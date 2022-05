Marché des compteurs d’immunoessais gamma avec attractivité, paysage concurrentiel et principaux acteurs clés (Hidex Oy, Perkin Elmer, Berthold Tech) | Prévisions jusqu’en 2029

Présentation du marché mondial des Compteurs d’immunoessais gamma :

Le marché mondial des compteurs d’immunoessais gamma croît avec un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 93,76 millions USD d’ici 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, l’immunodosage est un test biochimique qui mesure la présence ou la concentration d’une macromolécule ou d’une petite molécule dans une solution grâce à l’utilisation d’un anticorps ou d’un antigène. Le test biochimique est réalisé grâce à un appareil appelé « Gamma Counter ». Un compteur gamma est un instrument de mesure du rayonnement gamma émis par un radionucléide.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des Compteurs d’immunoessais gamma sont la croissance rapide de la prévalence des maladies chroniques et l’adoption croissante de la médecine nucléaire.

Le marché mondial des compteurs d’immunoessais gamma est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région. Sur la base du type de produit, le marché des compteurs immunoessai-gamma est segmenté en automatisé, manuel/semi-automatisé. By Well, le marché des compteurs immunoessai-gamma est segmenté en multipuits, monopuits. Sur la base de l’application, le marché des compteurs d’immunoessais gamma est segmenté en immunoessais radio, essais de médecine nucléaire, autres. Par état de la maladie, le marché des compteurs immunoessai-gamma est segmenté en biomarqueurs du cancer, maladies infectieuses, surveillance thérapeutique des médicaments, hormones endocrines, allergie, dépistage néonatal, marqueurs cardiaques, maladies auto-immunes, autres. Par mode d’achat, le marché des compteurs d’immunodosage-gamma est segmenté en achat pur et simple, achat de location. Par utilisateur final,

Objectifs du marché mondial des compteurs d’immunoessais gamma:

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché Compteurs d’immunoessais gamma

2 Analyser et prévoir la taille du marché Immunoassay-Gamma Counters, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché Compteurs d’immunoessais gamma pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des compteurs d’immunoessais gamma en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché Compteurs d’immunoessais gamma

Les principaux fabricants clés sont : Hidex Oy, Perkin Elmer Inc, Berthold Technologies GmbH & Co. KG, ENERSYS , Shinjin Medics Inc, LabLogic Systems Ltd et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Marché mondial des compteurs d’immunoessais gamma: table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial Immunoassay-Gamma Counters par régions

5 Analyse du marché mondial Immunoessai-gamma Compteurs par type

6 Analyse du marché mondial Immunoassay-Gamma Counters par applications

7 Analyse du marché mondial Immunoassay-Gamma Counters par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial Immunoessai-Gamma Counters

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial Immunoassay-Gamma Counters 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

