile Therapeutics, Inc. , HLL Lifecare Limited, Mankind Pharma, TTK HealthCare, Boehringer Ingelheim International GmbH, V-Care Pharma Pvt. Ltd., Vardhaman Lifecare Pvt Ltd, Cipla Inc.

Définition du marché : marché mondial des dispositifs contraceptifs

Les dispositifs contraceptifs sont utilisés pour éviter une grossesse en utilisant des dispositifs médicaux, des médicaments et des méthodes chirurgicales. Les maladies sexuellement transmissibles (MST) sont également prévenues par son utilisation. Il peut être temporaire ou permanent et accessible aux hommes et aux femmes en conséquence. Les techniques permanentes comprennent la stérilisation des femmes et la stérilisation des hommes Les techniques hormonales et non hormonales sont des techniques temporaires.

Facteurs de marché

Les progrès technologiques réguliers stimulent la croissance du marché

Le nombre d’initiatives prises par le gouvernement contribue à la croissance du marché

L’allocation régulière d’un dispositif contraceptif stimule la croissance du marché

Les initiatives et le soutien croissants de diverses ONG aident également le marché à se développer

Une planification familiale inappropriée stimule la croissance du marché

Contraintes du marché

La flambée des infections dues à l’utilisation de dispositifs contraceptifs freine la croissance du marché

L’incidence croissante de l’infertilité entrave la croissance du marché

Les effets secondaires des dispositifs contraceptifs limitent la croissance du marché

Segmentation : marché mondial des dispositifs contraceptifs

Par type de produit

Dispositifs contraceptifs masculins

Dispositifs contraceptifs féminins Préservatifs féminins, diaphragmes et éponges Anneaux Vaginaux Dispositifs intra-utérins Implants sous-dermiques Autres



Par technologie

Contraceptifs hormonaux

Contraceptifs de barrière

Par canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie de détail

Cliniques

Chaîne en ligne

Chaîne publique et ONG

Autres

Développements clés sur le marché :

En septembre 2017, le gouvernement indien a lancé deux nouveaux contraceptifs. De nouveaux contraceptifs seront introduits pour élargir le panier d’options pour la population du pays afin de répondre à leurs besoins en matière de planification familiale. Dans le cadre de la Mission ParivarVikas du gouvernement, une initiative clé de planification familiale, des contraceptifs sont introduits.

En septembre 2017, Prega News of Mankind Pharmaceuticals s’est associé à SpiceJet. Cette collaboration lancera une série d’initiatives pour rendre les voyages en avion plus agréables et confortables pour les femmes enceintes.

Raisons d'acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des dispositifs contraceptifs sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau des pays

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

