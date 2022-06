Marché des diodes électroluminescentes organiques (OLED) 2022 Données des principaux pays avec portée, taille, définition, opportunités futures avec croissance stratégique et analyse des principaux acteurs clés et prévisions jusqu’en 2025

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé «Le marché des diodes électroluminescentes organiques (OLED) était évalué à 12,5 milliards de dollars américains en 2015 et devrait atteindre 39,0 milliards de dollars américains en 2025; il devrait croître à un TCAC de 12,2 % de 2015 à 2025. Les opportunités ne cessent de croître et d’importants investissements en capital sont réalisés pour faciliter la production de produits à des prix compétitifs dans les années à venir. Les écrans OLED disponibles sur le marché aujourd’hui sont encore chers, mais avec les progrès de la technologie, les prix devraient baisser.

Marché des diodes électroluminescentes organiques (OLED): paysage concurrentiel et développements clés

Le développement de produits est la stratégie couramment adoptée par les entreprises pour élargir leur portefeuille de produits. Osram, OLEDWORKS, LG, Acuity Brands, entre autres, sont les principaux acteurs mettant en œuvre des stratégies pour élargir la clientèle et gagner une part importante du marché mondial des diodes électroluminescentes organiques (OLED), ce qui leur permet de conserver leur marque.

Les OLED sont constituées de polymères qui émettent de la lumière lorsqu’un courant est appliqué. Il existe diverses applications dans lesquelles les OLED sont utilisées, telles que la vente au détail, la sécurité, l’automobile, l’architecture et autres. La technologie OLED est utilisée dans une large gamme d’appareils électroniques grand public, y compris les écrans de téléphones portables, les casques Bluetooth, les écrans audio de voiture, les consoles de jeux portables, les lecteurs MP3, les appareils photo numériques et dans de nombreuses autres applications industrielles. Les deux principaux domaines d’application des OLED sont l’éclairage et l’affichage. Actuellement, les 3 zones avec des efforts de développement majeurs dans les OLED flexibles sont l’Asie de l’Est, l’Europe et l’Amérique du Nord.

L’opportunité de marché des diodes électroluminescentes organiques (OLED) est en croissance constante et d’importants investissements en capital sont en cours pour faciliter la production de produits à des prix compétitifs dans les années à venir. Les écrans OLED disponibles sur le marché aujourd’hui sont encore chers, mais avec les progrès de la technologie, les prix devraient baisser.

Les avancées actuelles en matière de performances d’affichage ont permis d’améliorer la compétitivité des produits et il est prévu que la demande d’écrans plus petits, en particulier les smartphones, augmentera à un rythme instantané. Alors que, pour le marché des grands écrans, la demande de téléviseurs plats avec écrans OLED devrait augmenter dans un avenir proche.

Marché des diodes électroluminescentes organiques (OLED): informations clés – tendance future

Le marché OLED est divisé sur la base de la géographie en Amérique du Nord, Europe, APAC, SAM et MEA. La production d’écrans à économie d’énergie, y compris la technologie verte, stimule la croissance du marché OLED dans presque toutes les régions. Avec une sensibilisation accrue du public aux produits respectueux de l’environnement, des entreprises telles que Sony, Apple, Philips et Samsung améliorent l’efficacité de l’affichage avec OLED.

Sachant que les écrans LCD et plasma consomment plus d’énergie, les producteurs font également des développements avec des écrans OLED qui consomment moins d’énergie et offrent une flexibilité. Le scénario actuel sur le marché mondial des OLED montre que l’APAC domine le marché, suivi de l’Amérique du Nord.

Marché des diodes électroluminescentes organiques (OLED): aperçu segmentaire

Deux des principales sociétés de fabrication d’écrans OLED, à savoir LG Display et Samsung Display, sont principalement concentrées en Corée du Sud, et les deux sociétés se concentrent en permanence sur l’augmentation de leur capacité de production et la fabrication de panneaux OLED de grande taille. Outre les entreprises mentionnées ci-dessus, la plupart des entreprises de fabrication d’écrans OLED sont présentes en Asie-Pacifique, en particulier à Taïwan et en Chine, et investissent intensément dans la R&D de panneaux OLED dans le but d’améliorer la productivité en réduisant les coûts engagés dans le processus de fabrication. .

La croissance devrait augmenter au cours de la période de prévision avec l’émergence de nouvelles entreprises investissant dans les activités de fabrication d’OLED et les dernières avancées en cours pour le développement de la technologie OLED. La technologie d’affichage est devenue un fragment omniprésent de notre vie quotidienne. Un micro-écran est un écran extrêmement petit mesurant moins de 25 mm lorsqu’il est mesuré en diagonale.

Ces unités d’affichage ont des écrans à haute résolution et haute densité utilisés par des unités d’affichage agrandies. Les micro-écrans ont été introduits il y a environ deux décennies. Les micro-écrans sont mis en œuvre dans divers secteurs verticaux de l’industrie tels que l’industrie, le commerce, l’aérospatiale, l’armée, l’automobile, la médecine et l’application de la loi et le sauvetage. Les micro-écrans sont principalement utilisés dans les HMD et les HUD pour l’armée et l’aérospatiale. Micro-OLED a été le pionnier dans l’offre de micro-écrans basés sur OLED aux marchés verticaux militaires et aérospatiaux. Ces unités d’affichage améliorent la résolution de l’image et consomment moins d’énergie.

