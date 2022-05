Marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement par perspectives régionales, dernière tendance, analyse des parts, croissance, application et prévisions jusqu’en 2028

Un rapport international donne une explication détaillée des estimations sur l’état actuel du marché, la taille du marché et la part de marché, les revenus générés par la vente du produit et les modifications nécessaires requises dans les futurs produits sont données de manière appropriée. Un marché en transformation rapide augmente la valeur du rapport de marché et, par conséquent, ce rapport d’étude de marché a été créé d’une manière anticipée. Des analystes qualifiés, des statisticiens, des experts en recherche, des prévisionnistes enthousiastes et des économistes travaillent ensemble méticuleusement pour structurer un tel rapport d’étude de marché pour les entreprises à la recherche d’un potentiel de croissance. L’équipe DBMR se concentre sur la compréhension des activités du client et de ses besoins afin que le meilleur rapport d’étude de marché soit envoyé au client.

Le marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 9,55 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation de la population gériatrique et obèse stimule le marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement.

Téléchargez un exemple de rapport exclusif (PDF de 350 pages avec tous les graphiques et graphiques connexes) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-anti-snoring-devices-and-snoring-surgery-market

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement sont Apnea Sciences, Sleeping Well LLC, The Pure Sleep Company, SomnoMed, Airway Management Inc., Theravent Inc. ( Foundation Consumer Healthcare), Tomed GmbH, GlaxoSmithkline PLC, Meditas Ltd, AccuMED Corp, General Electric, Koninklijke Philips NV, Fisher & Paykel Healthcare, ImThera Medical Inc., ResMed, MPowrx Health & Wellness Products, Hivox Biotek Inc, Zyppah, RIPsnore, SleepPro Snooring Solution parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

La vibration et le son fort dans les voies respiratoires pendant le sommeil sont connus sous le nom de ronflement. Ceci est dû au développement de l’air pendant le sommeil. En termes simples, le ronflement est un trouble du sommeil causé par le rétrécissement de la voie aérienne. Le ronflement a des effets majeurs sur la santé tels que la fibrillation auriculaire, les accidents vasculaires cérébraux et l’hypertension. Les principaux facteurs qui contribuent au ronflement sont la faiblesse de la gorge, les drogues ou l’alcool, l’obésité, la mâchoire mal positionnée et autres.

La sensibilisation croissante dans les pays développés aux effets néfastes du ronflement et aux avantages des traitements associés est le facteur vital de l’escalade de la croissance du marché, de l’augmentation de la consommation de cigarettes et d’alcool, de l’évolution du mode de vie des personnes en raison de l’augmentation du revenu disponible et de l’augmentation des troubles du mode de vie parmi la population, Les progrès technologiques croissants dans les dispositifs anti-ronflement sont les principaux facteurs, entre autres, qui animent le marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement. De plus, la présence croissante d’une importante population non traitée et des marchés émergents créera davantage de nouvelles opportunités pour le marché des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement au cours de la période de prévision 2021-2028.

Analyse concurrentielle: marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement

Le marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché des dispositifs anti-ronflement et du marché de la chirurgie du ronflement pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement, Par type de chirurgie (UPPP, LAUP, ablation par radiofréquence, procédure du pilier, procédures de raidissement palatin, ronflement par injection, autres), type de produit (appareils buccaux/embouts buccaux, appareils nasaux, appareils de contrôle de position, mentonnières, appareils de thérapie EPAP, appareils CPAP), Application (fabricants d’appareils anti-ronflement, distributeurs d’appareils anti-ronflement, sociétés et associations du sommeil, capital-risqueurs, organisations de recherche sur les dispositifs médicaux), utilisateur final (hôpitaux, soins de santé communautaires, cliniques du sommeil, soins à domicile, autres), canal de distribution (vente au détail , Ventes directes), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine,Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Définition du marché: marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement

Le bruit fort et les vibrations dans les voies respiratoires pendant le sommeil sont connus sous le nom de ronflement. Ceci est dû au développement de l’air pendant le sommeil. En termes simples, le ronflement est un trouble du sommeil causé par le rétrécissement de la voie aérienne. Le ronflement a des effets majeurs sur la santé tels que la fibrillation auriculaire, les accidents vasculaires cérébraux et l’hypertension. Les principaux facteurs qui contribuent au ronflement sont la faiblesse de la gorge, les drogues ou l’alcool, l’obésité, la mâchoire mal positionnée et autres.

Facteurs de marché

Augmentation de la population gériatrique et obèse

Plus d’avancées technologiques

Sensibilisation croissante aux effets néfastes du ronflement et aux avantages connexes

Augmentation de la consommation de cigarettes et d’alcool

Contraintes du marché

Les procédures réglementaires strictes sont l’une des contraintes du marché

Coût élevé de l’équipement

Le prix élevé de la chirurgie freine la croissance du marché.

Pour plus d’informations, obtenez GRATUITEMENT une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-anti-snoring-devices-and-snoring-surgery-market

Développements clés sur le marché :

En mars 2015, des dilatateurs nasaux lancés par Meditas Limited pour le flux d’air ininterrompu

En 2014, Zimmet et Biomet ont annoncé leur fusion à venir afin de conquérir le marché pour lutter contre les petits et moyens fabricants.

Segmentation: marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement

Par type de produit

Appareils buccaux/embouts buccaux

Appareils nasaux

Dispositifs de contrôle de position

Mentonnières

Appareils de thérapie EPAP

Appareils CPAP

Par type de chirurgie

Uvulopalatopharyngoplastie (UPPP)

Uvuloplatoplastie assistée par laser (LAUP)

Ablation par radiofréquence

Procédure Pilier

Procédures de raidissement palatin

Ronflement par injection

Amygdalectomie

Par demande

Fabricants d’appareils anti-ronflement

Distributeurs d’appareils anti-ronflement

Sociétés et associations du sommeil

Spécialiste du capital risque

Organismes de recherche sur les dispositifs médicaux

Par utilisateur final

Hôpitaux

Soins de santé communautaires

Cliniques du sommeil

Soin à domicile

Autres

Par canal de distribution

Détail

Les ventes directes

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des dispositifs anti-ronflement et de la chirurgie du ronflement sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

À propos de Data Bridge Market Research Private Ltd :

Data Bridge Market Research Pvt Ltd est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec un niveau de durabilité inégalé et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, la société a élargi ses départements, ainsi que sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se donne la main pour la croissance de la société. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde.

Contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel @ Corporatesales@databridgemarketresearch.com