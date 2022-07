Marché des désinfectants de surface Analyse du rapport et aperçu du marché mondial en termes de taille, de part, de croissance et de développement 2028

Le marché mondial des désinfectants de surfacerapport met en lumière les principales dynamiques de marché du secteur. L’exécution du rapport d’étude de marché sur les désinfectants de surface devient très vitale pour le succès des entreprises, car elle offre de nombreux avantages, notamment des informations sur la croissance des revenus et l’initiative de développement durable. Le rapport d’étude de marché à grande échelle sur les désinfectants de surface est un aperçu absolu du marché qui prend en compte divers aspects de la définition du produit, de la segmentation du marché en fonction de divers paramètres et du paysage marchand établi. Ce rapport de l’industrie propose également aux entreprises le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la valeur de la production, les coordonnées du fabricant et les parts de marché de l’entreprise. En outre,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des désinfectants de surface était évalué à 2,9 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 5,46 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,22 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur le marché tels que la valeur de marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production , l’analyse des brevets et les avancées technologiques.

Définition du marché

Un désinfectant de surface est un composé chimique utilisé pour détruire les micro-organismes présents sur les surfaces. Il n’est pas nécessaire que le désinfectant tue tous les micro-organismes, en particulier les spores bactériennes résistantes. Il est moins efficace que la stérilisation car il s’agit d’un processus chimique extrême qui tue tous les types de vie. Les désinfectants se distinguent normalement des autres agents antimicrobiens comme les antibiotiques. Les antibiotiques détruisent tous les micro-organismes dans le corps, et les antiseptiques, qui détruisent les micro-organismes sur les tissus vivants, mais le désinfectant de surface détruit les micro-organismes présents à la surface des objets.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des désinfectants de surface sont :

docteur Deppe GmbH (Allemagne)

Reckitt Benckiser Group plc (Royaume-Uni)

Groupe Codi (Pays-Bas)

Dreumex (Pays-Bas)

RCP Ranstadt GmbH (Allemagne)

The Hygiene Company (Royaume-Uni)

Uniwipe Europe Ltd (Royaume-Uni)

KCWW (États-Unis), Ecolab (États-Unis)

CleanWell, LLC. (NOUS)

Seventh Generation Inc (États-Unis)

La Claire Manufacturing Company (États-Unis)

Laboratoires Parker (États-Unis)

GOJO Industries, Inc. (États-Unis)

Stepan Company (États-Unis)

Whiteley (États-Unis)

Linghai Zhan Wang Biotechnology Co., Ltd. (Chine)

Jainam Invamed Private Limited (Inde)

Hangzhou Wipex Nonwovens Co, Ltd. (Chine)

Dynamique du marché des désinfectants de surface

Conducteurs

Augmenter l’utilisation de l’hypochlorite de sodium dans les désinfectants de surface

L’hypochlorite de sodium est l’un des désinfectants liquides généralement utilisés dans l’industrie de l’élevage. C’est une solution aqueuse et elle n’est pas affectée par la dureté de l’eau. Ces désinfectants liquides sont principalement utilisés pour écarter le risque de nombreuses maladies et traiter les infections du bétail. Cela augmente la demande d’hypochlorite de sodium dans la fabrication de désinfectants de surface.

Augmenter le nombre d’initiatives gouvernementales pour sensibiliser les consommateurs

Les gouvernements ont pris de nombreuses initiatives pour sensibiliser les consommateurs à l’importance du maintien de l’hygiène. En raison de la pandémie de COVID-19 , les consommateurs ont été sensibilisés à l’importance de maintenir un degré minimal d’assainissement dans toutes les zones. Un grand nombre de maladies sont affectées par des situations insalubres qui sont soit la raison de leur transmission. En raison de ces règles gouvernementales, la sensibilisation accrue à l’hygiène a augmenté la demande de désinfectant de surface et devrait stimuler la croissance du marché.

Utilisation de produit écologique

Les options de nettoyage ordinaires sont ruineuses pour la nature de plusieurs manières, telles que les fumées qui sont rejetées par les bureaux commerciaux en nettoyant les articles par évaporation. Cela peut être dû à des problèmes de santé des individus et même des animaux chaque fois qu’ils sont inhalés. Les désinfectants de surface respectueux de l’environnement sont bons pour la terre car ils contiennent des constituants naturels. Le passage à des méthodes plus écologiques réduit la contamination de nos conduits et limite l’effet d’appauvrissement de la couche d’ozone.

Opportunités

Le marché des désinfectants nécessite des progrès qui n’auraient pas d’effet néfaste sur l’atmosphère tout en gardant à l’esprit la sécurité des travailleurs. De plus, le produit désinfectant de surface est maintenant utilisé dans le secteur alimentaire, offrant ainsi des opportunités intéressantes pour augmenter le marché. Les pays émergents offrent également des opportunités importantes aux acteurs du marché sur les marchés de la désinfection et de la stérilisation. Les économies émergentes de la région en développement présentent des opportunités d’investissement lucratives pour les industries multinationales de contrôle des infections afin de délocaliser leurs opérations commerciales vers ces marchés. Ce sont quelques facteurs qui agiront comme moteurs du marché et augmenteront encore les opportunités précieuses pour le taux de croissance du marché des désinfectants de surface.

Portée du marché mondial des désinfectants de surface

Le marché des désinfectants de surface est segmenté en fonction de la composition, du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composition

Alcools

Composés chlorés

Composés d’ammonium quaternaire

Peroxyde d’hydrogène

L’acide peracétique

Les autres

Taper

Liquides

Lingettes

Vaporisateurs

Application

Désinfection des surfaces

Désinfection des instruments

Les autres

Utilisateur final

Paramètres hospitaliers

Laboratoires de diagnostic

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Laboratoires de recherche

Analyse / aperçu régional du marché des désinfectants de surface

Le marché des désinfectants de surface est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, composition, type, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des désinfectants de surface sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des désinfectants de surface en termes de part de marché au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de désinfectant de surface dans cette région. La région Amérique du Nord est en tête du marché des désinfectants de surface en raison des cas croissants d’infections nosocomiales et des règles gouvernementales strictes concernant l’utilisation des désinfectants dans cette région.

Au cours de la période projetée, l’Asie-Pacifique devrait être la région qui se développe le plus rapidement en raison de la croissance des niveaux de revenu disponible des consommateurs, de la croissance démographique, de l’industrialisation et de l’urbanisation rapide dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Perspectives post-covid-19 :

Les lecteurs de la section comprendront comment le scénario du marché des désinfectants de surface a changé à travers le monde pendant la pandémie et après la pandémie. L’étude est réalisée en gardant à l’esprit les changements dans des aspects tels que la production, la demande, la consommation et la chaîne d’approvisionnement. Les experts du marché ont également mis en évidence les facteurs clés qui contribueront à créer des opportunités pour les acteurs et à stabiliser l’ensemble du marché dans les années à venir.

