L’étude de marché fiable sur les composés d’enrobage et d’encapsulation présente des informations exploitables sur le marché avec lesquelles des stratégies commerciales durables et rentables peuvent être créées. Ici, la segmentation du marché est effectuée en détail en fonction de divers paramètres qui incluent les applications, les secteurs verticaux, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Toutes les informations, faits et statistiques couverts dans le rapport conduisent à des idées concrètes, à une meilleure prise de décision et à de meilleures stratégies commerciales. Le rapport d’activité aide à définir, décrire et prévoir le marché par type, application et région. Avec la compréhension complète des objectifs commerciaux et des besoins pour combler l’écart, un rapport sur les composés d’enrobage et d’encapsulation est généré, qui fournit les solutions les plus appropriées.

En outre, le rapport sur le marché des composés d’enrobage et d’encapsulation offre une perspective de marché supérieure en termes de tendances des produits, de stratégie marketing, de produits futurs, de nouveaux marchés géographiques, d’événements futurs, de stratégies de vente, d’actions ou de comportements des clients. Le rapport comprend des estimations des valeurs du TCAC qui sont assez importantes et aide les entreprises à décider de la valeur de l’investissement sur la période. L’étude de marché de ce rapport de marché fiable analyse également l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs en gardant l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter comme base. Un rapport perspicace sur le marché des composés d’enrobage et d’encapsulation aide les clients à rester en avance sur le temps et la concurrence.

Le marché mondial des composés d’enrobage et d’encapsulation devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre l’USD 4 430 299,02 millions d’ici 2028.

Ce rapport sur le marché des composés d’enrobage et d’encapsulation fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les produits lancements, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.



Portée du marché mondial des composés d’enrobage et d’encapsulation et taille du marché

Le marché mondial des composés d’enrobage et d’encapsulation est segmenté en fonction du type, du type de substrat, de la fonction , de la technique de durcissement, du canal de distribution, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché mondial des composés d’enrobage et d’encapsulation est segmenté en époxy, polyuréthane, silicone, polyester, polyamide, polyoléfine et autres. En 2021, le segment de l’époxy domine le marché mondial car l’époxy est rentable, ce qui augmente sa demande dans le monde entier.

Sur la base du type de substrat, le marché mondial des composés d’enrobage et d’encapsulation est segmenté en verre, métal, céramique et autres. En 2021, le type de substrat métallique domine à l’échelle mondiale car ce type de substrat est de nature plus durable.

Sur la base de la fonction, le marché mondial des composés d’enrobage et d’encapsulation est segmenté en isolation électrique, dissipation thermique, protection contre la corrosion, résistance aux chocs, protection chimique et autres. En 2021, le segment de l’isolation électrique domine le marché mondial car l’isolation électrique peut être facilement installée sans utiliser d’équipement spécial.

Sur la base de la technique de durcissement, le marché mondial des composés d’enrobage et d’encapsulation est segmenté en durcissement à température ambiante, à haute température ou durci thermiquement et durci aux UV. En 2021, le segment durci aux UV domine le marché mondial car il minimise la pénétration de l’eau à l’intérieur des appareils électriques.

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial des composés d’enrobage et d’encapsulation est segmenté en hors ligne et en ligne. En 2021, le segment hors ligne domine le marché mondial car ce canal a tendance à établir de meilleures relations avec les clients.

Sur la base de l’application, le marché mondial des composés d’enrobage et d’encapsulation est segmenté en électronique et électrique. En 2021, le segment électrique domine le marché mondial car il offre plus de sécurité en termes d’application.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché mondial des composés d’enrobage et d’encapsulation est segmenté en électronique, automobile, aérospatiale, marine, énergie et électricité, télécommunications, soins de santé et autres. En 2021, le secteur de l’électronique domine le marché mondial des composés d’enrobage et d’encapsulation en raison d’une augmentation de la construction de centrales énergétiques dans tous les pays.

