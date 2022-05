Marché des couteaux de cuisine : la dynamique de croissance des pays développés et en développement accélère une croissance étonnante avec des acteurs clés influents. Dick GmbH & Co. KG (Allemagne), GLOBAL KNIVES USA (États-Unis)

Un excellent rapport d’étude de marché sur les couteaux de cuisine a été préparé avec les meilleurs outils avancés de collecte, d’enregistrement, d’estimation et d’analyse des données de marché. Le rapport est doté des connaissances et des informations constantes sur la révolution du paysage du marché, de ce qui existe déjà sur le marché, des tendances futures ou de ce que le marché attend, de l’environnement concurrentiel et des stratégies à planifier pour surpasser les concurrents. Les informations sur le marché données dans ce rapport marketing sont basées sur une analyse Swot sur laquelle les entreprises peuvent compter en toute confiance. Le rapport crédible sur le marché des couteaux de cuisine aide à définir les stratégies commerciales des entreprises de petite, moyenne et grande taille.

La popularité croissante des émissions de téléréalité telles que Top Chef, MasterChef, Hell’s Kitchen, Iron Chef et Chopped, qui ont revitalisé le domaine de la cuisine, est un moteur de croissance clé. De plus, la cuisine est devenue un choix de carrière populaire, ce qui devrait stimuler la demande de couteaux de cuisine.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des couteaux de cuisine était évalué à 1,30 milliard USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 2,03 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Friedr. Dick GmbH & Co. KG (Allemagne), GLOBAL KNIVES USA (États-Unis), KAI USA LTD (États-Unis), MAC Knife (États-Unis), Messermeister (Allemagne), Victorinox AG (Suisse), Dexter-Russell, Inc. (États-Unis) , Kai Corporation (Japon), Samuel Staniforth (Royaume-Uni), TOJIRO Co Ltd (Japon), Zwilling JA. Henckels AG (Allemagne), Knife Wizard (Royaume-Uni)

Table des matières: Rapport d’étude sur le marché mondial des couteaux de cuisine

Chapitre 1 : Aperçu du marché mondial des couteaux de cuisine

Chapitre 2: Impact économique mondial sur le marché des couteaux de cuisine

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4 : Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5 : Offres mondiales (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6: Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Chapitre 8: Chaîne de valeur de l’industrie du marché

Chapitre 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/commerçants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par vendeurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13 : Période de prévision du marché

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché des couteaux de cuisine dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

