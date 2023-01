Marché des composants de surveillance de la chaîne du froid | Croissance régionale, demande, commerce, défis et nouveau rapport de recherche

Analyse du marché et aperçu du marché mondial des composants de surveillance de la chaîne du froid

Le marché des composants de surveillance de la chaîne du froid devrait connaître une croissance du marché à un taux de 15,3 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché du pont de données sur le marché des composants de surveillance des services de la chaîne du froid fournit une analyse et des informations sur divers facteurs. Il devrait dominer au cours de la période de prévision tout en ayant un impact sur la croissance du marché. La demande croissante de technologie à travers le monde alimente la croissance du marché des composants de surveillance de la chaîne du froid.

En gardant à l’esprit les exigences des clients, ce rapport d’étude de marché sur les composants de surveillance de la chaîne du froid a été compilé parallèlement à une recherche professionnelle et complète. Ces rapports contiennent des informations explicites et à jour sur les besoins, les goûts et les différentes préférences des consommateurs pour des produits spécifiques. Ce rapport d’étude de marché présente divers paramètres liés à l’industrie du marché des composants de surveillance de la chaîne du froid qui sont systématiquement étudiés par des experts. Les rapports d’études de marché gagnent en importance dans ce marché en mutation. Ainsi, ce rapport sur le marché des composants de surveillance de la chaîne du froid a été doté de la manière à laquelle vous vous attendez.

Ce rapport sur le marché de Composants de surveillance de la chaîne du froid met en évidence la dynamique du marché clé de l’industrie, couvrant les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, les innovations technologiques, les technologies à venir et les avancées technologiques dans les industries connexes. Ce rapport d’étude de marché est une source inestimable d’informations pour les entreprises afin d’obtenir une vue complète des tendances actuelles du marché, des besoins et des préférences des consommateurs, des conditions du marché, des opportunités et de l’état du marché. Beaucoup d’efforts ont été consacrés à la préparation de ce rapport d’étude de marché. De cette façon, un exemple de copie du rapport pour comprendre la

Le moniteur de la chaîne du froid fait référence aux solutions de surveillance utilisées lors de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Cette technologie aide à suivre l’emplacement, l’humidité et la température qui peuvent dégrader les propriétés du produit. Cela aide à maintenir tous les éléments à niveau.

La demande croissante de médicaments thermosensibles à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des composants de surveillance de la chaîne du froid. L’accent mis par le gouvernement sur l’émission de politiques affectant l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement dans le secteur pharmaceutique en croissance rapide en Europe, la demande croissante d’aliments de meilleure qualité et la nécessité de réduire le gaspillage alimentaire alimentent la croissance du marché. La demande croissante de médicaments génériques en raison de l’accessibilité et de la disponibilité croissantes de la logistique de la chaîne du froid dans les pays en développement a un impact supplémentaire sur le marché. De plus, l’expansion, l’urbanisation et la numérisation des industries d’utilisation finale, ainsi que l’essor du secteur de la biotechnologie ont un impact positif sur le marché des composants de surveillance de la chaîne du froid. seconde,

Portée du marché et marché mondial des composants de surveillance de la chaîne du froid

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des composants de surveillance de la chaîne du froid sont ORBCOMM, Carrier., Berlinger & Co. AG, Monnit Corporation, Controlant, ELPRO-BUCHS AG, Veridify Security Inc., Savi Technology, Zest Labs, Inc., Infratab, Enviroganics. cc t/a solutions de surveillance de la température, nationales et internationales, y compris LINEAGE LOGISTICS HOLDING, LLC, Klinge Corporation, DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., Astrona Biotechnologies, Hewlett Packard Enterprise Development LP, Tagbox, FreshSurety, SafeTraces et Tippmann Group. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Le marché des composants de surveillance de la chaîne du froid est segmenté en fonction de l’approvisionnement, du type de température, de la logistique et de l’application. La croissance dans tous les segments aide à analyser la croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à déterminer les écarts entre les applications clés et les marchés cibles.

