Marché des composites 2022 | Tendances mondiales, taille, segments, technologies émergentes et croissance de l’industrie par prévision jusqu’en 2028

APERÇU DU MARCHÉ

Les composites sont conçus pour conférer une fonctionnalité aux surfaces appliquées. Les composites peuvent détecter et répondre activement aux stimuli environnementaux externes tels que la température, la pression, la lumière et la chaleur et réagir avec une réponse appropriée. Les nanomatériaux sont récemment apparus utiles pour fournir une fonctionnalité améliorée dans la fabrication de tels revêtements. Il existe des composites antimicrobiens, autonettoyants, résistants à la corrosion, autocicatrisants et autres.

PORTÉE DU MARCHÉ

L' »Analyse du marché mondial des composites jusqu’en 2028″ est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des produits chimiques et des matériaux, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des composites avec une segmentation détaillée du marché par type, type de résine, industrie d’utilisation finale et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des composites et présente les principales tendances et opportunités du marché.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

En fonction du type, le marché mondial des composites est segmenté en composites en fibre de carbone, composites en fibre de verre et autres.

Sur la base du type de résine, le marché mondial des composites est segmenté en thermodurcissables, thermoplastiques et autres

Basé sur l’industrie de l’utilisation finale, le marché mondial des composites est segmenté en automobile, aérospatiale et défense, énergie éolienne, construction et infrastructure, marine et autres

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Conducteurs:

Utilisation croissante des composites dans les avions et augmentation du nombre de productions d’avions.

Contraintes:

Règles et réglementations de diverses autorités gouvernementales et coût élevé des composites.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2019 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des composites de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des composites dans ces régions.

IMPACT DU COVID-19 SUR LE MARCHÉ DES COMPOSITES

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. L’industrie chimique et des matériaux est l’une des principales industries souffrant de graves perturbations, telles que des ruptures de la chaîne d’approvisionnement, des annulations d’événements technologiques et des fermetures de bureaux, à la suite de cette pandémie. La fermeture de diverses usines et usines dans des régions de pointe telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique a affecté la chaîne d’approvisionnement mondiale et a eu un impact négatif sur la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de divers biens. En outre, diverses entreprises ont déjà annoncé d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une baisse des ventes futures de leurs produits.

ACTEURS DU MARCHÉ

Le rapport couvre les principaux développements du marché des composites en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché. Les acteurs du marché du marché des composites s’attendent à des opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante de composites sur le marché mondial.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché des composites. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, le développement clé au cours des cinq dernières années.

Du Pont

Gourit

Hexcel Corporation

Mitsubishi Chemical Corporation

Nippon Electric Glass Co., Ltd.

Owens Corning

Carbone SGL

Solvay

TEIJIN LIMITÉE

TORAY INDUSTRIES, INC.

Huntsman International LLC

Cytec Industries (Solvay. SA)

Jushi Group Co., Ltd.

Société Weyerhaeuser

Momentive Performance Materials, Inc.

PPG Industries, Inc.

KINECO – KAMAN

Compagnie de Saint-Gobain SA

Matériaux composites Sinosia Co., Ltd

Société Henkel

