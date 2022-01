Marché des Couches pour adultes 2022 Tendances Émergentes, Taux de croissance et Principaux Acteurs clés: First Quality Enterprises, Inc., KCWW., Attends Healthcare Products, Inc., Unicharm Corporation, Abena Group

L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché des couches pour adultes connaîtra un TCAC de 8,73% pour la période de prévision 2021-2028.

L’augmentation de la population gériatrique et la sensibilisation et la demande croissantes pour les couches biodégradables sont les deux principaux facteurs de croissance du marché des couches pour adultes.

Les couches pour adultes remplissent les mêmes fonctions que celles des couches pour bébés. Cependant, d’après le nom lui-même, il est clair que ces couches sont conçues uniquement pour être utilisées par des adultes. Les couches pour adultes sont conçues pour soutenir l’incontinence chez l’adulte. L’incontinence est un problème courant chez les personnes âgées. Il est plus observé chez les femmes que chez les hommes. Les couches pour adultes sont principalement portées par des adultes souffrant d’une autre urgence médicale telle que la diarrhée, une mobilité réduite, etc. Les couches pour adultes sont disponibles pour les hommes et les femmes et sont disponibles dans les hypermarchés / supermarchés, les dépanneurs, les magasins spécialisés, les pharmacies / pharmacies et autres.

Le rapport sur le marché des couches pour adultes présente les entreprises suivantes, notamment : – First Quality Enterprises, Inc., KCWW., Attends Healthcare Products, Inc., Unicharm Corporation, Abena Group, Daio Paper Corporation., DSG INTERNATIONAL., Advisor., Essity Aktiebolag (publ.), PAUL HARTMANN AG, Wellspect HealthCare, Hollister Incorporated, TZMO SA, Domtar Corporation, Ontex, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ), Tranquility, Medtronic, Hengan International Group Company Ltd., NIPPON PAPER INDUSTRIES CO., LTD .

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des couches pour adultes, catégorise la taille du marché mondial des couches pour adultes (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des couches pour adultes par matériau, application et géographie avec des prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type de produit (sous-vêtements et slips, protections et protections et collecteurs d’égouttement et protège-lits), orientation client (hommes, femmes et unisexe), canal de distribution (hypermarchés/supermarché, dépanneurs, magasins spécialisés, pharmacies/pharmacies et autres), Utilisation finale (hôpitaux, ménages et autres)