Sur la base de l’offre, le marché des composants de surveillance de la chaîne du froid est segmenté en matériel et logiciel. Le matériel est subdivisé en capteurs et enregistreurs de données, dispositifs RFID, dispositifs de télématique et de télémétrie et dispositifs de réseau. Le logiciel est en outre subdivisé en sur site et basé sur le cloud.

En fonction du type de température, le marché des composants de surveillance de la chaîne du froid est segmenté en réfrigération et congélation.

Basé sur la logistique, le marché des composants de surveillance de la chaîne du froid est segmenté en entreposage et transport.

Sur la base des applications, le marché des composants de surveillance de la chaîne du froid est segmenté en produits pharmaceutiques et soins de santé, aliments et boissons et produits chimiques.

Le marché des composants de surveillance de la chaîne du froid et la taille du marché sont analysés et les informations sur le volume sont fournies par pays, approvisionnement, type de température, logistique et application, comme décrit ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des composants de surveillance de la chaîne du froid sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud en Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas et la Belgique. , Suisse. , Turquie, Russie, Reste de l’Europe Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Moyen-Orient arabe et Afrique ( MEA) ), qui fait partie des Émirats, de l’Afrique du Sud, de l’Égypte, d’Israël et du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des composants de surveillance de la chaîne du froid en raison de l’augmentation des dépenses en aliments surgelés et de la consommation croissante de produits carnés dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’évolution des industries pharmaceutiques et chimiques et de l’urbanisation croissante de la région.

Objectifs de l’enquête :

Étudier et analyser la taille du marché mondial des composants de surveillance de la chaîne du froid par régions / pays clés, types de produits et applications, données historiques de 2013 à 2017 et prévisions jusqu’en 2026.

* Comprendre la structure du marché mondial des composants de surveillance de la chaîne du froid en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les acteurs clés du marché mondial des composants de surveillance de la chaîne du froid pour définir, décrire et analyser la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement.

Analyser le marché Composants de surveillance de la chaîne du froid en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché global.

Partagez des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché des composants de surveillance de la chaîne du froid (potentiels de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques par industrie).

Pour projeter la taille des sous-marchés du marché Composants de surveillance de la chaîne du froid par rapport aux régions clés (ainsi que leurs pays clés respectifs).

Analysez les développements concurrentiels tels que les expansions, les contrats, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Établir des profils stratégiques d’acteurs clés et analyser en profondeur les stratégies de croissance.

Ce rapport répertorie les principaux acteurs de la région et leur part de marché en fonction des revenus mondiaux. Il décrit également les mouvements stratégiques de ces dernières années, les investissements dans l’innovation de produits et les changements de leadership pour maintenir un avantage concurrentiel. Cela donnera aux lecteurs un avantage sur les autres car ils pourront voir une image globale du marché et prendre des décisions éclairées.

Certaines questions importantes auxquelles le rapport sur le marché des composants de surveillance de la chaîne du froid tente de répondre de manière exhaustive sont:

Qui pourrait être le public cible du marché mondial Composants de surveillance de la chaîne du froid, en particulier dans l’industrie?

Comment ce rapport aide-t-il les acteurs du marché à développer des stratégies efficaces ?

Laquelle des applications du produit ou service ci-dessus aura un impact sur les contours du marché mondial des composants de surveillance de la chaîne du froid dans un avenir proche ?

Comment le Covid-19 pourrait-il faire des ravages dans les chaînes d’approvisionnement industrielles ?

Quels facteurs de marché pourraient favoriser les acteurs du marché ?

Qu’est-ce qui empêche l’industrie d’élargir son marché?

Quel segment de produit ou de service peut s’avérer le plus rentable du marché ?

Quels sont les développements récents du marché qui peuvent avoir un impact sur le marché mondial de Composants de surveillance de la chaîne du froid?

Comment pensez-vous que les avancées technologiques affecteront le marché dans un avenir proche ?

Quels facteurs macro et micro sont en jeu dans chaque région de marché ?

Comment la concurrence sur le marché est-elle susceptible d’affecter les décisions des acteurs du marché ?

Quel est l’impact de COVID-19 sur le marché mondial de Composants de surveillance de la chaîne du froid et comment les entreprises peuvent-elles réagir, gérer et atténuer le risque ?

