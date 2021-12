Marché des diodes électroluminescentes à puce sur carte Analyse de l’industrie 2021, aperçus historiques, tendances et prévisions 2028

Chip-On-Board Light Emitting Diodes Market est un rapport professionnel et méticuleux qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Il se dote d’une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir.

En outre, les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions employés par les différents acteurs clés s’expliquent bien par les profils d’entreprise systémiques couverts dans ce rapport de marché de grande envergure. Étant un rapport d’étude de marché détaillé, le rapport sur le marché des diodes électroluminescentes à puce donne aux entreprises un avantage concurrentiel. Toutes ces données et informations sont très importantes pour les entreprises lorsqu’il s’agit de définir les stratégies de production, de commercialisation, de vente, de promotion et de distribution des produits et services. Le rapport sur le marché des diodes électroluminescentes embarquées donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations.

Le marché mondial des diodes électroluminescentes embarquées devrait connaître un TCAC sain de 38,67% au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique de 2017. Demande croissante d’éclairage intelligent dans le monde et les progrès technologiques des diodes électroluminescentes embarquées sont le principal facteur de croissance de ce marché.

Définition du marché : marché mondial des diodes électroluminescentes sur carte

Les diodes électroluminescentes embarquées sont une nouvelle technologie qui est utilisée pour emballer ou rassembler les multiples LED dans un module d’éclairage. Ils sont économes en énergie et nécessitent très peu d’espace. Ils sont largement utilisés à de nombreuses fins industrielles et commerciales car ils ont la capacité de fournir un meilleur mélange de couleurs. En raison de leur intensité élevée et de leur luminosité homogène, ils conviennent parfaitement aux applications à haute puissance. La prévalence croissante des techniques d’éclairage écoénergétiques est le facteur qui alimente la croissance de ce marché.

Facteurs de marché:

L’urbanisation et l’industrialisation croissantes stimuleront la croissance du marché

La demande croissante de techniques d’éclairage écoénergétiques propulsera également la croissance du marché

Les progrès technologiques et le développement des diodes électroluminescentes embarquées stimuleront également la croissance du marché

L’augmentation du soutien du gouvernement est un autre facteur qui stimule la croissance du marché

Contraintes du marché :

Le coût élevé des diodes électroluminescentes embarquées est le facteur entravant la croissance du marché

La complexité associée à la fabrication de diodes électroluminescentes sur puce constituera également un frein pour ce marché

Le manque de sensibilisation à la LED COB contribuera également à freiner la croissance du marché.

Segmentation : marché mondial des diodes électroluminescentes sur carte

Par application

Éclairage Résidentiel Espace de bureau Industriel Espace boutique Industrie hôtelière Lumière d’extérieure Architectural

Automobile Intérieur Extérieur Lampe frontale Feu de position DRL Feu arrière Rétroéclairage Télévision LED Surveiller Ordinateurs de poche Éclairage d’affichage d’écran Autres Équipement médical Projecteur Éclairage haute luminosité



Par géographie

Amérique du Nord S. Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie K. La France Espagne Pays-Bas Belgique la Suisse dinde Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Inde Corée du Sud Australie Singapour Malaisie Thaïlande Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Egypte Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En mai 2019, Luminus Devices a annoncé le lancement de ses deux nouveaux Pico-COB afin qu’ils puissent étendre leur portefeuille Gen4 LED COB. Ces nouveaux Pico-COB ont la capacité de créer une densité de flux élevée et peuvent être utilisés pour des applications telles que résidentielles, muséales, hôtelières et autres. Ils peuvent également créer des effets dramatiques uniques avec des lancers plus longs et des faisceaux plus étroits

En décembre 2018, Cree, Inc. a annoncé le lancement de son nouvel ensemble de LED à puce sur carte (COB) XLamp eTone LED spécialement conçues pour fournir une qualité de lumière à indice de rendu des couleurs (CRI) de 90. Ils peuvent être utilisés dans des applications telles que les musées, les commerces de détail, les soins médicaux et autres. Ces LED sont disponibles à la fois en densité standard XLamp CXA2 et en LED à puce embarquée (COB) XLamp CMA et CMT à haute intensité.

Analyse compétitive

Le marché mondial des diodes électroluminescentes embarquées est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des diodes électroluminescentes embarquées pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Parmi les principaux concurrents qui travaillent actuellement sur le marché mondial des diodes électroluminescentes embarquées figurent OSRAM Opto Semiconductors GmbH, CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD, Cree, Inc, EVERLIGHT, Tridonic, Sharp Devices Europe., ProPhotonix, Luminus, Inc. ., Bridgelux, Inc., LG INNOTEK., SAMSUNG, Trans-Lux Corporation, NICHIA CORPORATION, ACUITY BRANDS LIGHTING, INC, Mouser Electronics, Inc., Excelitas Technologies Corp., Havells India Ltd., Lumileds Holding BV, molex, TongYiFang , Component Distributors Inc. et autres.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

