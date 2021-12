Marché des composants de surveillance de la chaîne du froid 2021 – Tendances actuelles Paysage concurrentiel, ventes, part, segments, nouvelle opportunité, types, taille, coût, perspectives 2026

Ce rapport sur le marché des composants de surveillance de la chaîne du froid propose également une étude exhaustive des principaux acteurs du marché, basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, la présentation du produit, la quantité de production, les matières premières requises et les santé de l’organisation. Il explique également la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements et les tendances mondiales de l’industrie. Le rapport met en lumière l’ensemble des tendances du marché et analyse l’effet des acheteurs, des consommateurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché.

L’attention sur les joueurs écrasants Sensitech Inc., ORBCOMM, Berlinger USA, LLC, Monnit Corporation, Controlant, ELPRO-BUCHS AG, SecureRF Corporation, Savi Technology, Zest Labs, Infratab Inc., LINEAGE LOGISTICS HOLDINGS LLC, Klinge Corporation, DAIKIN INDUSTRIES Ltd., Nimble Wireless Inc., Tagbox, FreshSurety Corporation, SAFETRACES, Inc, AgroFresh, Americold Logistics LLC et Digi International Inc, entre autres

Le marché mondial des composants de surveillance de la chaîne du froid devrait augmenter par rapport à sa valeur estimée initiale en enregistrant un TCAC sain de 12,7 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée au besoin croissant de produits alimentaires à haute teneur nutritionnelle.

Segments du marché mondial Xyz et analyse géographique :

Par composant (matériel et logiciel),

Application (pharmacie et soins de santé, aliments et boissons, produits chimiques),

Logistique (Stockage et Transport),

Géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Les composants de surveillance de la chaîne du froid sont utilisés dans les industries alimentaires pour gérer et surveiller les opérations de logistique / chaîne d’approvisionnement des produits périssables, des denrées alimentaires et des produits alimentaires afin de garantir leur qualité de fraîcheur. Il est principalement utilisé dans les systèmes de stockage à froid ainsi que dans les moyens de transport tels que les chemins de fer, les routes, les voies navigables et les voies aériennes. Il contribue à améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement ainsi que la productivité de l’entreprise.

Facteurs de marché:

La demande accrue de produits frais et de qualité stimule la croissance du marché

La demande croissante de l’industrie pharmaceutique pour le stockage des médicaments stimule la croissance du marché

Des politiques gouvernementales strictes pour l’expédition et le stockage de produits pharmaceutiques et d’aliments transformés agissent comme un moteur de la croissance du marché

La demande mondiale croissante pour le médicament générique qui nécessite des solutions avancées de surveillance propulse la croissance du marché

Contraintes du marché :

L’exigence d’un coût initial élevé pour les installations freine la croissance du marché

Le manque de normalisation dans les systèmes peut entraver la croissance du marché

Une installation complexe et le manque de ressources qualifiées freineront la croissance du marché au cours de la période de prévision

Dynamique du marché mondial

En janvier 2019, Aeris et Roambee ont formé un partenariat pour développer une nouvelle solution de surveillance du système de chaîne du froid. Les entreprises introduiront de nouveaux services et mettront en œuvre les nouveaux modèles pour augmenter les revenus de l’entreprise. La solution aidera les clients à réduire leurs pertes de stocks et à améliorer les opérations de la chaîne d’approvisionnement. L’adoption accrue d’aliments et de boissons diététiques à faible teneur en calories accélère la consommation de produits Cold Chain Monitoring Components qui stimule le marché.

