Marché des désinfectants de surface jusqu’en 2029 Analyse mondiale de l’industrie par les principales entreprises clés | 3M, Ecolab, Gesco Healthcare Pvt. Ltd., Contec, Inc., BETCO, CARROLLCLEAN, Cetylite, Inc., GOJO Industries

Le marché mondial des désinfectants de surface devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,8% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 12 440,81 millions d’ici 2029.

Le marché mondial des désinfectants de surface rapport met en lumière les principales dynamiques de marché du secteur. Ce rapport de renseignement comprend des enquêtes basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des prévisions futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux diagrammes, aux graphiques, aux camemberts, au prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principales forces motrices et restrictives de ce marché, le rapport propose également une étude complète des tendances et développements futurs du marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, y compris leur aperçu de l’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT. Il présente une vue d’ensemble à 360 degrés du paysage concurrentiel des industries.

La prise de conscience croissante de l’hygiène environnementale et personnelle a fortement influencé la croissance du marché des désinfectants de surface. Dans cette optique, les progrès rapides des désinfectants de surface et les réglementations strictes pour l’utilisation de désinfectants de surface agissent également comme un déterminant clé favorisant la croissance du marché des désinfectants de surface au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, la forte présence de conditions favorables les réglementations concernant l’utilisation de désinfectants de surface dans les hôpitaux, les laboratoires de diagnostic et les laboratoires de recherche ainsi que l’augmentation des cas de maladies chroniques ont également un impact positif sur la croissance du marché des désinfectants de surface. Le principal facteur responsable de la croissance du marché est la sensibilisation croissante des consommateurs à l’hygiène et aux soins de santé préventifs.

Définition du marché

La demande croissante des établissements de santé, l’augmentation des troubles chroniques et l’évolution de la préférence des consommateurs vers les désinfectants biosourcés et respectueux de la nature devraient propulser la croissance du marché mondial des désinfectants de surface. La sensibilisation croissante de la population et l’accent mis sur les initiatives de recherche et développement (R&D) offriront des opportunités sur le marché mondial des désinfectants de surface. Cependant, les risques environnementaux et sanitaires associés aux désinfectants devraient remettre en cause la croissance du marché des désinfectants de surface.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des désinfectants de surface sont 3M, Ecolab, Gesco Healthcare Pvt. Ltd., Contec, Inc., BETCO, CARROLLCLEAN, Cetylite, Inc, GOJO Industries, Inc., Medalkan, Medline Industries, LP., Metrex Research, LLC., Spartan Chemical Company, Inc., RUHOF, ZEP Inc., KINNOS INC, PDI, Inc, Pal International, OXY PHARM, Reckitt Benckiser Group PLC., PurposeBuilt Brands, SC Johnson & Son Inc., Brulin, MEDIVATORS Inc, Pharmax Limited, Whiteley, Procter & Gamble, STERIS, The Clorox Company, PAUL HARTMANN AG et Diversey Holdings LTD.

Ce rapport sur le marché des désinfectants de surface fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des désinfectants de surface, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des désinfectants de surface

Le marché mondial des désinfectants de surface est classé en fonction de la composition, du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Composition

Alcools

Chlore

Ammonium quaternaire

Aldéhydes

Peroxydes

Biodésinfectants

Sur la base de la composition, le marché mondial des désinfectants de surface est classé en six segments : les alcools, le chlore, l’ammonium quaternaire, les aldéhydes, les peroxydes et les biodésinfectants.

Taper

Liquide

Lingettes

Vaporisateurs

En fonction du type, le marché mondial des désinfectants de surface est classé en trois segments liquides, lingettes et sprays.

Application

Désinfection des surfaces

Désinfection des instruments

Autres applications

En fonction de l’application, le marché mondial des désinfectants de surface est segmenté en désinfection de surface, désinfection d’instruments et autres applications.

Utilisateur final

Hôpital

Laboratoires de diagnostic et de recherche

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

nourriture et boissons

Résidentiel

Marché des désinfectants de surface : l’analyse régionale comprend :

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada.)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (pays du CCG et Égypte.)

Dynamique du marché mondial des désinfectants de surface

Conducteurs

Augmentation de la demande des établissements de santé

Avec le nombre croissant de chirurgies pratiquées dans les hôpitaux, il y a eu de plus en plus de désinfectants dans les procédures chirurgicales pour éviter les infections et fournir des soins de qualité aux patients et un maintien de l’hygiène. L’utilisation croissante de désinfectants pour désinfecter diverses surfaces telles que les instruments médicaux réutilisables tels que les endoscopes, la stérilisation inappropriée du matériel médical et l’insuffisance de la désinfection de haut niveau peuvent entraîner des effets graves et indésirables sur les patients.

