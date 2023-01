Marché des compléments alimentaires par chiffre d’affaires mondial, tendances actuelles, taille, part, concurrence, taux de croissance par stratégie d’expansion de taille, y compris l’analyse COVID-19

Data Bridge Market Research a récemment publié une étude approfondie intitulée « Global Food Supplements Market ». « Nous vous garantissons que vous obtiendrez de meilleures informations que vos concurrents. Cette étude fournit une vision plus large du marché avec des informations et des analyses complètes du marché qui facilitent la survie et la réussite sur le marché. Le rapport d’étude de marché sur les compléments alimentaires comprend de nombreux facteurs, notamment: Comprend l’impact du marché et les informations sur l’industrie et les facteurs critiques de succès (CSF), la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, la dynamique de l’industrie, les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités clés, les perspectives de la technologie et des applications, l’analyse au niveau national et régional et le paysage concurrentiel. . , analyse de la part de marché des entreprises et profils d »entreprises clés. De plus, les entreprises peuvent utiliser ce rapport pour obtenir des informations sur leurs programmes de croissance des bénéfices et de durabilité. L »intelligence économique est un aspect essentiel pour obtenir des informations approfondies et larges sur le marché, générant un rapport sur le marché des compléments alimentaires. Le idem pour .

Analyse et aperçu du marché: marché mondial des compléments alimentaires

Le marché des compléments alimentaires devrait croître à un taux de 7,95 % au cours de la période de prévision 2021-2028. La sensibilisation croissante à la santé agit comme un facteur important qui stimule la demande de marché des compléments alimentaires au cours de la période de prévision 2021-2028.

Les rapports de marché, organisés par l’équipe Data Bridge Market Research, comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la situation géographique. la portée, les acteurs du marché et les scénarios de marché.

Aperçu du marché:-

Les compléments alimentaires sont des sources concentrées de nutriments ou d’autres substances ayant des effets nutritionnels ou physiologiques. Un large éventail de nutriments et d’autres ingrédients peuvent être présents dans les compléments alimentaires, y compris, mais sans s’y limiter, les vitamines, les minéraux, les acides aminés, les acides gras essentiels, les fibres et divers extraits de plantes et d’ herbes .

L’augmentation des horaires de travail chargés des travailleurs est le principal moteur de la croissance du marché, la sensibilisation croissante aux carburants enrichis en nutriments, la demande croissante en Inde et en Chine en raison de la présence importante d’ une population vieillissante sont des facteurs majeurs parmi d’autres facteurs majeurs. Croissance du marché des compléments alimentaires. De plus, la demande croissante des économies émergentes créera de nouvelles opportunités pour le marché des compléments alimentaires sur la période de prévision 2021-2028.

Principaux acteurs du marché mentionnés dans ce rapport : Amway, Abbott, Arkopharma Laboratoires, Bayer AG, Glanbia plc, Pfizer Inc., ADM, Carlyle Investment Management LLC, The Nature’s Bounty Co., Nu Skin Enterprises, Inc., GlaxoSmithKline plc., Herbalife International of America, Inc., Nature’s Sunshine Products, Inc., Bionova, Ayanda, ZIJA INTERNATIONAL, Nutraceutics Corp., American Health, Inc., Bausch Health, Stepan Company, DuPont de Nemours, Inc. et Himalaya Global Holdings Ltd

chance

Le marché devrait également croître à un rythme plus rapide en raison de la sensibilisation croissante des utilisateurs finaux aux nouveaux produits et de la demande croissante d’opérations MI. De plus, l’un des facteurs importants soutenant la croissance du marché des compléments alimentaires au cours de la période de prévision est l’expansion des développements technologiques dans le matériel chirurgical.

Segmentation : – Marché des compléments alimentaires

Portée du marché des compléments alimentaires et taille du marché

Le marché des compléments alimentaires est segmenté en fonction du produit, de la forme et de l’utilisation finale. La croissance entre les différents secteurs est propice à une meilleure analyse de la croissance et des stratégies pour une meilleure vision du marché.

Sur la base du produit, le marché des compléments alimentaires est segmenté en vitamines, acides aminés, probiotiques, oméga-3, peptides de collagène, acide folique, acide oxalique, magnésium et fer.

Basé sur la forme , le marché des compléments alimentaires est segmenté en poudres, liquides, comprimés, gélules et gels.

Par utilisation finale, le marché des compléments alimentaires est segmenté en nourrissons, enfants, adultes, femmes enceintes et personnes âgées.

Marché des compléments alimentaires par région:

Analyse au niveau du pays du marché des compléments alimentaires

Analyse du marché des compléments alimentaires et taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays par produit, forme et utilisation finale référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Compléments alimentaires sont les États-Unis en Amérique du Nord, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe Europe , Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Oman, Qatar, Le Koweït, l’Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) font partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des compléments alimentaires en raison de la prise de conscience croissante des carburants enrichis sur le plan nutritionnel et de l’augmentation des activités de recherche et développement sur le marché de cette région.

La section Pays du rapport sur le marché des compléments alimentaires fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et la quantité de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. Il prend également en compte la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels est confrontée une concurrence forte ou insuffisante des marques nationales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales, et fournit une analyse prédictive des données nationales.

