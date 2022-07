Marché des composites sans pilote jusqu’en 2027 | Principaux acteurs clés Unitech Aerospace, Toray Industries Inc., Teledyne, Stratasys Ltd.,

L’adoption croissante des composites sans pilote dans l’armée et l’aviation en raison de ses matériaux légers et de la demande croissante de diverses industries d’utilisation finale, en particulier des industries de l’aviation et de l’automobile, sont des facteurs clés contribuant à un TCAC élevé du marché des composites sans pilote au cours de la période de prévision. .

Taille du marché – 1,1 milliard USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 16,8%, tendances du marché – demande croissante des UAV et USV élargissant la portée du marché des composites sans pilote.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des composites sans pilote était évalué à 1,1 milliard USD en 2019 et devrait atteindre 3,8 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 16,8%.

Un système sans pilote est une machine autopilotée ou distante qui est préparée avec tous les capteurs nécessaires, les centres de traitement de données , le contrôle automatique, ainsi que les systèmes de communication avancés. Ce système est tout à fait capable d’effectuer diverses opérations telles que des missions militaires, des missions de sauvetage, de surveillance civile, et également utilisé dans l’application de la loi. En fonction de leur application, les systèmes sans pilote peuvent être classés en véhicule aérien sans pilote (UAV), véhicule terrestre sans pilote (UGV), véhicule de surface sans pilote (USV), véhicule sous-marin autonome (AUV), véhicule télécommandé (ROV) et quelques autres. catégories. L’objectif clé derrière leur fabrication est d’obtenir d’excellentes propriétés mécaniques, durabilité et rentabilité en ce qui concerne la fabrication et la maintenance, sans ajouter de poids. La construction composite est un ajustement naturel pour un système sans pilote en raison de sa capacité à conférer des propriétés telles que la rigidité et la résistance tout en réduisant le poids global du système.

Le marché devrait augmenter à l’échelle mondiale à un rythme modéré en raison des industries performantes à commencer par l’aviation, l’automobile, l’armée, la marine, etc. Les principaux acteurs identifient les pays de la région Amérique du Nord comme une technologie haut de gamme et des matériaux légers. sont utilisés dans le produit. En conséquence, ces pays se développent constamment à un rythme rapide en tant que centres de fabrication pour de nombreuses industries. Des investissements élevés dans l’aviation, l’armée et la marine entraîneront une demande accrue d’applications UAV, UGV, USV et AUV, ainsi que de CFRP et d’autres matériaux, augmentant ainsi la demande pour le marché des composites sans pilote.

Principaux acteurs du marché : Unitech Aerospace, Toray Industries Inc., Teledyne, Stratasys Ltd., Teijin Ltd., Solvay, Renegade Material Corporation, Quantum Composites, Hexcel Corporation, Carbon by Design

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Depuis 2019, le polymère renforcé de fibre de carbone est le principal segment de type du marché mondial des composites sans pilote. Ce segment devrait enregistrer la croissance la plus rapide avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de sa préférence croissante pour les applications d’utilisation finale

Le type de plate-forme UAV et USV dans le segment des marchés des composites sans pilote a également affiché la tendance de croissance la plus élevée en 2019 et devrait maintenir sa position au cours de la période de prévision.

Le type d’application de type intérieur et extérieur des marchés des composites sans pilote représentait la part de marché la plus importante en 2019 et un taux de croissance significatif au cours de la période 2019-2027. Il devrait maintenir son avance avec un TCAC important au cours de la période de prévision

Le segment AUV et ROV est le segment à la croissance la plus rapide, enregistrant le TCAC le plus élevé, suivi du segment automobile qui occupait la position de leader sur le marché des composites sans pilote.

La région Amérique du Nord représentait la part de marché la plus importante en 2019. Cette région devrait rester le segment régional dominant avec un TCAC de 17,1 % au cours de la période 2020-2027. La région européenne est l’économie à la croissance la plus rapide, ce qui devrait stimuler le marché mondial des composites sans pilote.

Les régions Asie-Pacifique et MEA devraient afficher une croissance significative au cours des prochaines années

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché des composites sans pilote en fonction du type, de la plate-forme, de l’application et de la région :

Type (Revenus, millions USD ; volume en kilotonnes, 2017-2027)

Polymère renforcé de fibre de carbone Carbon fiber Matrix

Glass fiber reinforced polymer Fiberglass Matrix

Polymer reinforced with boron fibers boron fiber Matrix

Polymer reinforced with aramid fibers Aramid fiber Matrix



Rig Type (Revenue, USD Million; Volume in Kilotons, 2017-2027)

UAVs Class II (150-600kg) Class III (>600kg)

UGV Medium (200-500 lbs) Large (500-1,000 lbs) Very large (1,000 to 2,000 lbs) Extremely large (>2,000 lbs)

USV Little Medium Big extra wide

AUV portable vehicles Light vehicles Heavy vehicles large vehicles

ROVs Small vehicles High-capacity electric vehicles Work class vehicles Heavy work vehicles

Passenger drones

Autonomous ship

Application Type (Revenue, USD Million; Volume in Kilotons, 2017-2027)

Interior

Outside

Regional Outlook (Revenue in USD Million; Volume in Kilotons, 2017-2027)

North America

Europe

Asia Pacific

Middle East and Africa

Latin America

Key Questions Answered by the Report

What will be the market size and growth rate during the forecast year? What are the key factors driving the Global Unmanned Composites Market? What are the risks and challenges facing the market? Who are the key players in the Global Unmanned Composites Market? What are the trending factors influencing market share? What are the main results of Porter’s five forces model? Which are the global opportunities for expanding the Global Unmanned Composites Market?

Contents:

Global Unmanned Composites Market Overview

Economic impact on industry

Market competition by manufacturers

Production, revenue (value) by region

Analysis of market effect factors

Industrial Chain, Sourcing Strategy and Downstream Buyers

Supply (production), consumption, export, import by regions

Production, Revenue (Value), Price Trend by Type

Global Unmanned Composites Market Forecast

Global Unmanned Composites Market Analysis by Application

Manufacturing cost analysis

Marketing Strategy Analysis, Distributors/Traders