Hausse des occurrences de maladies chroniques

La population croissante de patients âgés devrait modifier les systèmes de prestation et de travail des services de santé et créer un marché plus important pour les désinfectants de surface, car la population âgée est susceptible de contracter des infections nosocomiales (IAS). De plus, une augmentation des maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, et autres, nécessitent un séjour prolongé à l’hôpital. D’où une augmentation du nombre de cas d’infections nosocomiales avec ces séjours.

Augmentation de la demande de produits après l’épidémie de Covid-19

La pandémie a perturbé tous les systèmes de santé dans le monde en raison de l’afflux croissant de patients dans les hôpitaux. Plusieurs hôpitaux temporaires ont également été mis en place pour faire face à une incidence croissante de la maladie afin de contrôler cela. Par conséquent, la propagation du COVID-19 a provoqué une augmentation de la demande de produits de nettoyage et de désinfection en raison de la sensibilisation croissante à la sécurité, à l’hygiène et à la santé. Par conséquent, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation du nombre d’hôpitaux temporaires stimulent également la demande de désinfectants de surface. En outre, des facteurs tels que la demande croissante de lits d’hôpitaux et d’unités de soins intensifs et le nombre croissant d’installations d’isolement ont considérablement stimulé la demande de désinfectants de surface.

Faire évoluer la préférence des consommateurs vers l’utilisation de désinfectants biosourcés et respectueux de la nature

Les désinfectants de surface biosourcés sont largement préférés par les consommateurs en raison de la tendance croissante à utiliser des produits respectueux de l’environnement et des produits qui n’ont pas d’effets toxiques sur la santé et l’environnement. De plus, des réglementations strictes concernant l’utilisation excessive de produits chimiques ont propulsé la croissance des désinfectants biosourcés au cours des quelques années. Les désinfectants de surface biosourcés sont également très efficaces. Ils aident à tuer les germes sans laisser de résidus chimiques toxiques et éliminent les effets dangereux sur la peau, les yeux et le système respiratoire. Ces avantages ont attiré l’attention des consommateurs sur les produits désinfectants de surface biosourcés. En outre, l’intérêt croissant des fabricants de désinfectants de surface pour investir dans la recherche et

Opportunités

Sensibilisation croissante d’une grande partie de la population

Des organisations gouvernementales et non gouvernementales telles que l’Organisation mondiale de la santé ont également lancé des programmes de sensibilisation et des directives concernant la sensibilisation des consommateurs à la santé et à l’hygiène et à l’utilisation appropriée des désinfectants dans leurs lieux respectifs. Tout cela devrait offrir une foule d’opportunités pour la croissance et le développement du marché mondial des désinfectants de surface.

Accent accru sur les initiatives de recherche et développement (R&D)

Les fabricants du marché des désinfectants de surface modernisent également leurs installations de production pour répondre à la demande accrue de désinfectants due à la nouvelle épidémie de coronavirus, en plus de lancer des produits avec de nouvelles formulations qui tuent efficacement les germes et les bactéries sur diverses surfaces. Par conséquent, la concentration et le développement croissants des initiatives de recherche et développement créeront des opportunités pour tirer parti de la croissance du marché mondial des désinfectants de surface.

Contraintes/Défis

Manque de compréhension concernant l’utilisation des pratiques de désinfection standard par les utilisateurs finaux

Dans les établissements environnementaux et de santé, le nettoyage est une intervention complexe de prévention et de contrôle des infections nécessitant une approche multidimensionnelle. Cela comprend la formation, un suivi approprié, des audits et des commentaires réguliers, des rappels et l’affichage des SOP dans les domaines clés. La formation du personnel de nettoyage doit porter sur les politiques et les SOP de l’établissement de santé et sur les directives nationales de la région.

Disponibilité de produits et technologies alternatifs sur le marché

Certaines des technologies de désinfection comprennent la lumière UV et la vapeur. La vapeur à haute température, à faible humidité ou sèche ne laisse aucun résidu ni film chimique. Ceci est très efficace et convient à de nombreuses surfaces. La lumière UV-C est appropriée pour des applications de désinfection spécifiques. Il peut désinfecter les salles médicales inoccupées et les appareils électroniques de haute technologie et peut être utilisé à l’intérieur des conduits d’air pour désinfecter l’air. De plus, de nouvelles technologies de décontamination sans contact et automatisées ont été adoptées, notamment les aérosols et le peroxyde d’hydrogène vaporisé, les appareils mobiles qui émettent une lumière ultraviolette continue (UV-C) et une lumière à spectre étroit à haute intensité (405 nm). Ces technologies ont montré une réduction de la contamination bactérienne sur les surfaces. Par conséquent,

