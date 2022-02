Marché des Déshydrateurs Alimentaires Développements Récents Et Tendances Émergentes Jusqu’en 2029 | Tribest. , Koolatron États-Unis. , Déshydrateur Excalibur, National Presto Industries, Inc., LEM PRODUCTS

L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché mondial des déshydrateurs alimentaires projettera un TCAC de 5,92% pour la période de prévision 2021-2028. La croissance et l’expansion de l’industrie des aliments et des boissons, l’augmentation constante de la population dans le monde entier, la prise de conscience croissante des consommateurs envers des produits alimentaires de haute qualité, sains et nutritionnels, la demande croissante pour une durée de conservation plus longue des produits alimentaires et l’augmentation du revenu personnel disponible des grandes entreprises sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des déshydrateurs alimentaires.

Les déshydrateurs alimentaires sont les dispositifs ou l’équipement utilisés pour éliminer la teneur excessive en eau et en humidité présente dans l’aliment afin d’améliorer sa conservation. Les déshydrateurs alimentaires sont utilisés pour chauffer la teneur en eau des fruits et légumes, ce qui empêche la croissance des micro-organismes. Le séchage des aliments entraîne donc une diminution du poids et de la masse de l’aliment. Cela permet de stocker un grand volume de produits alimentaires dans le même espace et d’éviter tout type de déversement.

Le rapport sur le marché des déshydrateurs alimentaires présente les profils des entreprises suivantes: – Tribest. , Koolatron États-Unis. , Déshydrateur Excalibur, National Presto Industries, Inc., LEM PRODUCTS, Hamilton Beach Brands, Inc., The Sausage Maker Inc., NutriChef Kitchen, LLC. , Aroma Housewares Company, Buffalo. , STX International, Avantco Equipment, Vitality 4 Life USA LLC. , Guangdong Weierxin Industrial Co., Ltd., Kerone Engineering Solutions LTD. , Weston Brands LLC. , Salton Corp., tsmproducts, ACCESSOIRES DE CUISINE RONCO, Samma Service

Ce rapport étudie la situation et les prévisions du marché mondial des déshydrateurs alimentaires et fournit les prix des produits par taille (valeur et volume), chiffre d’affaires (millions de dollars américains), fabricant, type, application et région du marché mondial des déshydrateurs alimentaires. Les rapports sur les matériaux, les applications et le marché géographique des déshydrateurs alimentaires avec des prévisions mondiales jusqu’en 2029 sont des connaisseurs, avec des recherches approfondies axées sur les régions clés (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique). fourni. Et des pays importants (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud, Chine).

Par type (déshydrateur d’aliments empilable, déshydrateur d’aliments à étagères, etc.), technologie (résidentielle, commerciale, industrielle et autre), source (électrique, biocarburant, solaire et autre), industrie de l’utilisateur final (industrie des aliments et des boissons, industrie des aliments nutritionnels, produits à base de plantes) industrie, hôtellerie, restauration, restauration (HoReCa), secteur domestique et autres),

Segments de marché par région, cible de l’analyse régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays scandinaves, Espagne, Suisse, autre Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et autres APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud et autres AME)

table des matières –

Taille, situation et prévisions du marché mondial des déshydrateurs alimentaires pour 2029

1 Aperçu du marché

2 Profil du fabricant

3 Ventes mondiales de déshydrateurs alimentaires, bénéfices, part de marché, concurrence par fabricant

4 Analyse du marché mondial des déshydrateurs alimentaires par région

Déshydrateur alimentaire nord-américain par 5 pays

6 déshydrateurs alimentaires européens par pays

7 déshydrateurs alimentaires Asie-Pacifique par pays

Déshydrateur alimentaire de riz du sud de 8 pays

9 déshydrateurs alimentaires au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 segments du marché mondial des déshydrateurs alimentaires par type

11 Segment de marché mondial des déshydrateurs alimentaires par application

12 Prévisions du marché des déshydrateurs alimentaires

13 Canaux de vente, distributeurs, négociants, revendeurs

14 Résultats et conclusions de l’enquête

15 Annexe