Analyse de la part de marché des composés d’empotage et d’encapsulation

Le paysage concurrentiel du marché mondial des composés d’enrobage et d’encapsulation fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais cliniques, l’analyse de la marque, les approbations de produits , brevets, largeur et souffle du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché des composés d’enrobage et d’encapsulation.

Les principaux acteurs du marché engagés sur le marché mondial des composés d’enrobage et d’encapsulation sont Wacker Chemie AG, CHT Germany GmbH, Showa Denko Materials Co., Ltd. (une filiale d’Hitachi, Ltd.), 3M, Electrolube, Epoxies Etc., Dymax, Master Bond Inc., DELO, INTERTRONICS, ALTANA, EFI POLYMERS, Epic Resins, MG Chemicals, Nagase America LLC., DuPont, Avantor, Inc., United Resin Corporation, Copps Industries, Aremco, Vitrochem Technology, Creative Materials Inc., Henkel AG & Co. KGaA, GS Polymers, RBC Industries, Inc, PARKER HANNIFIN CORP, Panacol-USA (une filiale de Dr. Hönle AG), Momentive, HERNON MANUFACTURING INC. et ITW Performance Polymers, entre autres.

Par exemple,

En mai 2020, Electrolube a révélé le succès de sa résine ER2221, qui est utilisée pour protéger les batteries des véhicules électriques dans les voitures à deux roues les plus populaires d’Inde. Le lancement du produit a été mis en œuvre pour aider leurs clients indiens à les aider à améliorer les problèmes de gestion thermique.

En octobre 2020, Epoxies Etc. a formulé un nouveau produit époxy, le 20-3305, qui a été développé pour résister aux besoins électroniques à haute tension et protège les assemblages électroniques des cycles thermiques et des contraintes. Ce produit a été lancé pour apporter une variété à leur portefeuille de produits en termes de résistance aux chocs thermiques.

En avril 2021, Master Bond Inc. a lancé un nouveau produit, MasterSil 153AO, un silicone bicomposant polymérisé par addition avec une propriété auto-amorçante avec une structure thermoconductrice et électriquement isolante. Le lancement du produit a été fait pour apporter de la variété à leur portefeuille de produits existant.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des composés d’enrobage et d’encapsulation

Le marché mondial des composés d’enrobage et d’encapsulation est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de substrat, fonction, technique de durcissement, canal de distribution, application et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des composés d’enrobage et d’encapsulation sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde. , Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Thaïlande, Hong-Kong, Taïwan, Indonésie, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la demande croissante de produits électroniques grand public.

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des composés d’enrobage et d’encapsulation, car en Chine, la miniaturisation des appareils électroniques augmente dans la région. La Chine est à la tête de la croissance du marché Asie-Pacifique grâce à la facilité de production et d’installation des composés d’enrobage et d’encapsulation avec des matières premières de haute qualité. Les États-Unis dominent le marché nord-américain en raison de la demande accrue de composés d’enrobage utilisés dans les appareils haute puissance dans la région, tandis que dans la région Europe, le pays dominé par l’Allemagne en raison de la demande croissante de composés d’enrobage et d’encapsulation respectueux de l’environnement dans la région.

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants :

Incertitude quant à l’avenir : nos recherches et nos connaissances aident nos clients à prévoir les compartiments de revenus et les plages de croissance à l’avenir. Cela aidera nos clients à investir ou à vendre leurs actifs.

Saisir les avis du marché :

Pour une stratégie, il est essentiel d’avoir une compréhension objective des opinions du marché. Notre recherche fournit une image claire de l’humeur du marché. Nous maintenons cette surveillance en dialoguant avec des leaders d’opinion clés de la chaîne de valeur de chaque industrie.

Reconnaître les centres d’investissement les plus fiables :

Notre analyse évalue les centres d’investissement du marché en fonction de la demande projetée, des rendements et des marges bénéficiaires. En utilisant nos études de marché, nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants.

Identification et évaluation de partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux.

