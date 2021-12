Marché des connexions machine à machine (M2M) 2021 – Ventes, revenus, tendances actuelles et prévisions de l’industrie mondiale 2028

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché des connexions machine à machine (M2M) aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très claire de l’environnement commercial et de l’industrie des connexions machine à machine (M2M). Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des connexions machine à machine (M2M) est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des connexions machine à machine (M2M) devrait passer de sa valeur initiale estimée de 6,67 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 9,52 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 4,55% au cours de la période de prévision de 2019- 2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la croissance de l’industrie automobile.

Concurrents clés du marché : marché mondial des connexions de machine à machine (M2M)

Parmi les principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des connexions de machine à machine (M2M) figurent AT&T Intellectual Property (États-Unis), Cisco Systems, Inc. (États-Unis), Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine), NXP Semiconductors ( Europe), Texas Instruments Incorporated (États-Unis), Telenor Group (Europe), Intel Corporation (États-Unis), FANSTEL CORP (États-Unis), Vodafone Group (Royaume-Uni). Murata Manufacturing Co. (Japon), Afero (États-Unis), Deutsche Telekom AG (Europe), Gemalto NV (Europe), Telit (Japon), Verizon Digital Media Services (États-Unis).

Facteurs de marché:

Augmentation des connexions M2M entre divers secteurs verticaux de l’industrie, en raison de l’augmentation des connexions M2M, cela agit comme un moteur vers le marché.

Adoption croissante des technologies cellulaires 4G/LTE et demande croissante pour une couverture réseau étendue, cet acte important en tant que moteur du marché.

Contraintes du marché :

Le manque de normalisation dans les protocoles de connectivité, en raison du manque de protocoles de connectivité, constitue une contrainte pour le marché.

Incapacité à tirer parti des avantages de la mobilité, cela constitue une contrainte pour le marché.

Segmentation : marché mondial des connexions de machine à machine (M2M)

Par technologie

Filaire Ethernet Industriel Ethernet industriel Modbus Profinet Fondation Fieldbus

Sans fil Courte portée Wifi Zigbee Bluetooth Réseau cellulaire Deuxième génération (2G) Troisième génération (3G) Quatrième génération (4G)/Évolution à long terme (LTE)



Par industrie

Fabrication

Applications grand public

Soins de santé Systèmes de surveillance des patients Détecteur de chute Distributeur de pilules intelligent Télémédecine

Utilitaires Réseaux intelligents Compteurs intelligents

Vendre au détail Distributeurs automatiques intelligents Caisse/POS sans contact Affichage numérique

Electronique grand public Smart TV Appareils intelligents

Automobile et transport Télématique Suivi/surveillance de la flotte

Surveillance de sécurité Sécurité commerciale et résidentielle Surveillance à distance



Par géographie

Amérique du Nord S. Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne La France Royaume-Uni Italie Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas la Suisse Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Thaïlande Malaisie Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En septembre 2016, VimpelCom Ltd. a sélectionné la plate-forme M2M/IoT de Cisco Jasper comme plate-forme de gestion de la connectivité intelligente sur l’ensemble de ses propriétés d’opérateur de réseau mondial. En raison de cet accord, les clients de VimpelCom sont susceptibles de mettre en œuvre et de gérer divers services M2M tels que la gestion de flotte et les compteurs intelligents. .

En février 2016, Intel a annoncé le lancement du modem 4G LTE-Advanced, Intel XMM 7480, uniquement pour fournir des services voix et données de haute qualité et à haut débit requis dans les smartphones, tablettes et PC de nouvelle génération.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

