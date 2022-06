Marché des déodorants Nouvelles opportunités commerciales, taux de croissance, tendance de développement et études de faisabilité d’ici 2028

Déodorants est un document de marché professionnel et exhaustif qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. De plus, les revues sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont également effectuées dans ce document de marché. Ce rapport d’étude de marché est généré en gardant à l’esprit les besoins commerciaux actuels et les progrès technologiques. Un rapport sur le marché international des déodorants fournit des statistiques importantes sur l’état du marché des fabricants mondiaux et régionaux et constitue une source utile d’assistance et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’ industrie des aliments et boissons, des matériaux et des emballages, des produits de grande consommation .

Analyse et aperçu du marché : marché mondial des déodorants

Le marché des déodorants atteindra une valorisation estimée à 38,13 milliards USD d’ici 2028, tout en enregistrant cette croissance à un taux de 5,40% pour la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport sur le marché des déodorants analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison de la demande croissante d’ingrédients naturels dans les produits déodorants.

Le rapport d’étude «Déodorants Market» fournira un aperçu bénéfique en mettant l’accent sur le marché mondial. Les principaux acteurs du marché sont Unilever ; Procter & Gamble.; Henkel AG & Co. KGaA ; L’Oréal ; Beiersdorf AG; L’OCCITANE INTERNATIONAL SA. ; Produits de beauté AVON India Pvt Ltd ; les soins de la peau d’Elsa ; SPEICK Cosmétiques Naturels; Weleda ; Laverana GmbH & Co. KG; Produits EO.; La vallée de l’Indus.; Lavanille ; Sebapharma GmbH & CO. KG; REVLON; Estée Lauder Inc; Calvin Klein.; Burberry Limitée ; Dior; Giorgio Armani SpA

Les déodorants sont des produits parfumés qui sont utilisés sur le corps pour transformer la croissance bactérienne en une odeur fraîche qui se développe dans l’odeur corporelle. La sueur n’est pas nécessairement puante ; c’est presque inodore en fait. Afin d’éviter la puanteur jusqu’à ce qu’elle commence, les déodorants fournissent un certain pouvoir antibactérien et jouent un rôle crucial dans la prévention de l’odeur associée à la dégradation bactérienne de la transpiration dans les pieds, les aisselles et d’autres parties du corps. Le nom déodorant signifie qu’il s’agit d’un spray qui diffuse un parfum à un endroit ou à une personne où qu’il soit pulvérisé.

L’utilisation croissante de déodorants non aérosols et les facteurs démographiques, l’augmentation de la population active passant beaucoup de temps à l’extérieur exigent des déodorants pour garder leur corps frais, la disponibilité d’un format d’emballage pratique et la modification de l’utilisation des déodorants chez les consommateurs, augmentant les préférences du consommateur en ce qui concerne les utilisations des déodorants contenant des ingrédients naturels en raison des effets néfastes croissants des ingrédients artificiels sur la santé, la popularité croissante des sticks et des produits biologiques sont parmi les facteurs majeurs et vitaux susceptibles d’accélérer la croissance du marché des déodorants dans le projeté période 2021-2028. D’autre part, l’innovation dans de nouveaux formats et parfums ainsi que le nombre croissant d’activités de marketing et de promotion via les médias sociaux et la sensibilisation croissante des consommateurs au contenu du produit, ce qui contribuera davantage en générant des opportunités massives qui conduiront à la croissance des déodorants. marché dans le délai prévisionnel mentionné ci-dessus.

Les déodorants contiennent divers types de produits chimiques tels que des composés d’aluminium , de la cyclométhicone et d’autres qui peuvent provoquer une réaction allergique susceptible d’agir comme un facteur de restriction du marché pour la croissance des déodorants dans le délai prévu mentionné ci-dessus.

Portée du marché mondial des déodorants et taille du marché

Le marché des déodorants est segmenté en fonction du type de produit, du canal de distribution, du matériau d’emballage et de l’utilisateur final. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des déodorants est segmenté en spray, crèmes, roll-on et autres. D’autres ont été segmentés en lingettes, gels et bâtons.

Sur la base du canal de distribution, le marché des déodorants est segmenté en supermarchés / hypermarchés, dépanneurs, pharmacies et drogueries, vente au détail en ligne et autres.

Sur la base des matériaux d’emballage, le marché des déodorants est segmenté en métal, plastique et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des déodorants est segmenté en hommes, femmes et autres.

Analyse régionale

Cette section couvre la segmentation régionale qui accentue la demande actuelle et future du marché des déodorants à travers cette section couvre la segmentation régionale qui accentue la demande actuelle et future du marché des déodorants COVID-19 en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient & Afrique. En outre, le rapport se concentre sur la demande de segments d’applications individuelles dans toutes les régions importantes. En outre, le rapport se concentre sur la demande de segments d’applications individuelles dans toutes les régions importantes.

Certains des principaux points forts des couvertures Toc : –

Introduction

Hypothèses et méthodologie de recherche

Résumé

Aperçu du marché

Idées clés

Analyse et prévisions du marché mondial des déodorants, par produit

Analyse et prévisions du marché mondial des déodorants, par détecteur

Analyse et prévisions du marché mondial des déodorants, par technologie

Analyse et prévisions du marché mondial des déodorants, par application

Analyse et prévisions du marché mondial des déodorants, par utilisateur final

Analyse et prévisions du marché mondial des déodorants, par région

Analyse et prévisions du marché des déodorants en Amérique du Nord

Analyse et prévisions du marché des déodorants en Europe

Analyse et prévisions du marché des déodorants en Asie-Pacifique

Analyse et prévisions du marché des déodorants en Amérique latine

Analyse et prévisions du marché des déodorants au Moyen-Orient et en Afrique

Paysage concurrentiel

