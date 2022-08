Marché des compteurs de particules par service, innovations technologiques, taille, part, tendances et application

Le rapport d’étude de marché sur les compteurs de particules est conçu avec une belle combinaison d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et de technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Dans le cadre de la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont effectuées sur la base de plusieurs segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Pour exécuter cette étude de marché, des outils et des techniques compétents et avancés ont été utilisés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les entreprises peuvent sûrement prévoir une réduction des risques et des échecs avec ce rapport de marché.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, on estime que 3,8 millions de personnes meurent chaque année des suites de la pollution de l’air domestique. En outre, les inquiétudes concernant la propagation du coronavirus par les particules en suspension dans l’air ont accru les inquiétudes concernant la concentration des particules, ce qui devrait augmenter la demande de contre-mesures contre les particules. L’expansion du marché peut être attribuée au besoin croissant de surveillance de la pollution de l’air à l’intérieur comme à l’extérieur. Les compteurs de particules surveillent la concentration de particules dans l’air ambiant, telles que la pollution, l’humidité, les particules de suie et d’autres contaminants, ce qui en fait un instrument important pour déterminer l’indice de qualité de l’air. L’industrie devrait se développer en raison des inquiétudes croissantes concernant la pollution intérieure dans les lieux clos.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des compteurs de particules, qui était de 381,29 millions USD en 2021, monterait en flèche jusqu’à 829,29 millions USD d’ici 2029, et devrait subir un TCAC de 10,20% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus du des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix , et cadre réglementaire.

Dynamique du marché des compteurs de particules

Conducteurs

Utilisation accrue des compteurs de particules

L’essor des secteurs manufacturiers dans les pays émergents, l’essor des industries pharmaceutiques et des semi-conducteurs et l’escalade des industries de haute technologie sont quelques-uns des facteurs à l’origine de l’expansion du marché des compteurs de particules entre 2022 et 2029. D’autre part, le secteur industriel en croissance dans les économies émergentes s’ouvrira une multitude de nouvelles opportunités, propulsant le marché des compteurs de particules tout au long de la période de prévision.

Réglementations et normes pour les salles blanches et la fabrication

Avec la demande croissante de produits certifiés, plusieurs certifications de qualité telles que les inspections ISO et les exigences nationales de sécurité et de qualité en matière de santé (NSQHS) sont devenues essentielles pour garantir que les processus de fabrication et les produits répondent aux normes les plus élevées possibles. Pour garantir le moins de contamination possible, les certifications de qualité exigent que les produits soient traités dans un environnement de salle blanche. Les salles blanches et les zones de travail surveillées sont de plus en plus utilisées pour fabriquer des articles de soins de santé en raison de la nécessité de maintenir un environnement stérile et sans contamination. De plus, le risque de réactions indésirables aux médicaments a nécessité une surveillance continue tout au long du processus de production pharmaceutique. Selon la FDA, de grandes entreprises pharmaceutiques telles que Major Pharmaceuticals et Rugby Laboratories ont rappelé des médicaments liquides commercialisés pour les nourrissons et les tout-petits en 2017 en raison d’une contamination par des particules. SCA Pharmaceuticals LLC a rappelé plusieurs lots de produits injectables la même année en raison d’une probable contamination bactérienne. Avec l’étendue de la R&D et de la fabrication, et avec elle, l’utilisation de compteurs de particules, l’accent mis sur une surveillance efficace s’est élargi pour garantir les normes les plus élevées possibles de sécurité et de qualité des produits.

Opportunités

Opportunités de croissance dans les pays émergents

Les politiques réglementaires moins strictes, les faibles coûts de main-d’œuvre et la forte croissance de leurs industries respectives des sciences de la vie, de l’alimentation et autres offrent des opportunités de croissance élevée pour le marché des compteurs de particules. Bien que les technologies modernes ne soient pas largement utilisées dans les pays en développement, leurs populations importantes et leurs activités de recherche croissantes, en particulier en Inde et en Chine, sont susceptibles de fournir un marché à long terme pour ces instruments. En outre, avec une augmentation des projets entièrement nouveaux et une augmentation des dépenses en capital pour le développement des infrastructures, ces pays offrent des opportunités de croissance potentielles aux acteurs du marché.

Portée du marché mondial des compteurs de particules

Le marché des compteurs de particules est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Compteurs de particules aéroportés

Portable

Télécommande

Portable

Condensation/Ultrafin

Compteurs de particules liquides

En ligne/en ligne

Hors ligne

Application

Surveillance de salle blanche

Surveillance de la contamination de l’eau potable

Surveillance et recherche sur les aérosols

Surveillance de la qualité de l’air intérieur

Surveillance de la contamination des liquides

Surveillance de la contamination chimique

Autres applications

Utilisateur final

Sciences de la vie et industrie des dispositifs médicaux

Industrie des semi-conducteurs

Industrie automobile

Industrie aérospaciale

Industrie des aliments et des boissons

Autres utilisateurs finaux

Analyse/aperçus régionaux du marché des compteurs de particules

Le marché des compteurs de particules est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des compteurs de particules sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des compteurs de particules en raison du nombre croissant de CRO et du financement croissant de la R&D.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la demande croissante de compteurs de particules liquides dans l’industrie pétrolière et gazière et de l’existence d’un secteur pharmaceutique et de la santé pleinement développé.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Compteurs de particules

Le paysage concurrentiel du marché des compteurs de particules fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des compteurs de particules.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des compteurs de particules sont:

Systèmes de mesure de particules (États-Unis)

Beckman Coulter Inc. (États-Unis)

RION Co., Ltd. (Japon)

Solutions mondiales phares (États-Unis)

STI (États-Unis)

Climet Instruments Company (États-Unis)

Met One Instruments, Inc. (États-Unis)

Particule Plus (États-Unis)

Systèmes Setra (États-Unis)

PAMAS (Allemagne)

Chemtrac (États-Unis)

Technologie Hal (États-Unis)

Konamax (États-Unis)

Veltek Associates Inc. (États-Unis)

PCE Instruments (Royaume-Uni)

GrayWolf Sensing Solutions LLC (États-Unis)

Extech Instruments (États-Unis)

Palas GmbH (Allemagne)

HYDAC International (Australie)

Fluke Corporation (États-Unis)

